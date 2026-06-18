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Deputados do PL evitam falar sobre presença de Michelle em agenda de Flávio Bolsonaro no Ceará

Parlamentares sinalizaram, ainda, que o momento é voltado para o lançamento de Alcides Fernandes pré-candidato ao Senado.

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e
PontoPoder
Foto de Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em agenda política.
Legenda: Parlamentares do PL evitam cravar palanque compartilhado entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro no Ceará.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O PL Ceará vive a expectativa pelo evento que deve reunir Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) no mesmo palanque, programado para 10 de julho, em Fortaleza. Contudo, os deputados estaduais da sigla liberal evitam cravar a presença da ex-primeira-dama na agenda com o pré-candidato à Presidência. 

Ouvidos pelo PontoPoder nesta quarta-feira (17), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), os parlamentares Alcides Fernandes (PL), Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PL) comentaram que receberam, oficialmente, apenas a confirmação de que Flávio Bolsonaro participará do evento de lançamento de pré-candidaturas da legenda no Ceará. 

Os deputados sinalizaram, ainda, que o momento é voltado para o lançamento oficial de Alcides Fernandes como nome do PL para a disputa pelo Senado. Por outro lado, o grupo não confirma o mesmo movimento em torno da vereadora Priscila Costa (PL), outra pré-candidata do partido ao cargo. 

Inicialmente, o evento foi divulgado pelo deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual da sigla, ao lado de Flávio, Alcides e o deputado federal Dr. Jaziel (PL), em vídeo divulgado nas redes sociais, na última quinta-feira (11). O conteúdo não cita Michelle nem Priscila. 

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Contudo, no mesmo dia, a assessoria parlamentar de Priscila Costa informou que Michelle e Flávio estarão juntos no evento que vai anunciar a política como um dos nomes do PL ao Congresso Nacional, logo após divulgar vídeo da vereadora ao lado do presidenciável. A presença compartilhada dos familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi confirmada pela equipe da ex-primeira-dama.

Em resposta à reportagem, também na última quinta, a assessoria de André disse desconhecer "outro motivo que não seja o dito pelo próprio senador e pré-candidato do PL à Presidência da República" em vídeo divulgado confirmando a presença no evento da pré-campanha de Alcides. 

Deputados não confirmam Michelle

Em entrevista, o deputado Alcides Fernandes, que é pai do André, afirmou que o evento com Flávio está confirmado para o dia 10 de julho — ainda sem outros detalhes de local e horário –, sendo voltado à pré-candidatura dele a senador e dos deputados estaduais e federais do PL. 

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Questionado sobre a presença de Michelle Bolsonaro, o político desconversou. “Não, não. O nosso vídeo foi feito com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está dizendo que está vindo”, pontuou. Já sobre o possível lançamento de Priscila Costa no mesmo evento, Alcides negou ter informações. 

“A informação nossa é que o Valdemar (Costa Neto, presidente nacional do PL) já deu apoio. O Flávio também vai vir dia 10, para o nosso pré-lançamento ao Senado. Então as demais são tudo especulações, a gente não tem como dar informação de coisas que a gente não está sabendo”
Alcides Fernandes
Deputado estadual e pré-candidato ao Senado pelo PL

Líder da sigla liberal na Alece, a deputada Dra. Silvana (PL) também disse que não foi informada sobre a vinda de Michelle. 

“A notícia que eu tenho trazida pelo meu marido, o deputado federal Dr. Jaziel que esteve com Flávio Bolsonaro, participou ativamente da escolha da data com André Fernandes e com Flávio. Flávio diz: "Não, essa data aqui é boa para mim. 10 de julho eu estarei lançando o meu pré-candidato ao Senado, Alcides Fernandes"
Dra. Silvana
Líder do PL na Alece

Em paralelo, a parlamentar defendeu que “não tem briga dentro do PL” e que pessoas de fora do grupo poderiam estar tentando “implantar” outras informações para desestabilizar o partido. 

“E eu acredito que não seja ninguém do PL, porque quem é do PL não torce contra o PL. Quem é do PL torce pelo estado do Ceará, torce pelas melhores decisões para o nosso estado, torce pela ética na política, pela pela pela comunicação correta dentro do partido. Então eu quero deixar bem claro, não acredito que Michelle Bolsonaro tenha feito essa comunicação”, pontuou Dra. Silvana. 

No mesmo sentido, o deputado Lucinildo Frota (PL) disse que o evento do dia 10 será o lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado. “No acordo com o nosso pré-candidato a governador (Ciro Gomes), o PL tem direito a uma indicação ao Senado, e o Ciro já falou isso, e o Flávio nos confirmou em Brasília, quando nós fomos nos filiar, agora, na janela (partidária)”, relembrou. 

“Não tem esse lançamento de Alcides e Priscila. O nosso senador do PL é o Alcides, e o União Progressista vai lançar o seu candidato que pode ser o (Capitão) Wagner”, salientou. 

O deputado também evitou comentar sobre a presença de Michelle. “Eu não tenho informações sobre isso”, reiterou. 

Por sua vez, o deputado Carmelo Neto (PL) preferiu não falar sobre o assunto, ao dizer apenas que questões de agenda ainda estão sendo resolvidas por André Fernandes.

Até o momento, não houve outras atualizações ou divulgações das assessorias dos políticos e do partido sobre o evento de 10 de julho. 

Fim do 'racha' entre Michelle e Flávio?

O compartilhamento do palanque entre Michelle e Flávio pode concretizar uma reaproximação dos dois, após protagonizarem desentendimentos públicos recentes. Um deles chegou a envolver a articulação do PL no Ceará visando as eleições de 2026. 

Em novembro do ano passado, a ex-primeira-dama criticou o presidente estadual da legenda e seus aliados, afirmando que "se precipitaram" ao firmar uma aliança com o pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB). 

A fala ocorreu no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará. No palco do evento, Michelle Bolsonaro já havia defendido a aliança com senador cearense, afirmando: "A direita é Girão". André, por sua vez, disse estar "obedecendo a Bolsonaro". 

Como reação, Flávio e os irmãos Eduardo Bolsonaro (PL) e Carlos Bolsonaro (PL), este último vereador do Rio de Janeiro, saíram em defesa de Fernandes.

À época, Flávio concedeu uma entrevista coletiva em 2 de dezembro, na qual criticou a madrasta. "Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", disse.

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