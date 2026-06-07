Prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, anuncia afastamento temporário após problemas respiratórios

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), anunciou afastamento temporário das atividades por recomendação médica.

Segundo informou em post publicado no Instagram neste sábado (6), o político passou por um problema respiratório nos últimos dias, "sendo necessário repouso absoluto e tratamento medicamentoso".

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O prefeito também aproveitou o momento para agradecer as mensagens de carinho e orações.

Prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, segue internado após infarto

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), também passou por complicações na saúde recentemente. Na última terça-feira (2), o político sofreu um infarto agudo de miocárdio e foi submetido a um procedimento médico de urgência para a implantação de um stent.

O equipamento, estruturado como uma malha que mantém a artéria ou a veia aberta, tem o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O procedimento é minimamente invasivo e é feito por meio de um cateter conduzido até o local.

Em post publicado no Instagram neste sábado (6), Naumi aparece ainda internado no hospital. Na legenda, ele diz que "o coração passou no teste e segue firme e forte, graças a Deus!".