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Legislativo Judiciário Executivo

Evandro promete PCCs de três categorias e concurso após eleições, em discurso na Câmara de Fortaleza

O prefeito também reforçou entregas nas Pastas de meio ambiente e assistência social até o final do ano.

Escrito por Bruno Leite e Milenna Murta* producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 12:40 (Atualizado às 12:55)
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Legenda: Evandro Leitão participa de Sessão Solene na CMFor, que marca o retorno das atividades legislativas.
Foto: Zé Rosa Filho/CMFor.

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou, nesta segunda-feira (3), que deve enviar o Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Municipal à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) "nos próximos dias". Ele também sinalizou compromisso com as categorias da AMC e da Defesa Civil, e disse que deve anunciar concurso para a área de assistência social.

As declarações foram feitas durante o discurso de Evandro em Sessão Solene na Câmara, que marca o retorno das atividades legislativas. Ele destacou a entrega do PCCS enquanto apresentava o balanço das entregas da Prefeitura:

Nos próximos dias, nós estaremos enviando para essa Casa esse Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS), para que a Câmara possa debater e possa aprovar, e os meus queridos guardas possam ter uma melhor condição. Sobretudo, perspectiva de futuro de melhoria em sua carreira.
Evandro Leitão
Prefeito de Fortaleza

Inicialmente, o projeto deveria ter sido entregue ainda no primeiro semestre de 2026, mas o chefe do Executivo municipal explicou em coletiva de imprensa que houve um atraso devido a "problemas de ordem interna".

O plano ainda segue em discussão, mas "foi aprovado por uma ampla maioria daqueles e daquelas guardas que estavam presentes na Assembleia que aprovaram o novo PCCS", disse o prefeito.

Ele também apontou o envio de planos de cargos e carreiras, ainda neste segundo semestre, para funcionários de outros dois órgãos: Defesa Civil e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Conforme Evandro, tratam-se de categorias com as quais "tínhamos nos comprometido a assim fazer".

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Perspectivas até o final do ano

Além do PCCS, Evandro reforçou entregas paras as Pastas de meio ambiente, infraestrutura, assistência social, moradia e cultura. Durante coletiva de imprensa, antes de discursar na tribuna, ele sinalizou a entrega de quatro parques até dezembro de 2026 e informou que as obras devem ser iniciadas em breve.

Na área da assistência social, o prefeito destacou que 19 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão sendo revitalizados e têm previsão para serem entregues ao final do ano. Em conjunto, passadas as eleições de outubro, deve ser lançado um edital para realização de concurso no eixo da assistência, conforme pontuou Evandro:

"O concurso foi um compromisso nosso. Depois das eleições, imediatamente, nós vamos lançar esse concurso para a área da assistência, que isso foi um compromisso que nós iremos cumprir", afirmou o prefeito. Mais de 3 mil moradias também estão em construção, e devem ser finalizadas nos próximos meses.

Outras promessas da Prefeitura envolvem a entregua da terceira Paradinha, no bairro Antônio Bezerra, a retomada das obras do Cuca Vicente Pizon e a realização do Reveillon em mais dois locais além da Praia de Iracema, seguindo à dinâmica abordada nas últimas festas culturais da cidade.

Resultados da CMFor

Ao dar início ao seu pronunciamento, o presidente da CMFor, vereador Leo Couto (PSB), enfatizou a renovação dos votos da Casa Legislativa com a democracia, a transparência e o progresso da cidade. E desejou "boa sorte" aos colegas que deverão concorrer a cargos eletivos no pleito deste ano. 

"Saibam que todos os parlamentares que fizeram parte desta legislatura deixarão sua marca na Casa do Povo de Fortaleza, contribuindo para consolidar essa Câmara como uma referência nacional em inovação, inclusão, sustentabilidade e cidadania", salientou o político em seguida, mencionando resultados dos últimos meses.

Ainda durante sua fala, Couto destacou projetos aprovados como a ampliação do Passe Livre Estudantil para os fins de semana e férias, a transferência da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza e a criação do programa Parla, Jovem!.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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