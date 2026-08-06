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Eleições 2026: o que está definido na disputa para Governo e Senado no Ceará

Fim do período de convenções consolida dois grandes blocos políticos na disputa pelo Executivo estadual.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
06 de Agosto de 2026 - 06:00
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Legenda: Seis partidos lançaram chapas para disputar o Governo do Ceará nas eleições deste ano.
Foto: Divulgação/Casa Civil

O período de convenções partidárias para as Eleições 2026 chegou ao fim nessa quarta-feira (5), consolidando as candidaturas que irão disputar o Governo do Ceará, as duas vagas do Estado no Senado Federal e os mandatos de deputado estadual e federal.

Conforme o calendário eleitoral, as legendas têm ainda até o próximo dia 15 para encaminhar os pedidos de registro à Justiça Eleitoral, contudo, a definição das candidaturas já desenham um cenário inédito na política cearense recente. De um lado, o governador Elmano de Freitas (PT) tenta a reeleição apoiado por um amplo arco de aliados, tendo a benção dos senadores Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB), dois principais articuladores governistas, além da deputado federal Luizianne Lins (Rede).

Do outro lado, adversários históricos e ex-aliados do grupo governista se reúnem em torno da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). A composição inclui o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União), escolhido para a vaga de vice, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), além aliados fiéis do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o deputado estadual e candidato a senador Alcides Fernandes (PL).

A composição reúne lideranças que estiveram em campos distintos nas eleições de 2022. Naquele ano, Elmano, Roberto Cláudio e Capitão Wagner concorreram separadamente ao Governo do Estado. Agora, Roberto Cláudio e Wagner se juntam a Ciro para tentar interromper a sequência de vitórias do grupo governista.

A reorganização também coloca os irmãos Cid e Ciro Gomes em lados opostos de uma eleição estadual. Enquanto Ciro lidera a principal chapa de oposição ao Governo, Cid disputa a reeleição ao Senado dentro da coligação de Elmano. O senador do PSB vai para a disputa ao lado de Luizianne Lins, que deixou o PT para viabilizar a candidatura ao Senado.

Além das chapas comandas pelo PT e pelo PSDB, que prometem polarizar a disputa, Novo, PSTU, UP e Missão também anunciaram nomes para disputar o Palácio da Abolição e espaço no Senado Federal. 

Elmano aposta no alinhamento com Lula e apoio de aliados

Eleito em 2022, o governador Elmano de Freitas tenta repetir o feito na disputa pela reeleição neste ano. Para a montagem da chapa, sai a atual vice-governadora Jade Romero (que concorrerá a uma vaga de deputada estadual) e entra a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), que agora busca a Vice-Governadoria.

As chapas governistas para o Senado foram as que geraram o maior tensionamento da base petista. Ao todo, cerca de dez nomes foram cotados para receber apoio do governador Elmano de Freitas. A lista incluía o atual ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), os deputados federais Moses Rodrigues (União) e Eunício Oliveira (MDB) e o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos).

Nessa quarta-feira, a poucas horas do fim do período de convenções, o Governo do Ceará anunciou a composição completa. O senador Cid Gomes, que já havia sido anunciado, disputa a reeleição. O deputado federal Júnior Mano (PSB), que chegou a ser cotado para concorrer diretamente a uma das vagas, foi escolhido como primeiro suplente. O segundo suplente é o empresário Júlio Ventura (PSB).

A segunda candidatura governista ao Senado é o da deputada federal Luizianne Lins, filiada à Rede. A ex-prefeita de Fortaleza conseguiu garantir espaço na chapa após meses de disputa interna pela vaga. A composição conta ainda com o ex-secretário da Casa Civil, Chagas Vieira (PDT), na primeira suplência e Rodrigo Oliveira, filho do deputado federal Eunício Oliveira, com a segunda suplência. 

Chapa governista

Governo do Ceará

  • Governador: Elmano de Freitas (PT)
  • Vice-governadora: Gabriella Aguiar (PSD)

Senado — PSB

  • Titular: Cid Gomes (PSB)
  • Primeiro suplente: Júnior Mano (PSB)
  • Segundo suplente: Júlio Ventura (PSB)

Senado — Rede/PDT/MDB

  • Titular: Luizianne Lins (Rede)
  • Primeiro suplente: Chagas Vieira (PDT)
  • Segundo suplente: Rodrigo Oliveira (MDB)

Ciro monta frente ampla de oposição no Ceará

Já a principal aliança oposicionista é encabeçada por Ciro Gomes, que retorna a uma disputa eleitoral quatro anos depois de concorrer à Presidência da República e volta a buscar o Governo do Ceará após mais de três décadas. Ciro terá como candidato a vice o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Os dois integravam os quadros pedetistas em 2022 quando a legenda rompeu a aliança histórica com o PT no Ceará.

A chapa de Ciro reúne o União Brasil e o PL em torno das candidaturas de Capitão Wagner e do deputado estadual Pastor Alcides Fernandes ao Senado. O ex-deputado, que disputou o Governo em 2022, concorrerá pela primeira vez ao cargo de senador.

Prisco Bezerra (União) e Lúcio Gomes (PSDB) são os suplentes de Wagner. Na chapa de Alcides Fernandes, o ex-prefeito de Itapipoca João Barroso (PSDB) ocupa a primeira suplência e o jornalista Denísio Pinheiro (PSDB) é o segundo suplente.

Chapa oposicionista

Governo do Ceará

  • Governador: Ciro Gomes (PSDB)
  • Vice-governador: Roberto Cláudio (União Brasil)

Senado União/PSDB

  • Titular: Capitão Wagner (União Brasil)
  • Primeiro suplente: Prisco Bezerra (União Brasil)
  • Segundo suplente: Lúcio Gomes (PSDB)

Senado PL/PSDB

  • Titular: Pastor Alcides Fernandes (PL)
  • Primeiro suplente: João Barroso (PSDB)
  • Segundo suplente: Denísio Pinheiro (PSDB)

Alternativas à polarização

Além de Elmano e Ciro, outros quatro candidatos foram lançados ao Governo do Ceará. As chapas representam partidos que decidiram se apresentar como alternativas aos dois maiores blocos políticos.

Governo do Ceará

Missão

  • Governador: Delegado Huggo
  • Vice-governador: Felipe Silva Moreira

Novo

  • Governador: Pedro Brito
  • Vice-governadora: Vera Lúcia

PSTU

  • Governador: Zé Batista
  • Vice-governadora: Ivonete Félix

UP

  • Governador: Serley Leal
  • Vice-governadora: Catherine Teles

Senado Federal

Novo

  • Titular: General Theophilo
  • Primeira suplente: Dra. Verônica Amaral
  • Segundo suplente: José Nery Rocha Júnior (Capelli)

PSTU

  • Titular: Reginaldo Ferreira
  • Primeiro suplente: Professor Félix
  • Segundo suplente: Geraldo Magela Filho

UP

  • Titular: Catarina Matos
  • Primeiro suplente: Emanuel Menezes
  • Segundo suplente: Carlos Feitosa
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