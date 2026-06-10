Pesquisa Quaest: Lula tem 39% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 29%

O presidente da República e pré-candidato à reeleição do cargo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou 39% das intenções de votos para o primeiro turno das eleições de 2026. Já o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, tem 29%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (10), em levantamento realizado pela Quaest. No cenário apresentado, Lula ampliou para 10 pontos percentuais a diferença em relação a Flávio. Na pesquisa anterior, a vantagem era de seis pontos.

Indecisos somam 10% das respostas à pesquisa, seguido pelos Brancos e Nulos, que fecharam com 9 pontos percentuais.

Veja a intenção de voto no 1º turno:

Lula (PT) - 39%

- 39% Flávio (PL) - 29%

- 29% Renan Santos (Missão) - 3%

- 3% Ronaldo Caiado (PSD) - 3%

3% Aécio Neves (PSDB) - 2%

2% Romeu Zema (Novo) - 2%

2% Augusto Cury (Avante) - 1%

1% Joaquim Barbosa (DC) - ​ 1%

​ 1% Samara Martins (UP) - ​ 1%

​ 1% Indecisos - 10%

- 10% Branco/Nulo/Não vai votar - 9%

Os pré-candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e Heró Bezerra (PTRB) não pontuaram.

Foto: Reprodução/Quaest.

Segundo turno

A pesquisa também apontou que, em um eventual segundo turno disputado entre Lula e Flávio, o petista tem uma vantagem de seis pontos percentuais, registrando 44% das intenções de voto, contra 38% do senador. No levantamento anterior, a diferença era de um ponto, com Lula chegando a 42%, e Flávio a 41%.

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Nesse cenário, 14% dos eleitores têm a intenção de votar em Branco, em Nulo ou não votar. Já 4% ainda estão indecisos.

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de junho e ouviu 2.004 eleitores a partir dos 16 anos, possuindo uma margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.