PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado no Ceará

O pré-candidato à Presidência se reuniu com aliados ao longo do dia em Fortaleza.

Escrito por Bruno Leite e Igor Cavalcante
10 de Julho de 2026 - 19:43 (Atualizado às 19:57)
capa da noticia
Legenda: Flávio Bolsonaro chegou ao evento acompanhado dos aliados no Ceará.
Foto: Reprodução/PL.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, comandou o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. Em passagem pelo Ceará nesta sexta-feira (10), o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu aliados no Estado.

O evento foi realizado no bairro  Maraponga, em frente ao Maraponga MartModas. Participaram do ato os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr Jaziel (PL), os deputados estaduais Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PL), além dos vereadores de Fortaleza Pedro Matos, Bella Carmelo (PL), Julierme Sena (PL), entre outros.

No evento, as lideranças do PL Ceará anunciaram o nome dos pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e à Câmara dos Deputados.

Outros integrantes da oposição no Estado também acompanharam o ato, entre eles os ex-prefeitos de Fortaleza Moroni Torgan e Gaudêncio Lucena, além do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos.

A visita ocorre em meio ao impasse vivido pelo PL Ceará na definição da chapa majoritária. Além de Alcides, a deputada federal Priscila Costa (PL) é cotada para a segunda vaga da sigla, contudo, o nome dela enfrenta resistência de aliados cearenses.

A parlamentar, inclusive, não participou do evento, ela informou que viajou a Portugal, onde cumpre agenda política.

Matéria em atualização

Assuntos Relacionados
Pessoas/jair bolsonaro

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado no Ceará
PontoPoder

Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado no Ceará

O pré-candidato à Presidência se reuniu com aliados ao longo do dia em Fortaleza.

Bruno Leite

 e 

Igor Cavalcante

Há 59 minutos

Imagem da notícia Flávio Dino do STF bloqueia R$ 119 milhões de Valdemar Costa Neto
PontoPoder

Flávio Dino do STF bloqueia R$ 119 milhões de Valdemar Costa Neto

Bloqueio ocorre após a PF apontar supostas irregularidades em indicações de emendas.

Redação

10 de Julho de 2026

Imagem da notícia Câmara dos Deputados oficializa perda de mandato de Dayanny Bittencourt
PontoPoder

Câmara dos Deputados oficializa perda de mandato de Dayanny Bittencourt

A deputada perdeu a vaga na Casa após recontagem de votos do TSE.

Milenna Murta* e Beatriz Matos, de Brasília

10 de Julho de 2026

Imagem da notícia Priscila Costa viaja para Portugal e não estará em ato de Flávio Bolsonaro no Ceará
PontoPoder

Priscila Costa viaja para Portugal e não estará em ato de Flávio Bolsonaro no Ceará

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro participará do lançamento da pré-candidatura de correligionários cearenses ao Legislativo.

Milenna Murta*

10 de Julho de 2026

Imagem da notícia Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local
PontoPoder

Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local

O ato está previsto para ocorrer no bairro Maraponga, a partir das 18h desta sexta-feira (10).

Igor Cavalcante

10 de Julho de 2026

Imagem da notícia Aécio Neves desiste de disputar a presidência da República pelo PSDB
PontoPoder

Aécio Neves desiste de disputar a presidência da República pelo PSDB

Silga também informou que não terá nenhum candidato para o pleito deste ano.

Redação

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele
PontoPoder

Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele

Emedebista afirmou que deputados da base beneficiaram Marcos Sobreira (PSB) em discussão sobre projeto na área da saúde.

Bruno Leite

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica
PontoPoder

Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica

O parlamentar nega qualquer articulação entre o presidente da República e Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará.

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Após período recluso, Cid Gomes retoma agenda com aliados e articulações pré-eleitorais
PontoPoder

Após período recluso, Cid Gomes retoma agenda com aliados e articulações pré-eleitorais

O senador esteve em reunião com deputados estaduais nesta quarta-feira (8).

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Entenda o cálculo do quociente eleitoral e o sistema proporcional nas eleições
PontoPoder

Entenda o cálculo do quociente eleitoral e o sistema proporcional nas eleições

Mecanismo é utilizado para eleger os deputados federais, estaduais e vereadores.

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026