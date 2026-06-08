Naumi Amorim, prefeito de Caucaia, recebe alta hospitalar após infarto
O gestor estava em hospital de Fortaleza desde a última terça-feira (2).
O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (8), conforme divulgou em suas redes sociais. Ele estava sendo acompanhado em um hospital de Fortaleza desde a última terça-feira (2), após sofrer um infarto agudo do miocárdio.
A publicação, realizada em formato de vídeo, conta com a participação do prefeito e da primeira-dama do município, Érika Amorim, que anunciaram a liberação hospitalar do gestor para recuperação em domicílio.
"Estou indo para casa! Foram dias difíceis, mas cercado de fé, carinho e de profissionais que cuidaram de mim em cada momento", escreveu na legenda da postagem.
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Na circunstância, Naumi precisou ser submetido a um procedimento médico de urgência para a implantação de um stent, objeto tubular que restabelece o fluxo sanguíneo ao manter a veia ou artéria aberta. O procedimento é minimamente invasivo e realizado com auxílio de um cateter.
Ainda no dia do "susto de saúde", o perfill oficial do gestor nas redes sociais havia publicado uma nota sobre o assunto, onde afirmava que Naumi iria "aproveitar o feriado para diminuir o ritmo", e que voltaria às atividades na segunda-feira.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.