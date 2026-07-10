Segurança pública vira alvo de críticas de Flávio Bolsonaro, Alcides e André Fernandes em ato no CE

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, participou, nesta sexta-feira (10), do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. O ato, que reuniu dezenas de lideranças bolsonaristas do Ceará, foi marcado por críticas à segurança pública no Estado e ao governo do presidente Lula (PT).

Mais cedo, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agendas ao lado dos correligionários. Pela manhã, ele visitou uma comunidade do bairro Vila Velha, na qual moradores teriam sido expulsos das casas por facções criminosas. À tarde, Flávio conversou com eleitores no Centro de Fortaleza.

Já o evento de lançamento da pré-candidatura ocorreu no bairro Maraponga, no início da noite. Além de Alcides, participaram da mobilização os deputados federais André Fernandes (PL) , filho de Alcides e atual presidente do PL no Estado, e Dr. Jaziel (PL), os deputados estaduais Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PL), além dos vereadores de Fortaleza Pedro Matos (PL), Bella Carmelo (PL) e Julierme Sena (PL), entre outros mandatários.

Embora lideranças bolsonaristas locais já tenham anunciado a aliança em torno da candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, integrantes do PSDB e do União Brasil não participaram do evento.

No encontro, o PL Ceará também apresentou os nomes dos pré-candidatos do partido à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Alcides critica rumos da segurança pública cearense

Foto: Kid Jr.

Já com a pré-candidatura ao Senado oficializada, Alcides Fernandes concentrou sua fala na situação da segurança pública no Ceará. O deputado acusou as facções criminosas de exercerem controle sobre serviços e atividades econômicas no Estado, incluindo o fornecimento de internet e a distribuição de gás. Ele voltou a defender uma atuação mais firme contra o crime organizado.

"O povo está tendo que pagar mensalidade para facção. Se não pagar, eles matam", afirmou.

"O pai do André não tem envolvimento com corrupção, é intransigente com o crime organizado. Quando eu chegar ao Senado, meu presidente vai estar eleito. Vamos mudar o Brasil e o Ceará." Alcides Fernandes (PL) Deputado estadual e pré-candidato ao Senado Federal

Flávio promete endurecer combate ao crime

Reforçando as críticas do correligionário, Flávio Bolsonaro afirmou que o combate ao crime organizado será uma das principais bandeiras de sua campanha ao Palácio do Planalto.

"Quero dizer para as facções criminosas que vocês têm até 31 de dezembro para meterem o pé do nosso país ou serão presos ou neutralizados." Flávio Bolsonaro (PL) Senador e pré-candidato à Presidência

"Dá uma tristeza saber que o Ceará está entregue aos narcoterroristas. Ao mesmo tempo, isso nos dá mais força para enfrentar esses marginais e devolver as ruas para o povo trabalhador", completou.

Flávio também criticou o presidente Lula ao comentar a articulação que fez para que facções criminosas brasileiras fossem classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos. "Quando fui aos Estados Unidos pedir que essas facções fossem classificadas como terroristas, o PT e o Lula foram para lá pedir que isso não acontecesse", disse.

Legenda: Flávio Bolsonaro defendeu uma atuação mais dura contra o crime organizado. Foto: Kid Jr.

O senador aproveitou o evento para antecipar algumas de suas propostas de campanha. Ele defendeu o aumento das penas para crimes contra mulheres, a castração química para condenados por estupro e violência sexual contra crianças.

"Quem agride mulher vai ficar 40 anos na cadeia. Quem viola mulher e criança vai sofrer castração química. Ladrão de celular também vai ficar preso. Quem tem que ter medo é bandido, não a população", completou.

André mira PT e oposição

O deputado federal André Fernandes afirmou que o objetivo do PL nas eleições deste ano é ampliar sua representação no Legislativo e derrotar o PT.

"O nosso objetivo é fazer a maior bancada na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Nós temos uma missão, que é derrotar o PT", disse.

Legenda: André Fernandes comandou o evento de lançamento da pré-candidatura do pai, Alcides Fernandes. Foto: Kid Jr.

André destacou que a estratégia do partido será ampliar sua base de apoio por meio do diálogo com eleitores de diferentes posicionamentos políticos.

"Não adianta pregar para convertido. Vai no petista. Com delicadeza, a gente consegue convencer", disse.

Crise no PL Ceará

O deputado federal fez uma referência indireta aos vídeos divulgados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante a crise interna do PL.

"É o nosso galego, não é ninguém individual", disse, citando o apelido utilizado por Michelle para se referir ao marido.

Alcides Fernandes também ressaltou em seu discurso que Bolsonaro apoia seu nome ao Senado.

A passagem de Flávio pelo Ceará e a fala de André Fernandes ocorrem em meio ao impasse vivido pelo PL na definição da chapa majoritária para as eleições deste ano. Embora o nome de Alcides Fernandes tenha um amplo apoio de lideranças locais e nacionais, aliados da deputada federal Priscila Costa (PL), como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, também trabalham para viabilizar sua candidatura. A parlamentar não participou do evento nesta sexta-feira.

O impasse ganhou dimensão nacional após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro demonstrar insatisfação com a condução das articulações políticas no Ceará, especialmente diante da aproximação entre dirigentes do PL e o pré-candidato ao Governo do Estado, Ciro Gomes (PSDB).

No mês passado, Michelle divulgou um vídeo em que acusou integrantes da legenda de "traição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro e criticou a postura de aliados durante as negociações no Estado. Ela também afirmou ter sido desrespeitada por Flávio Bolsonaro, episódio que antecedeu sua saída da presidência nacional do PL Mulher.