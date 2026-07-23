UP confirma candidatura de Serley Leal ao Governo do Ceará, em convenção nesta quinta (23)

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) no Ceará confirmou, na noite desta quinta-feira (23), a candidatura do trabalhador bancário Serley Leal ao Governo do Ceará. A militante Catarina Matos (UP) será candidata ao Senado. A definição ocorreu em convenção estadual, na qual também foram definidas as chapas proporcionais da legenda nas eleições de 2026.

O auditório da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Ceará (Uece), localizado no campus Itaperi, em Fortaleza, foi palco da escolha.

Em discurso, Serley convocou seus apoiadores para a campanha não só no Ceará, mas em todo o País, com a candidatura de Samara Martins (UP) ao Planalto. “Vai ser uma campanha dura. A UP não tem tempo de TV e recebe um percentual mínimo do Fundo Eleitoral. Portanto, (nossa campanha) vai ser no panfleto, no olho a olho, de casa em casa, de rua em rua e na porta de fábrica, de escolas e de universidades”, disse.

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Durante a convenção, lideranças do partido também discutiram propostas para o programa de governo, com foco na ampliação da participação popular nas decisões sobre políticas públicas, especialmente em áreas estratégicas como saúde, moradia, educação e economia.

O período de convenções partidárias começou na última segunda-feira (20) e vai até 5 de agosto. Já a campanha de fato inicia-se em 16 de agosto.

Quem é Serley Leal

Bancário e economiário, o candidato participou da fundação da sigla partidária no Ceará e, atualmente, integra seu diretório estadual. Ele faz parte de uma vertente política dita como anticapitalista, "que atua em defesa do poder popular e do socialismo".

Além do partido, Serley integrou movimentos estudantis durante sua época no Ensino Superior e chegou a fundar, junto a colegas, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. A frente buscava levar discussões do eixo universitário voltadas para a participação popular às periferias de Fortaleza.

Natural de Iguatu, no interior cearense, o candidato se mudou para a capital em 1997, momento de início da sua militância política. Ele também passou pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Uece, locais onde participou ativamente dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCE).

Calendário de convenções no Ceará

No âmbito estadual, o cenário cearense já apresenta uma agenda definida para o lançamento de candidaturas locais. Todas elas deverão ocorrer em Fortaleza:

PSDB e Cidadania: 20 de julho, às 9h, na Torre Empresarial Iguatemi (Ciro Gomes deverá ser lançado candidato ao Governo do Ceará no dia 1º de agosto);

PL: 22 de julho, na sede do partido (Empresarial Washington Soares);

UP: 23 de julho, a partir das 18h, no campus da Uece do bairro Itaperi;

PDT: 25 de julho, às 9h, no Ginásio Aécio de Borba;

Solidariedade e PRD: 25 de julho, às 9h, no Clube dos Diários;

Psol e Rede: 25 de julho, às 13h30, de modo virtual;

PP e União: 26 de julho, às 8h, na Uninta do bairro do Cocó;

PV: 31 de julho, às 18h, na sede do partido (no bairro Dionísio Torres);

PT: 1º de agosto, no Centro de Eventos do Ceará;

Republicanos: 2 de agosto;

Legendas como MDB, PCdoB, PSB, Agir, Mobiliza, Avante, PSTU, PCB, PRTB, DC, PCO, Podemos, PSD, Novo, Democrata e Missão não possuem agenda divulgada no Ceará até a última atualização desta reportagem.