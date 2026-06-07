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Prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, anuncia afastamento temporário após problemas respiratórios

Informação foi divulgada neste sábado (6).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
prefeito de Quixadá, Ricardo Silvieira, sorrindo para foto vestindo camisa social branca. ele é branco, usa óculos e tem o cabelo grisalho.
Legenda: Ricardo agradeceu as mensagens de carinho e orações.
Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), anunciou afastamento temporário das atividades por recomendação médica. 

Segundo informou em post publicado no Instagram neste sábado (6), o político passou por um problema respiratório nos últimos dias, "sendo necessário repouso absoluto e tratamento medicamentoso". 

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O equipamento, estruturado como uma malha que mantém a artéria ou a veia aberta, tem o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O procedimento é minimamente invasivo e é feito por meio de um cateter conduzido até o local.

Em post publicado no Instagram neste sábado (6), Naumi aparece ainda internado no hospital. Na legenda, ele diz que "o coração passou no teste e segue firme e forte, graças a Deus!". 

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