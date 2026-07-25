Com Jair Bolsonaro em vídeo de IA, Flávio reforça imagem do pai em convenção: 'Sangue de Bolsonaro'

Oficializado como candidato à Presidência da República neste sábado (25), o senador Flávio Bolsonaro (PL) fez aceno ao eleitorado feminino, com apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; atacou o presidente Lula (PT), seu adversário no pleito; e reforçou a imagem do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como principal cabo eleitoral.

“Eu posso ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo e moderado, mas aqui tem sangue de Bolsonaro [...] O Brasil foi sequestrado, e a gente vai libertar o nosso país desse cativeiro. Em janeiro de 2027, Jair Bolsonaro vai subir aquela rampa do Planalto junto com a gente”, discursou o senador Flávio Bolsonaro (PL), ao lado de sua esposa, Fernanda Bolsonaro, e de outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Legenda: Flávio Bolsonaro ficou emocionado durante discurso e exibição do vídeo do ex-presidente. Foto: Nelson Almeida/AFP.

No início de sua fala, após o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, Flávio ficou emocionado e foi interrompido pelo cerimonialista do evento, que disse ter três recados para o político. As mensagens eram três vídeos: de Jair Bolsonaro, criado a partir de tecnologia de inteligência artificial; do Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; e do deputado federal Nikolas Ferreira.

Discurso de Bolsonaro em IA

“Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária, baseada em algo que eu nunca fiz”, diz a imagem que simula o ex-presidente.

Legenda: PL exibiu um vídeo que simula a imagem e a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a convenção do PL que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato. Foto: Nelson Almeida/AFP.

O candidato do PL já havia recebido vídeos de apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e dos irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro.

No final do discurso do senador, o cerimonialista anunciou que o nome de Flávio foi aprovado e homologado para a disputa.

“O jurídico acaba de publicar a nota: informamos a todos os presentes que e ao Brasil inteiro, que encerra a votação da Convenção Nacional do Partido Liberal. O nome do senador Flávio Bolsonaro foi aprovado e homologado por ampla maioria”, comunicou o profissional.

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Em seu discurso, Flávio também fez menção ao principal adversário, o presidente Lula, pré-candidato à reeleição. "Não merece uma quarta oportunidade, porque é obvio que não vai fazer de novo. Isso aqui é muito mais que uma convenção, isso é o início da luta mais importante das nossas vidas, uma luta do bem contra o mal, uma luta que começou com Jair Bolsonaro em 2018 e que agora está nas nossas mãos", afirmou.

Punições ao ex-presidente

A exibição do conteúdo artificial vem cerca de duas semanas depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai e ex-presidente.

A decisão do magistrado ocorreu após Flávio realizar uma live para ler uma carta supostamente assinada pelo pai, no dia 11 deste mês. No texto em questão, Bolsonaro afirma que Flávio é seu "porta-voz" e o candidato escolhido para representá-lo.

Com a determinação, o pré-candidato fica proibido de encontrar o pai até o dia 11 de outubro, dias após o primeiro turno, que está previsto para o dia 4 do mesmo mês.

Segundo Moraes, a ação de Flávio desrespeita a medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar redes sociais, seja por acesso direto ou por ajuda de terceiros.