Flávio Bolsonaro virá ao Ceará em julho para lançar pré-candidatos do PL, anuncia André

Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) deverá vir ao Ceará na primeira quinzena de julho. A agenda foi anunciada pelo deputado federal André Fernandes (PL), presidente da sigla no Ceará, durante a live do PontoPoder, nesta terça-feira (9).

Segundo o parlamentar, a data no próximo mês ainda será confirmada. Contudo, a ideia é que seja um evento em Fortaleza para o lançamento dos pré-candidatos do partido.

“Flávio Bolsonaro deve vir ao Ceará para o lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes e de todos os pré-candidatos a deputados estaduais e deputados federais aqui no Ceará”, afirmou André.

Na entrevista, o dirigente partidário foi questionado se o impasse da candidatura do PL ao Senado no Ceará deve ser resolvido antes da visita do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Isso, porque enquanto o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André, foi lançado como pré-candidato a senador como nome do partido, a vereadora Priscila Costa (PL) sustenta que também ainda está na disputa pela vaga.

“Esse negócio de Senado, foi o que eu falei, quem vai definir é o povo. Vamos ter uma convenção, convenção democrática, o partido vai ouvir o povo. Teremos pesquisa, teremos votação interna, teremos debates, discussões. Hoje, se alguém, um filiado do Partido Liberal, quiser se colocar como pré-candidato ao Senado será muito bem-vindo e muito acolhido. Agora, vai chegar o momento da gente fazer essa definição e o momento só nas convenções” André Fernandes Presidente do PL Ceará e deputado federal

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