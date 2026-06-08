Naumi Amorim anuncia licença da Prefeitura de Caucaia após alta hospitalar; vice assume

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), anunciou, na tarde desta segunda-feira (8), que irá se afastar do comando da gestão municipal temporariamente, por cerca de 11 dias. Segundo ele, a licença ocorrerá por orientação médica. O anúncio ocorre após ele ter ficado internado por quase uma semana em um hospital de Fortaleza, devido a um infarto agudo do miocárdio.

"Meus amigos, por orientação dos médicos, vou tirar uns dias de licença para cuidar da saúde e garantir uma recuperação completa. Por isso, estarei afastado das atividades da prefeitura até o dia 19 de junho", escreveu o político na legenda de uma foto publicada por ele em seu Instagram.

Ao que informou Naumi, durante o período de afastamento a chefia do Executivo ficará sob a responsabilidade da vice-prefeita Priscila Menezes (MDB). "Tenho total confiança na sua competência e no seu compromisso com o povo de Caucaia", adicionou o prefeito em um trecho do comunicado.

Prefeito se recupera de infarto

Amorim recebeu alta nesta segunda-feira e também publicizou o momento em suas redes sociais, durante a manhã. "Estou indo para casa! Foram dias difíceis, mas cercado de fé, carinho e de profissionais que cuidaram de mim em cada momento", escreveu na legenda da postagem.

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Em razão do infarto, no dia 2 de junho, Naumi precisou ser submetido a um procedimento médico de urgência para a implantação de um stent, objeto tubular que restabelece o fluxo sanguíneo ao manter a veia ou artéria aberta. O procedimento é minimamente invasivo e realizado com auxílio de um cateter.

Ainda no dia do ataque cardíaco, o perfil oficial do gestor nas redes sociais publicou uma nota sobre o assunto, afirmando que Naumi iria "aproveitar o feriado para diminuir o ritmo", e que voltaria às atividades na segunda-feira.