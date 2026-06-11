Flávio Bolsonaro anuncia ato de pré-campanha no Ceará para 10 de julho

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), estará em Fortaleza no dia 10 de julho para participar do lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. A assessoria do partido confirmou a data nesta quinta-feira (11).

A vinda do político carioca, inclusive, já havia sido sinalizada pelo deputado federal André Fernandes, presidente do PL Ceará, na última terça-feira (9), durante entrevista à live do PontoPoder.

Antecipado por André, o evento também deve contar com o lançamento das pré-candidaturas de deputados federais e estaduais da legenda partidária. Ele também havia afirmado que o impasse quanto à candidatura ao Senado, envolvendo os políticos Alcides Fernandes e Priscila Costa, seria resolvido antes da visita de Flávio ao Estado.

Pré-candidatura de Priscila Costa (PL)

A deputada federal Priscila Costa (PL) publicou em suas redes sociais, também nesta quinta feira (11), um vídeo anunciando que Flávio também estará presente no lançamento de sua pré-candidatura ao Senado, junto à ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.

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"Ao lado de Flávio Bolsonaro no Senado, já tratando sobre o lançamento da minha pré-candidatura ao Senado pelo Ceará, onde estará presente a nossa ilustre Michelle Bolsonaro, ao lado do nosso futuro Presidente Flávio Bolsonaro!", escreveu na legenda.

O PontoPoder acionou a assessoria da parlamentar para saber se o ato ocorrerá na mesma ocasião. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Em entrevista ao PontoPoder, Alcides Fernandes havia recentemente se declarado como "candidato único" da sigla. À época, a parlamentar chegou a rebater o correligionário, afirmando que "minha candidatura ao Senado foi lançada publicamente em junho de 2025, com apoio de Valdemar, Michelle Bolsonaro e do presidente Bolsonaro".

“Sempre tratei o deputado com respeito e considero importante que minha pré-candidatura também seja tratada com o mesmo respeito, sem antecipações ou definições unilaterais que não foram oficialmente comunicadas pelo partido”, concluiu.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.