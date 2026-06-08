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Seminário de Gestores Públicos 2026 discute o impacto do turismo na economia municipal

Desafios e oportunidades do turismo serão debatidos em painel no dia 15 de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Legenda: Seminário Prefeitos 2026 debaterá assuntos relevantes para as cidades cearenses.
Foto: Thiago Gadelha

A pesquisa de Categorização dos Municípios do Turismo Brasileiro, elaborada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), identificou 2.175 municípios inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro, organizados em 291 regiões turísticas. 

Os dados mostram forte concentração do turismo nacional: apenas 29% dos municípios classificados nas categorias mais desenvolvidas (A, B e C) concentram 93% do fluxo turístico doméstico e praticamente 100% do turismo internacional, enquanto 71% das cidades permanecem nas categorias D e E, com baixa estrutura turística e reduzida capacidade de atração de visitantes. 

O estudo conclui que o desenvolvimento do turismo no Brasil é desigual e depende de fatores como planejamento regional, governança local, infraestrutura urbana e capacidade institucional das prefeituras.  Para debater de que forma o poder público municipal pode aproveitar melhor as potencialidades turísticas de cada região do Ceará, o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 vai exibir o painel “Turismo e Desenvolvimento”, tendo como uma das palestrantes Enid Câmara, CEO da Prática Eventos e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC). 

Para ela, investir no turismo é trazer resultados efetivos para o crescimento das cidades. “Os desafios dos municípios são cada vez mais complexos e exigem gestores preparados para tomar decisões seguras, baseadas em evidências, cooperação institucional e boas práticas que já vêm produzindo resultados em diferentes contextos”, comenta Enid Câmara. 

“Quando governos, instituições, especialistas e sociedade compartilham experiências e conhecimento, criam-se ambientes favoráveis à inovação e ao desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes, inclusive no turismo”, aponta. 

Potencial cearense 

Os números comprovam que o Ceará tem um enorme potencial a ser explorado - necessitando, para isso, de políticas públicas eficientes e organização por parte dos municípios. De acordo com a Secretaria de Turismo do Ceará, entre janeiro e julho de 2025 o estado acumulou 1,7 milhão de visitantes, movimentando cerca de R$ 6,6 bilhões em receita turística. 

As palestras organizadas no 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 visam aprofundar esse debate, em torno das questões que impactam diretamente na vida dos municípios.  “O turismo tem um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do Ceará. É um setor que movimenta uma cadeia ampla, gera emprego, renda e oportunidades em diferentes regiões do Estado. 

Quando debatemos turismo, estamos falando também de infraestrutura, qualificação profissional, cultura, gastronomia, comércio, serviços e valorização dos territórios”, observa Luiz Fernando Bittencourt, Presidente do Sistema Fecomércio Ceará, que também será um dos palestrantes no painel “Turismo e Desenvolvimento”. 

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Ações coordenadas 

Ele explica que a Fecomércio tem trabalhado para aproveitar esse potencial, por meio de uma série de ações coordenadas junto às Câmaras e Conselhos Empresariais. “Nosso trabalho passa por discutir melhorias para o ambiente de negócios, qualificação da mão de obra, incentivo ao empreendedorismo, promoção dos destinos turísticos e fortalecimento da integração entre os diversos segmentos ligados ao turismo”, descreve. 

“Também buscamos aproximar empresários, entidades e gestores públicos para construir soluções que contribuam para o desenvolvimento regional. O turismo exige planejamento, investimento e visão de longo prazo, e esse trabalho coletivo é fundamental para ampliar a competitividade do Ceará”, reforça o Presidente do Sistema Fecomércio Ceará. 

Para Luiz Fernando Bittencourt, debater o Turismo no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 é a oportunidade de compartilhar experiências, discutir soluções e pensar estratégias para o crescimento econômico e social do Ceará. 

“Vejo o evento como uma iniciativa relevante justamente por reunir diferentes visões em torno de pautas fundamentais para o futuro do Estado, onde ideias e propostas são discutidas. O fortalecimento dos municípios passa pela construção conjunta de políticas e ações, e encontros como esse contribuem para ampliar essa conexão entre gestão pública, empreendedorismo e desenvolvimento”, afirma. 

“O Seminário consolidou-se como espaço de troca de experiências e disseminação de boas práticas, aproximando gestores, especialistas e instituições em torno dos desafios reais enfrentados pelos municípios brasileiros”, observa Enid Câmara. 

“Trata-se de um importante instrumento de fortalecimento institucional e de desenvolvimento dos municípios, sobretudo por estimular a cooperação, a inovação e o compartilhamento de boas práticas. Quando gestores se reúnem para aprender, dialogar e refletir sobre os desafios comuns da administração pública, amplia-se a capacidade de construir soluções mais eficientes e de entregar melhores resultados ao cidadão”, ressalta a presidente da ABEOC. 

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14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: programação terá temas de impacto para cidades

O painel 

O painel "Turismo e Desenvolvimento" terá como mediadora Denise Carrá, Secretária do Turismo de Fortaleza, e será composto por mais palestras: "Turismo como Indutor do Desenvolvimento Sustentável”, com Antônia Suilany Teixeira Barbosa, Articuladora da Unidade de Competitividade do SEBRAE; “TEMA”, com Bruno Mota, representante do Banco do Nordeste; “TEMA 2”, com Mônica Medeiros, empresária e fundadora do TurisMall; “Turismo como estratégia de desenvolvimento sustentável, com Luiz Fernando Bittencourt, Vice Presidente e Diretor Geral das Câmaras e Conselhos Empresariais Fecomércio; “O Turismo como Motor do Desenvolvimento do Ceará”, de Gustavo Montenegro, Secretário do Turismo do Estado do Ceará.  

Inscrições e hospedagem O 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 é promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento. 

Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema). 

Serviço: 

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/

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