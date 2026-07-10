PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Priscila Costa viaja para Portugal e não estará em ato de Flávio Bolsonaro no Ceará

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro participará do lançamento da pré-candidatura de correligionários cearenses ao Legislativo.

Escrito por Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 10:33
capa da noticia
Legenda: O pré-candidato à Presidência da República deseja sucesso para a agenda da parlamentar.
Foto: Érika Fonseca/CMFor e Daniel Ramalho/AFP.

A vereadora Priscila Costa (PL) não estará presente na visita do pré-candidato à presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) no Ceará, nesta sexta-feira (10). O senador participará do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. Priscila, que também é pré-candidata ao Senado, estará cumprindo agenda no exterior, conforme anunciou em suas redes sociais.

O PL Ceará vive impasses internos com as duas pré-candidaturas ao Senado, que foram expostos em declarações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O partido localmente foi acusado, tanto por Michelle como por Priscila de priorizar apenas o nome de Alcides Fernandes, o que é negado por ele e pelo filho, o presidente estadual, André Fernandes.

Diante dos desgastes nacionais, protagonizados por Michelle e Flávio, que incluem também o apoio à pré-candidatura ao Governo de Ciro Gomes; Priscila tem reforçado a proximidade com o senador, mas tem estado ausente de eventos locais.

Flávio aparece em vídeo de Priscila

Em vídeo publicado no Instagram na quinta-feira (9), Priscila declara estar "muito feliz por poder dedicar esses dias para representar o Brasil no encontro de Mulheres Conservadoras em Portugal" e destaca ter celebrado o momento com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ao telefone.

O vídeo, porém, conta com um discurso de apoio de Flávio Bolsonaro a Priscila, desejando sucesso na viagem e no cumprimento do que classificou como "missão nobre".

"Você está decolando para o exterior para cumprir essa missão nobre, também em meu nome, pra defender a vida", diz Flávio.

Conforme a parlamentar, o embarque para a viagem aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (10), mesmo dia em que Flávio estará cumprindo agenda no Ceará.

Agenda de Flávio no Ceará

Com a presença de Flávio, o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes ao Senado Federal acontece nesta sexta-feira (10), às 18 horas, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Além de Alcides, o PL Ceará informou a presença de pré-candidatos do partido à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Veja também

Imagem da notícia: Com Michelle fora do jogo, lideranças femininas do PL no Ceará defendem Flávio Bolsonaro
PontoPoder

Com Michelle fora do jogo, lideranças femininas do PL no Ceará defendem Flávio Bolsonaro
Imagem da notícia: Priscila Costa se solidariza após Michelle deixar PL Mulher: 'Não é fácil ver injustiças'
PontoPoder

Priscila Costa se solidariza após Michelle deixar PL Mulher: 'Não é fácil ver injustiças'

Quando a agenda de Flávio no Ceará foi anunciada, no início de junho, houve, em seguida, declaração de Michelle Bolsonaro de que também estaria presente no ato. O movimento gerou expectativas de que a data marcaria o apoio oficial de Michelle à pré-campanha do enteado. 

Semanas depois, no entanto, a relação foi rompida publicamente. Michelle Bolsonaro chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais onde acusava integrantes da legenda de "traição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e expunha a crise direta com Flávio. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Estados/Ceará Instituicões e Partidos

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Câmara dos Deputados oficializa perda de mandato de Dayanny Bittencourt
PontoPoder

Câmara dos Deputados oficializa perda de mandato de Dayanny Bittencourt

A deputada perdeu a vaga na Casa após recontagem de votos do TSE.

Milenna Murta* e Beatriz Matos, de Brasília

Há 53 minutos

Imagem da notícia Priscila Costa viaja para Portugal e não estará em ato de Flávio Bolsonaro no Ceará
PontoPoder

Priscila Costa viaja para Portugal e não estará em ato de Flávio Bolsonaro no Ceará

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro participará do lançamento da pré-candidatura de correligionários cearenses ao Legislativo.

Milenna Murta*

Há 2 horas

Imagem da notícia Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local
PontoPoder

Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local

O ato está previsto para ocorrer no bairro Maraponga, a partir das 18h desta sexta-feira (10).

Igor Cavalcante

10 de Julho de 2026

Imagem da notícia Aécio Neves desiste de disputar a presidência da República pelo PSDB
PontoPoder

Aécio Neves desiste de disputar a presidência da República pelo PSDB

Silga também informou que não terá nenhum candidato para o pleito deste ano.

Redação

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele
PontoPoder

Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele

Emedebista afirmou que deputados da base beneficiaram Marcos Sobreira (PSB) em discussão sobre projeto na área da saúde.

Bruno Leite

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica
PontoPoder

Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica

O parlamentar nega qualquer articulação entre o presidente da República e Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará.

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Após período recluso, Cid Gomes retoma agenda com aliados e articulações pré-eleitorais
PontoPoder

Após período recluso, Cid Gomes retoma agenda com aliados e articulações pré-eleitorais

O senador esteve em reunião com deputados estaduais nesta quarta-feira (8).

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Entenda o cálculo do quociente eleitoral e o sistema proporcional nas eleições
PontoPoder

Entenda o cálculo do quociente eleitoral e o sistema proporcional nas eleições

Mecanismo é utilizado para eleger os deputados federais, estaduais e vereadores.

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Camilo diz que sumiço de Cid foi 'problema de saúde' e que senador retomou o diálogo com Elmano
PontoPoder

Camilo diz que sumiço de Cid foi 'problema de saúde' e que senador retomou o diálogo com Elmano

O petista voltou a defender a indicação de Cid a candidato ao Senado.

Ingrid Campos, Beatriz Matos

08 de Julho de 2026

Imagem da notícia Governo do Ceará envia à Alece novas regras ambientais para data centers e baterias de energia
PontoPoder

Governo do Ceará envia à Alece novas regras ambientais para data centers e baterias de energia

Proposta, lida nesta quarta-feira (8), prevê normas específicas baseadas no tamanho e no potencial poluidor das instalações.

Bruno Leite

08 de Julho de 2026