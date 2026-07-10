Priscila Costa viaja para Portugal e não estará em ato de Flávio Bolsonaro no Ceará

A vereadora Priscila Costa (PL) não estará presente na visita do pré-candidato à presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) no Ceará, nesta sexta-feira (10). O senador participará do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. Priscila, que também é pré-candidata ao Senado, estará cumprindo agenda no exterior, conforme anunciou em suas redes sociais.

O PL Ceará vive impasses internos com as duas pré-candidaturas ao Senado, que foram expostos em declarações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O partido localmente foi acusado, tanto por Michelle como por Priscila de priorizar apenas o nome de Alcides Fernandes, o que é negado por ele e pelo filho, o presidente estadual, André Fernandes.

Diante dos desgastes nacionais, protagonizados por Michelle e Flávio, que incluem também o apoio à pré-candidatura ao Governo de Ciro Gomes; Priscila tem reforçado a proximidade com o senador, mas tem estado ausente de eventos locais.

Flávio aparece em vídeo de Priscila

Em vídeo publicado no Instagram na quinta-feira (9), Priscila declara estar "muito feliz por poder dedicar esses dias para representar o Brasil no encontro de Mulheres Conservadoras em Portugal" e destaca ter celebrado o momento com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ao telefone.

O vídeo, porém, conta com um discurso de apoio de Flávio Bolsonaro a Priscila, desejando sucesso na viagem e no cumprimento do que classificou como "missão nobre".

"Você está decolando para o exterior para cumprir essa missão nobre, também em meu nome, pra defender a vida", diz Flávio.

Conforme a parlamentar, o embarque para a viagem aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (10), mesmo dia em que Flávio estará cumprindo agenda no Ceará.

Agenda de Flávio no Ceará

Com a presença de Flávio, o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes ao Senado Federal acontece nesta sexta-feira (10), às 18 horas, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Além de Alcides, o PL Ceará informou a presença de pré-candidatos do partido à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

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Quando a agenda de Flávio no Ceará foi anunciada, no início de junho, houve, em seguida, declaração de Michelle Bolsonaro de que também estaria presente no ato. O movimento gerou expectativas de que a data marcaria o apoio oficial de Michelle à pré-campanha do enteado.

Semanas depois, no entanto, a relação foi rompida publicamente. Michelle Bolsonaro chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais onde acusava integrantes da legenda de "traição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e expunha a crise direta com Flávio.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.