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Camilo descarta 'veto' a Junior Mano, mas diz que Cid 'é mais forte' para chapa do governador Elmano

Definição da chapa, segundo o senador, caberá aos partidos da aliança governista.

Escrito por
Beatriz Matos, de Brasília producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Em pé na tribuna do Senado Federal, o senador Camilo Santana (PT) faz um pronunciamento durante sessão legislativa. Ele usa terno azul-escuro, camisa branca e gravata azul-clara, e gesticula com as mãos enquanto fala aos microfones. Atrás dele, a bandeira do Brasil está posicionada entre as estruturas do plenário, onde também são visíveis painéis eletrônicos iluminados.
Legenda: Camilo Santana afirma que a decisão final da chapa será decidida em consenso com os partidos aliados.
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A definição das vagas ao Senado na chapa do governador Elmano de Freitas (PT) continua em aberto dentro da base governista para as eleições de 2026, e, a composição para o Senado ainda é alvo de negociações entre os partidos que integram a aliança.

Nos bastidores, o nome de Cid Gomes (PSB) é frequentemente citado para uma das vagas ao Senado na chapa governista. No entanto, o próprio parlamentar já afirmou, em entrevistas anteriores, que tem um compromisso político com o deputado federal Junior Mano (PSB), o que coloca o nome do deputado no centro das discussões sobre a formação da chapa.

Questionado sobre o tema, o senador Camilo Santana (PT) afirmou que não existe veto ao nome de Junior Mano, mas declarou considerar Cid o nome mais forte para ocupar uma das vagas na composição governista.

Durante entrevista ao Diário do Nordeste em Brasília, o senador afirmou que a construção da chapa precisa levar em consideração nomes que contribuam para fortalecer a candidatura majoritária. Segundo ele, o histórico político de Cid pesa nesse processo. "É claro que o nome do senador Cid, que foi governador duas vezes e é senador, é mais forte. Por isso que, tanto dentro do partido como eu particularmente, defendo que seja o nome dele", declarou.

Apesar da preferência, o senador ressaltou que a decisão ainda não está tomada e dependerá de negociação entre os partidos da aliança. Camilo afirmou que não há resistência ao nome de Junior Mano e disse já ter comunicado sua posição ao parlamentar. "Não há veto a ninguém, muito menos ao Junior Mano", afirmou.

Partidos aliados

A discussão ocorre em meio às movimentações para a formação da chapa governista. Além de Cid e Junior Mano, outros grupos aliados também articulam espaço na composição. Camilo citou o interesse de partidos como MDB, Republicanos e PSD nas definições para o Senado, vice-governadoria e suplências.

Segundo o senador, o objetivo é construir um entendimento que contemple os aliados até o período das convenções partidárias. Ele afirmou que, neste momento, as únicas definições consolidadas são as candidaturas à reeleição de Elmano ao governo estadual e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.

"Não é um projeto pessoal de ninguém. É preciso discutir qual nome representa melhor essa composição", afirmou Camilo.
 

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