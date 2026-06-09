Operação da PF e CGU em seis municípios investiga fraudes em contratos públicos no Ceará

A Polícia Federal deflagrou nova operação, na manhã desta terça-feira (9), para investigar suposto esquema criminoso que envolve licitações com indícios de fraude e desvios de recursos públicos federais em contratos de prefeituras cearenses. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 18ª Vara da Justiça Federal, em seis municípios do Ceará.

As investigaões iniciaram em 2025, após o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) noticiar que "empresas sem estrutura logística e operacional teriam apresentado movimentação de valores acima de suas capacidades financeiras" entre 2017 e 2023.

Essas empresas teriam participado de processos licitatórios, recebendo recursos de entes da administração pública na ordem de 29 milhões de reais. Parte desse valor teria sido posteriormente repassado para possíveis servidores públicos.

Municípios investigados

Dentre as cidades que estão sendo foco da Operação Rota Fantasma, estão:

Jaguaribe;

Jaguaretama;

Brejo Santo;

Acopiara;

Abaiara;

Iracema.

Com colaboração da Controladoria-geral da União, as buscam apuram especificamente algumas contratações de serviços de locação de veículos e realização de obras para secretarias de Jaguaretama, Acopiara, Abaiara, Iracema e Jaguaribe.

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Apreensão de documentos e mídias

Os agentes devem apreender documentos e mídias para:

Instrução de Inquérito Policial;

Individualização da atuação dos suspeitos nos crimes investigados;

Levantamento da destinação dos recursos públicos repassados pela União aos referidos Municípios.

A operação busca eventuais desvios ou apropriação praticados por integrantes das secretarias e comissão de licitação.

Os investigados podem responder pelo cometimento dos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, além de lavagem de capitais. As investigações seguem, agora, com a análise do material apreendido.