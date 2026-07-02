Com Michelle fora do jogo, lideranças femininas do PL no Ceará defendem Flávio Bolsonaro

Priscila Costa, vereadora e presidente do PL Mulher no Ceará, e Dra. Silvana, deputada estadual, estiveram presentes em evento do pré-candidato à presidente da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, nesta quarta-feira (1º). Na ocasião, ambas as figuras femininas do partido no Ceará manifestaram publicamente apoio ao político.

Em publicação no Instagram, a vereadora de Fortaleza aparece discursando ao lado do senador carioca. Na legenda, Priscila o classifica como "o futuro presidente do Brasil [...] a quem manifesto meu apoio desde sempre". Ela também destaca termos como "fidelidade" e "maturidade" para se referir ao apoio.

Já Dra. Silvana, além de uma publicação com fotos, divulgou um vídeo do evento defendendo que um eventual governo de Flávio Bolsonaro "será um governo onde as mulheres serão valorizadas. A deputada estadual já vinha manifestando mais abertamente o apoio ao pré-candidato.

Apoio após crise no partido

As declarações das parlamentares cearenses ocorrem uma semana após a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, até então presidente do PL Mulher, ter publicado dois vídeos que expuseram uma crise dentro do partido, com foco no Ceará.

As polêmicas giravam em torno, especialmente, da aliança com Ciro Gomes (PSDB), o que desencadeou desentendimentos entre ela e Flávio. "Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone, e eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido", afirmou em vídeo.

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Priscila Costa no centro da disputa

Um dos nomes envolvidos no impasse interno era o da vereadora Priscila Costa, devido à pré-candidatura ao Senado Federal, que estaria em cheque pela aliança do PL Ceará com o tucano. Em um dos vídeos, Michelle chegou a questionar se "retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil".

Ela também destacou que retirar a candidatura da parlamentar seria uma "traição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma vez que ele já teria confirmado Priscila na disputa ao Senado:

Ele disse: ‘Priscila será candidata, o número 222 poderá ser dado a ela’. Não é vago, não é interpretável, é um desejo, é uma ordem do líder. Vejam bem, a palavra mais recente do meu marido em relação às candidaturas no Ceará são essas. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro, venha de quem vier. Michelle Bolsonaro Ex-primeira-dama

Uma semana após a publicação dos vídeos, Michelle Bolsonaro anunciou estar deixando a presidência do PL Mulher, justificando que pretende se dedicar "aos cuidados para com meu marido e minha filha".

Até então vice-presidente do PL Mulher, Priscila evitou falar abertamente sobre a disputa entre Michelle e Flávio e sobre as declarações relacionadas ao Ceará. Na quarta-feira (1°), ela realizou uma postagem nas redes sociais se solidarizando com a ex-primeira-dama. Ela chamou atenção para as dificuldades de "enfrentar os grandes obstáculos e desafios da política e, no fim do dia, voltar para casa para cuidar das filhas".

A nota da vereadora também mencionou a participação de Michelle na articulação política em torno de nomes do grupo em diferentes diretórios estaduais. Segundo Priscila, ela teria fortalecido "mulheres em todo o Brasil" e consolidado "um projeto que hoje alcança todos os estados do país".

Apoio de Priscila a Flávio Bolsonaro

Apesar de ter seu nome envolvido nas discussões entre Michelle e Flávio, a vereadora Priscila Costa compareceu ao evento do pré-candidato à Presidência da República nesta quarta-feira (1º) e manifestou apoio ao senador.

Na postagem, ela reforça seu cargo de vice-presidente do PL Mulher, mas não cita Michelle ou a repercussão de seus vídeos em momento algum:

Como vice-presidente do PL Mulher, minhas palavras foram de União, Maturidade e Propósito! Jamais abriremos mão da nação que entregaremos aos nossos filhos! Priscila Costa Vereadora

Cenário atual do PL Mulher

O PontoPoder conversou com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para esclarecimentos sobre como fica a liderança do PL Mulher. Conforme o político, haverá uma descentralização total de seu comando nos estados, extinguindo, assim, o cargo de presidência nacional.

Para Valdemar, a figura de Michelle possui um grande carisma, que seria difícil de substituir. Além disso, a decisão busca evitar novas disputas ou conflitos internos, já que "tem meio mundo querendo esse lugar".

A proposta, segundo ele, dará maior autonomia aos estados e já foi aprovada por todos os diretórios. Ele também acredita que a tendência é que Priscila se mantenha como presidente do PL Mulher Ceará.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.