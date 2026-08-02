Michelle Bolsonaro é internada em hospital na véspera de lançar candidatura ao Senado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) apareceu em uma cama de hospital em foto publicada nos stories da sua conta oficial no Instagram, na noite deste sábado (1º).

Nos últimos dias, ela foi internada para investigar crises de enxaquecas e realizar exames.

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Na legenda da imagem, ela diz estar fazendo a "primeira refeição do dia" e agradece "pelas orações e por todo o carinho" do público.

Legenda: A deputada federal Bia Kicis (PL) confirmou a candidatura de Michelle ao Senado. Foto: Reprodução/Instagram.

Devido à internação, a ex-primeira-dama não compareceu ao evento de oficialização da pré-candidatura ao Senado da deputada federal Bia Kicis (PL), que ocorreu neste sábado (1º).

Durante o momento, Kicis afirmou que Michelle Bolsonaro (PL) será candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano.

A previsão é que o lançamento da candidatura das duas ocorra neste domingo (2), durante convenção do Partido Liberal (PL).

Com Michelle no hospital, irmã da ex-primeira-dama é autorizada a visitar Bolsonaro

A internação de Michelle também foi usada pela defesa de Jair Bolsonaro para solicitar que a irmã da ex-primeira-dama, Geovanna Kathleen Ferreira Lima, acessasse a residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária.

O pedido foi autorizado neste sábado, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a concessão tem caráter excepcional e é válida somente até o retorno de Michelle ao local.

A ideia da defesa é que Geovanna Kathleen preste assistência a Bolsonaro e à filha do casal durante o afastamento da irmã.

A prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizada por Alexandre de Moraes em março deste ano, após o ex-presidente ser internado para tratar uma pneumonia decorrente de uma broncoaspiração.