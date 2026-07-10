Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado no Ceará

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, comandou o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. Em passagem pelo Ceará nesta sexta-feira (10), o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu aliados no Estado.

O evento foi realizado no bairro Maraponga, em frente ao Maraponga MartModas. Participaram do ato os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr Jaziel (PL), os deputados estaduais Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PL), além dos vereadores de Fortaleza Pedro Matos, Bella Carmelo (PL), Julierme Sena (PL), entre outros.

No evento, as lideranças do PL Ceará anunciaram o nome dos pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e à Câmara dos Deputados.

Outros integrantes da oposição no Estado também acompanharam o ato, entre eles os ex-prefeitos de Fortaleza Moroni Torgan e Gaudêncio Lucena, além do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos.

A visita ocorre em meio ao impasse vivido pelo PL Ceará na definição da chapa majoritária. Além de Alcides, a deputada federal Priscila Costa (PL) é cotada para a segunda vaga da sigla, contudo, o nome dela enfrenta resistência de aliados cearenses.

A parlamentar, inclusive, não participou do evento, ela informou que viajou a Portugal, onde cumpre agenda política.

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