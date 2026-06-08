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Glêdson Bezerra e Felipe Vasques rompem e abrem racha na base de Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Lançamento de "dobradinha" da primeira-dama de Juazeiro do Norte com médica enterrou acordo que gestor tinha com presidente da Câmara Municipal.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Glêdson Bezerra, Sandinha, Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Felipe Vasques.
Legenda: Tanto a ala de Glêdson quanto a de Vasques integram o agrupamento que apoia o nome do membro do clã Ferreira Gomes atualmente.
Foto: Reprodução/Instagram.

O presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, o vereador Felipe Vasques (PSD), e o prefeito do município, Glêdson Bezerra (Podemos), romperam a aliança em torno do projeto comum que mantinham para a eleição deste ano. O rompimento foi tornado público no sábado (6) quando o gestor anunciou que vai apoiar a médica Andrea Landim (PSDB) para deputada estadual.

Segundo Glêdson, Andrea fará uma "dobradinha eleitoral" com sua esposa, a pré-candidata a deputada federal Sandrinha Bezerra (Cidadania). Antes, Felipe Vasques é quem seria lançado numa estratégia de campanha eleitoral conjunta com a primeira-dama de Juazeiro do Norte. 

A ruptura abre uma cisão no palanque do pré-candidato ao Governo do Ceará pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o ex-ministro Ciro Gomes, na região do Cariri. Tanto a ala de Glêdson quanto a de Vasques integram o agrupamento que apoia o nome do membro do clã Ferreira Gomes atualmente.

O anúncio da nova parceria ocorreu por meio de um vídeo publicado de maneira compartilhada entre os perfis de Glêdson, Sandrinha e Andrea no Instagram. Segundo a pré-candidata a deputada federal, a escolhida é "muito competente" e vai "engrandecer cada vez mais" o projeto político ao qual ela integra.

Ao PontoPoder, o chefe do Legislativo juazeirense disse que recebeu "com um pouco de surpresa" o rompimento, mas "com muita tranquilidade". "Embora o prefeito tivesse um compromisso em votar com a gente, ele me chamou para conversar e disse que achava melhor que não estivéssemos em conjunto nesta eleição agora de 2026", discorreu.

O pós-rompimento

Felipe Vasques pontuou que as relações institucionais, da Câmara Municipal com a Prefeitura de Juazeiro, e pessoais, entre ele e Glêdson Bezerra, estão mantidas. Quanto à sua estratégia para o pleito de outubro, ele falou que "ainda está conversando" com seu grupo político para definir com quem deve compor uma nova "dobradinha".

Vasques se mantém como pré-candidato a deputado estadual, enquanto outro nome a ser definido deverá concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

A conversa mencionada pelo chefe do Legislativo juazeirense, segundo contou, ocorreu antes da publicação do registro pelo gestor e aliadas. Embora o rompimento represente uma cisão no grupo oposicionista, Felipe Vasques minimizou qualquer impacto da ruptura no agrupamento que orbita a candidatura de Ciro ao Palácio da Abolição na região.

"Primeiro, vejo que continua muito tranquilo o palanque do Ciro, porque tanto eu quanto Glêdson continuamos votando com ele, e eventuais alianças que possamos fazer também votarão. E, em segundo lugar, não vejo a candidatura do Ciro como vinda da classe política, é um desejo do povo... não vejo o prefeito Glêdson e nem eu dando votos significativos para o Ciro", avaliou.

A reportagem acionou a assessoria de comunicação do prefeito de Juazeiro do Norte para que pudesse se manifestar sobre o assunto. Não houve resposta até a última atualização desta matéria. 

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