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Pesquisa Quaest: Lula tem 39% e Flávio 30% em cenário de 1º turno

Pesquisa entrevistou 2.004 pessoas, entre os dias 31 de julho e 03 de agosto; margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 07:00 (Atualizado às 07:08)
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Legenda: O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.
Foto: Ricardo Stuckert/PR / MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP.

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto no cenário estimulado. Na segunda posição, o senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 30%, segundo os dados da nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgados nesta quarta-feira (5).

Aparecem empatados Renan Santos (Missão) e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4% da preferência. O ex-governador Romeu Zema (Novo) registra 2%, seguido por Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP), com 1% cada.

Os candidatos Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem votar somam 8%, enquanto os indecisos representam 10% da amostra.

A pesquisa foi contratada por Genial Investimentos e está registrada no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.
Legenda: A pesquisa foi contratada por Genial Investimentos e está registrada no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.
Foto: Unidade de Arte Diário do Nordeste

Evolução e tendência na série histórica

Na comparação com a rodada anterior, o cenário estimulado mostra estabilidade. O atual presidente Lula oscilou para 39%, vindo de 40% em julho. Já o senador Flávio Bolsonaro variou para 30%, frente aos 28% do levantamento passado. Ambas as movimentações ocorreram dentro da margem de erro.

Na modalidade espontânea, quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor, Lula marcou 25%, oscilando negativamente em relação aos 26% anteriores. Por outro lado, Flávio Bolsonaro cresceu para 18%, superando os 14% registrados na mesma métrica em julho.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu estável na espontânea, sendo citado por 5% dos entrevistados. Os eleitores indecisos recuaram ligeiramente, mas ainda compõem a maioria absoluta do eleitorado neste formato, atingindo 51%.

Destaque no Nordeste e recortes demográficos

Em uma análise regional, o levantamento aponta destaque de Lula no Nordeste, onde o petista alcança 59% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 20% no mesmo estrato.

O quadro se inverte na região Sul, cenário em que Flávio lidera com 43% das intenções de voto contra 25% do petista. No Sudeste, a disputa apresenta um empate técnico, com o candidato do PL registrando 33% e o atual presidente marcando 31%.

Entre os recortes de renda, Lula lidera com 51% da preferência entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos. O senador do PL, por sua vez, encontra sua maior base de apoio no segmento evangélico, nicho em que Flávio aparece com 35%, ante 28% do petista.

Cenário de segundo turno

A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas, entre os dias 31 de julho e 03 de agosto. O índice de confiança é de 95%.
Legenda: A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas, entre os dias 31 de julho e 03 de agosto. O índice de confiança é de 95%.
Foto: Quaest

Em uma simulação direta de segundo turno, o atual presidente Lula (PT) aparece numericamente à frente com 44% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 39% da preferência do eleitorado brasileiro.

Os dados mostram ainda que 13% dos entrevistados afirmam votar em branco ou nulo. Outros 4% dizem seguir indecisos neste cenário principal.

Quando os números são observados pelo recorte regional, o petista consolida vantagem na Região Nordeste. Entre os eleitores nordestinos, Lula atinge 64%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 25%.

Lula x Romeu Zema

O instituto também testou o desempenho do atual presidente contra outros nomes da oposição. Diante de Romeu Zema (Novo), o petista soma 46% contra 34% do ex-governador mineiro. Votos brancos e nulos totalizam 16%, e indecisos são 4%.

Lula x Ronaldo Caiado

Já em um cenário com Ronaldo Caiado (PSD), a distância nacional se mostra um pouco mais estreita. O atual presidente chega a 45% das intenções, enquanto o ex-governador goiano alcança 37%. Brancos e nulos chegam a 14%, com 4% de indecisos.

Lula x Renan Santos

O último cenário de segundo turno medido coloca frente a frente o petista e Renan Santos (Missão). Aqui, o atual mandatário lidera com 45% contra 35% do adversário. O índice de brancos e nulos é de 16%, e os indecisos representam 4%.

A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas, entre os dias 31 de julho e 03 de agosto; margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.

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