Naumi Amorim, prefeito de Caucaia, recebe alta hospitalar após infarto

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (8), conforme divulgou em suas redes sociais. Ele estava sendo acompanhado em um hospital de Fortaleza desde a última terça-feira (2), após sofrer um infarto agudo do miocárdio.

A publicação, realizada em formato de vídeo, conta com a participação do prefeito e da primeira-dama do município, Érika Amorim, que anunciaram a liberação hospitalar do gestor para recuperação em domicílio.

"Estou indo para casa! Foram dias difíceis, mas cercado de fé, carinho e de profissionais que cuidaram de mim em cada momento", escreveu na legenda da postagem.

Veja também PontoPoder TSE anula mais uma prova no caso de prefeito de Baturité investigado por uso de lança-chamas PontoPoder Prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, anuncia afastamento temporário após problemas respiratórios

Na circunstância, Naumi precisou ser submetido a um procedimento médico de urgência para a implantação de um stent, objeto tubular que restabelece o fluxo sanguíneo ao manter a veia ou artéria aberta. O procedimento é minimamente invasivo e realizado com auxílio de um cateter.

Ainda no dia do "susto de saúde", o perfill oficial do gestor nas redes sociais havia publicado uma nota sobre o assunto, onde afirmava que Naumi iria "aproveitar o feriado para diminuir o ritmo", e que voltaria às atividades na segunda-feira.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.