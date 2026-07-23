PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

UP confirma candidatura de Serley Leal ao Governo do Ceará, em convenção nesta quinta (23)

Período de convenções partidárias vai até 5 de agosto.

Escrito por Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 21:13
capa da noticia
Legenda: Serley Leal também foi a escolha do partido para a disputa ao governo em 2022.
Foto: Thiago Gadelha.

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) no Ceará confirmou, na noite desta quinta-feira (23), a candidatura do trabalhador bancário Serley Leal ao Governo do Ceará. A militante Catarina Matos (UP) será candidata ao Senado. A definição ocorreu em convenção estadual, na qual também foram definidas as chapas proporcionais da legenda nas eleições de 2026. 

O auditório da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Ceará (Uece), localizado no campus Itaperi, em Fortaleza, foi palco da escolha.  

Em discurso, Serley convocou seus apoiadores para a campanha não só no Ceará, mas em todo o País, com a candidatura de Samara Martins (UP) ao Planalto. “Vai ser uma campanha dura. A UP não tem tempo de TV e recebe um percentual mínimo do Fundo Eleitoral. Portanto, (nossa campanha) vai ser no panfleto, no olho a olho, de casa em casa, de rua em rua e na porta de fábrica, de escolas e de universidades”, disse.

Veja também

Imagem da notícia: Priscila Costa comenta desistência do Senado no PL Ceará e diz não ter 'projeto de poder'

Priscila Costa comenta desistência do Senado no PL Ceará e diz não ter 'projeto de poder'
Imagem da notícia: Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'

Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'

Durante a convenção, lideranças do partido também discutiram propostas para o programa de governo, com foco na ampliação da participação popular nas decisões sobre políticas públicas, especialmente em áreas estratégicas como saúde, moradia, educação e economia.

O período de convenções partidárias começou na última segunda-feira (20) e vai até 5 de agosto. Já a campanha de fato inicia-se em 16 de agosto.

Quem é Serley Leal

Bancário e economiário, o candidato participou da fundação da sigla partidária no Ceará e, atualmente, integra seu diretório estadual. Ele faz parte de uma vertente política dita como anticapitalista, "que atua em defesa do poder popular e do socialismo".

Além do partido, Serley integrou movimentos estudantis durante sua época no Ensino Superior e chegou a fundar, junto a colegas, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. A frente buscava levar discussões do eixo universitário voltadas para a participação popular às periferias de Fortaleza.

Natural de Iguatu, no interior cearense, o candidato se mudou para a capital em 1997, momento de início da sua militância política. Ele também passou pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Uece, locais onde participou ativamente dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCE).

Calendário de convenções no Ceará

No âmbito estadual, o cenário cearense já apresenta uma agenda definida para o lançamento de candidaturas locais. Todas elas deverão ocorrer em Fortaleza:

  • PSDB e Cidadania: 20 de julho, às 9h, na Torre Empresarial Iguatemi (Ciro Gomes deverá ser lançado candidato ao Governo do Ceará no dia 1º de agosto);
  • PL: 22 de julho, na sede do partido (Empresarial Washington Soares);
  • UP: 23 de julho, a partir das 18h, no campus da Uece do bairro Itaperi;
  • PDT: 25 de julho, às 9h, no Ginásio Aécio de Borba;
  • Solidariedade e PRD: 25 de julho, às 9h, no Clube dos Diários;
  • Psol e Rede: 25 de julho, às 13h30, de modo virtual;
  • PP e União: 26 de julho, às 8h, na Uninta do bairro do Cocó;
  • PV: 31 de julho, às 18h, na sede do partido (no bairro Dionísio Torres);
  • PT: 1º de agosto, no Centro de Eventos do Ceará;
  • Republicanos: 2 de agosto;

Legendas como MDB, PCdoB, PSB, Agir, Mobiliza, Avante, PSTU, PCB, PRTB, DC, PCO, Podemos, PSD, Novo, Democrata e Missão não possuem agenda divulgada no Ceará até a última atualização desta reportagem.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/Partidos Políticos Instituicões e Partidos/governo do estado

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Quem é Serley Leal, candidato ao Governo do Ceará pela UP em 2026
PontoPoder

Quem é Serley Leal, candidato ao Governo do Ceará pela UP em 2026

O político faz parte da vertente dita como anticapitalista e em defesa do poder popular.

Redação

Há 53 minutos

Imagem da notícia UP confirma candidatura de Serley Leal ao Governo do Ceará, em convenção nesta quinta (23)
PontoPoder

UP confirma candidatura de Serley Leal ao Governo do Ceará, em convenção nesta quinta (23)

Período de convenções partidárias vai até 5 de agosto.

Ingrid Campos

Há 53 minutos

Imagem da notícia Priscila Costa comenta desistência do Senado no PL Ceará e diz não ter 'projeto de poder'
PontoPoder

Priscila Costa comenta desistência do Senado no PL Ceará e diz não ter 'projeto de poder'

Sigla liberal decidiu lançar apenas Alcides Fernandes como candidato a senador pela chapa de Ciro Gomes.

Marcos Moreira

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia STF autoriza investigação da PF sobre repasses a filme sobre Jair Bolsonaro
PontoPoder

STF autoriza investigação da PF sobre repasses a filme sobre Jair Bolsonaro

Segundo o inquérito, a PF deve investigar o destino dos valores que foram repassados.

Redação

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Convenção mostrou que palavra final do bolsonarismo no Ceará é de André Fernandes
Opinião

Convenção mostrou que palavra final do bolsonarismo no Ceará é de André Fernandes

Deputado federal venceu o embate interno contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e impôs sua articulação para a eleição 2026
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'
PontoPoder

Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'

A aliança tem sido motivo de crises nacionais, reavivadas nesta semana quando Ciro sinalizou voto em Caiado ou Renan Santos para presidente, sem citar Flávio Bolsonaro.

Luana Barros

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Entenda como funciona a escolha de suplentes e formação da chapa para o Senado no Ceará
PontoPoder

Entenda como funciona a escolha de suplentes e formação da chapa para o Senado no Ceará

O registro das candidaturas, conforme calendário da Justiça Eleitoral, começou nessa segunda-feira (20).

Milenna Murta*

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Alcides Fernandes, candidato ao Senado Federal pelo PL em 2026
PontoPoder

Quem é Alcides Fernandes, candidato ao Senado Federal pelo PL em 2026

A candidatura do parlamentar é apoiada pelo correligionário Flávio Bolsonaro (PL).

Redação

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal
PontoPoder

PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal

Sigla liberal realizou convenção partidária nesta terça-feira (22).

Marcos Moreira

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista
PontoPoder

Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista

Equipe da parlamentar confirmou que ela irá se ausentar de compromissos públicos até que haja a recuperação.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026