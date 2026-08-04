PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema

Assim, o parlamentar deve desistir da candidatura ao Governo do Ceará

Escrito por Igor Cavalcante e Beatriz Matos. igor.cavalcante@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 17:04 (Atualizado às 17:40)

O senador Eduardo Girão (Novo) será anunciado candidato a vice-presidente da República na chapa de Romeu Zema. A informação foi confirmada pela assessoria do senador em Brasília. A composição é anunciada horas antes da convenção do Novo Ceará, que iria oficializar a candidatura do senador ao Governo do Estado. Com a mudança, a direção estadual da legenda não informou, até o momento, se anunciará outro nome para o pleito local. 

Conforme a assessoria de imprensa do senador, Zema e o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, avaliaram o cenário político nacional e concluíram que Girão é a melhor opção para compor a chapa.

“Sempre disse que gostaria de um parceiro de chapa que fosse uma pessoa decente e ficha limpa. Em oito anos como senador, Girão demonstrou toda a sua coragem e integridade para enfrentar o abuso de poder, a censura e a farra dos intocáveis de Brasília. Não poderia ser outra pessoa”
Romeu Zema
Pré-candidato à Presidência pelo Novo

Presidente do Novo, Eduardo Ribeiro também destacou a trajetória do cearense.

“O senador Girão traz a experiência e a competência de quem teve um mandato exemplar no Legislativo. Junto com Romeu Zema, eles representam a coragem para enfrentar os intocáveis de Brasília e o compromisso ético necessário para liderar o país”, disse.

Carreira política de Eduardo Girão

Em 2018, Girão disputou a primeira eleição e foi eleito com 1,3 milhão de votos. Ele atuou principalmente em defesa de pautas conservadoras e com críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Decidi aceitar esse convite desafiador como uma missão existencial ”, disse o Senador Eduardo Girão sobre a candidatura. “Pelos brasileiros sedentos por Justiça, quero levar o que nós acreditamos e já defendemos em nossos mandatos aos quatro cantos do país: mais segurança, mais prosperidade, mais defesa da vida e família, e menos abusos dos intocáveis que tomaram conta do poder público”, disse. 

Apoio da direita

A escolha de Eduardo Girão para compor a chapa presidencial do Novo também ocorre após o senador se consolidar como uma das principais referências do campo conservador no Ceará. A pré-candidatura dele ao Governo do Estado, inclusive, esteve no centro da crise que dividiu a direita cearense durante a formação das alianças para as eleições deste ano.

Em março deste ano, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou publicamente a aproximação de dirigentes do PL com a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. 

À época, em visita ao Ceará para o ato de pré-candidatura do senador, ela reafirmou apoio a Girão e o apresentou como o único pré-candidato alinhado aos valores defendidos pelo eleitorado conservador.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema
PontoPoder

Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema

Assim, o parlamentar deve desistir da candidatura ao Governo do Ceará

Igor Cavalcante e Beatriz Matos.

Há 1 hora

Imagem da notícia Evandro propõe integração de câmeras privadas ao sistema de videomonitoramento de Fortaleza
PontoPoder

Evandro propõe integração de câmeras privadas ao sistema de videomonitoramento de Fortaleza

Projeto de lei em tramitação na CMFor prevê uso de inteligência artificial e parcerias com condomínios e empresas para ampliar a segurança pública na capital.

Bruno Leite

Há 2 horas

Imagem da notícia Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza
PontoPoder

Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza

Político assume cadeira no Plenário Fausto Arruda após licença requerida pelo titular Gabriel Aguiar.

Bruno Leite

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Por 4 a 2, Justiça Eleitoral valida apoio da federação União Progressista a Ciro Gomes
PontoPoder

Por 4 a 2, Justiça Eleitoral valida apoio da federação União Progressista a Ciro Gomes

Diretórios estaduais do União Brasil e do Progressistas tentaram anular convenção estadual da federação.

Luana Barros

 e 

Igor Cavalcante

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Deputados da Alece terão sessões deliberativas apenas às terças-feiras durante período eleitoral
PontoPoder

Deputados da Alece terão sessões deliberativas apenas às terças-feiras durante período eleitoral

A proposta ainda precisa ser votada pela Mesa Diretora da Casa.

Milenna Murta* e Marcos Moreira

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Regulamentação de Kitesurf é único projeto que Elmano ainda não conseguiu aprovar na Alece em 2026
PontoPoder

Regulamentação de Kitesurf é único projeto que Elmano ainda não conseguiu aprovar na Alece em 2026

Proposta está travada há quatro meses na Assembleia Legislativa do Ceará após pedido de representantes do setor e deputados.

Marcos Moreira

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Alece inicia 2º semestre com mudanças na campanha eleitoral e Orçamento do próximo Governo no radar
PontoPoder

Alece inicia 2º semestre com mudanças na campanha eleitoral e Orçamento do próximo Governo no radar

Legislativo tem o desafio de conseguir quórum para votações em meio à campanha eleitoral.

Marcos Moreira

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia TRE-CE ordena retirada de post de Capitão Wagner por propaganda antecipada e uso de IA sem rotulagem
PontoPoder

TRE-CE ordena retirada de post de Capitão Wagner por propaganda antecipada e uso de IA sem rotulagem

A ação foi ajuizada pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV).

Ingrid Campos

03 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Intervenção na Santa Casa de Sobral é ilegal, diz Justiça; Município deve R$ 13 milhões ao hospital
PontoPoder

Intervenção na Santa Casa de Sobral é ilegal, diz Justiça; Município deve R$ 13 milhões ao hospital

As informações foram repassadas pela Santa Casa de Sobral à imprensa, já que os dois processos são sigilosos.

Ingrid Campos

03 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Evandro promete PCCs de três categorias e concurso após eleições, em discurso na Câmara de Fortaleza
PontoPoder

Evandro promete PCCs de três categorias e concurso após eleições, em discurso na Câmara de Fortaleza

O prefeito também reforçou entregas nas Pastas de meio ambiente e assistência social até o final do ano.

Bruno Leite e Milenna Murta*

03 de Agosto de 2026