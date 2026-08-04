Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema

O senador Eduardo Girão (Novo) será anunciado candidato a vice-presidente da República na chapa de Romeu Zema. A informação foi confirmada pela assessoria do senador em Brasília. A composição é anunciada horas antes da convenção do Novo Ceará, que iria oficializar a candidatura do senador ao Governo do Estado. Com a mudança, a direção estadual da legenda não informou, até o momento, se anunciará outro nome para o pleito local.

Conforme a assessoria de imprensa do senador, Zema e o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, avaliaram o cenário político nacional e concluíram que Girão é a melhor opção para compor a chapa.

“Sempre disse que gostaria de um parceiro de chapa que fosse uma pessoa decente e ficha limpa. Em oito anos como senador, Girão demonstrou toda a sua coragem e integridade para enfrentar o abuso de poder, a censura e a farra dos intocáveis de Brasília. Não poderia ser outra pessoa” Romeu Zema Pré-candidato à Presidência pelo Novo

Presidente do Novo, Eduardo Ribeiro também destacou a trajetória do cearense.

“O senador Girão traz a experiência e a competência de quem teve um mandato exemplar no Legislativo. Junto com Romeu Zema, eles representam a coragem para enfrentar os intocáveis de Brasília e o compromisso ético necessário para liderar o país”, disse.

Carreira política de Eduardo Girão

Em 2018, Girão disputou a primeira eleição e foi eleito com 1,3 milhão de votos. Ele atuou principalmente em defesa de pautas conservadoras e com críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Decidi aceitar esse convite desafiador como uma missão existencial ”, disse o Senador Eduardo Girão sobre a candidatura. “Pelos brasileiros sedentos por Justiça, quero levar o que nós acreditamos e já defendemos em nossos mandatos aos quatro cantos do país: mais segurança, mais prosperidade, mais defesa da vida e família, e menos abusos dos intocáveis que tomaram conta do poder público”, disse.

Apoio da direita

A escolha de Eduardo Girão para compor a chapa presidencial do Novo também ocorre após o senador se consolidar como uma das principais referências do campo conservador no Ceará. A pré-candidatura dele ao Governo do Estado, inclusive, esteve no centro da crise que dividiu a direita cearense durante a formação das alianças para as eleições deste ano.

Em março deste ano, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou publicamente a aproximação de dirigentes do PL com a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.

À época, em visita ao Ceará para o ato de pré-candidatura do senador, ela reafirmou apoio a Girão e o apresentou como o único pré-candidato alinhado aos valores defendidos pelo eleitorado conservador.