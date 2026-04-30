Pesquisa Quaest CE: o próximo governador deve ser aliado de Lula, Bolsonaro ou independente?
Primeira rodada do levantamento mostra preferência do eleitorado cearense por aliado de Lula. As posições de independência e de apoio de Bolsonaro vêm em seguida.
O impacto das alianças políticas nas eleições para o Governo do Ceará foi medido na pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira (30). O levantamento mostrou que 43% dos eleitores cearenses preferem ter um governador aliado do presidente Lula (PT), enquanto 18% preferem ser governados por um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Já 34% dos entrevistados optam por uma posição de independência.
Os resultados compõem a 1ª pesquisa Quaest de 2026 com pré-candidatos ao Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo Estadual. Confira, abaixo, os números da pesquisa.
Querem que o próximo governador seja:
- Aliado de Lula: 43%
- Independente: 34%
- Aliado de Bolsonaro: 18%
- Não sabem/não responderam: 5%
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A pesquisa também analisou de modo espontâneo quem os eleitores cearenses acreditam serem os candidatos apoiados por Lula e por Bolsonaro. Veja:
Candidato de Lula
- Elmano de Freitas (PT): 30%
- Camilo Santana (PT): 11%
- Ciro Gomes (PSDB): 1%
- Eduardo Girão (Novo): não pontuou
- Outros: 0%
- Nenhum desses: 0%
- Não sabem/não responderam: 58%
Candidato de Bolsonaro
- Ciro Gomes (PSDB): 11%
- Eduardo Girão (Novo): 4%
- Camilo Santana (PT): não pontuou
- Elmano de Freitas (PT): não pontuou
- Outros: 2%
- Nenhum desses: 1%
- Não sabem/não responderam: 82%
1ª Quaest Ceará
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril, em visitas domiciliares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95 %. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.