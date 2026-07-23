Priscila Costa comenta desistência do Senado no PL Ceará e diz não ter 'projeto de poder'

A vereadora Priscila Costa (PL) comentou a decisão de ser candidata a deputada federal e sair da disputa por uma vaga ao Senado no PL Ceará. A parlamentar defendeu que não tem “projeto de poder”, após o partido optar por indicar apenas o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) para concorrer à Câmara Alta.

A medida foi confirmada pelo presidente do PL Ceará, o deputado federal André Fernandes, nessa quarta-feira (22), quando a sigla liberal realizou a convenção para oficializar os nomes da chapa de senador, deputados estaduais e federais.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Priscila Costa enfatizou que tem uma missão que “não depende de homens, cargos ou vantagens políticas” e não tem “ambição ou projeto de poder”.

Já em nota ao PontoPoder, a parlamentar citou que “acordos locais” pesaram nas definições do PL Ceará sobre as vagas do Senado. A política também disse que lamenta a forma como as articulações foram conduzidas.

"Qualquer pessoa que tenha acompanhado todo esse processo percebeu que meu nome, mesmo lançado por importantes nomes da nacional do partido e com potencial de vitória demonstrado nas pesquisas, encontrou dificuldades por conta dos acordos locais sobre essas cadeiras de Senado”, ressaltou Priscila Costa.

“Lamento a forma como tudo foi conduzido, sem que eu sequer pudesse falar sobre minha candidatura sem ser imediatamente atacada, especialmente porque tínhamos como lançar dois nomes. Nesse sentido, nunca disputei com Alcides, éramos perfeitamente complementares. Mas agora quero olhar pra frente, de cabeça erguida, e focar na missão de ser reeleita deputada federal” Priscila Costa Vereadora de Fortaleza pelo PL

IMPASSE RESOLVIDO

A oficialização do PL representa a saída de Priscila Costa da disputa interna pela indicação ao Senado e encerra o impasse que vinha se arrastando desde o ano passado. Enquanto Alcides Fernandes havia sido lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda em maio de 2025, a possível postulação de Priscila Costa foi oficializada em setembro do ano passado, com aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

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Contudo, o PL Ceará entrou na chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB), candidato ao Governo do Estado, e resolveu indicar apenas o nome de Alcides Fernandes, pai do André. O parlamentar lançou a pré-candidatura em 10 de julho, com a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.

Por outro lado, Priscila Costa ainda sustentava a pré-candidatura ao Senado com apoio de Michelle. A ex-primeira-dama tem feito, inclusive, críticas constantes à aliança do PL Ceará com Ciro Gomes, ao defender o apoio ao senador Eduardo Girão (Novo), outro pré-candidato ao Palácio da Abolição.