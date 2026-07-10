PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local

O ato está previsto para ocorrer no bairro Maraponga, a partir das 18h desta sexta-feira (10).

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 08:34)
capa da noticia
Legenda: Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República.
Foto: Marina Uezima/AFP.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, cumpre agenda em Fortaleza nesta sexta-feira (10) para participar do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. A visita ocorre em meio ao impasse vivido pelo PL Ceará na definição da chapa majoritária e ao desgaste provocado pela disputa interna envolvendo a segunda vaga para a Câmara Alta.

Segundo o PL Ceará, o evento será realizado a partir das 18h, na Rua Francisco Glicério, nº 315, no bairro Maraponga, em frente ao Maraponga MartModas. A legenda informou que o ato também reunirá os pré-candidatos do partido à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Ceará.

Disputa pelo Senado

A passagem de Flávio pelo Estado acontece em um momento de tensão dentro do partido. Embora lideranças locais tenham intensificado a defesa do nome de Alcides Fernandes para uma das vagas ao Senado na chapa da oposição, aliados da vereadora de Fortaleza e deputada federal Priscila Costa (PL) também trabalham para viabilizar sua candidatura.

O impasse ganhou dimensão nacional após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro demonstrar insatisfação com a condução das articulações políticas no Ceará, especialmente diante da aproximação entre dirigentes do PL e o pré-candidato ao Governo do Estado, Ciro Gomes (PSDB).

Veja também

Imagem da notícia: Com Michelle fora do jogo, lideranças femininas do PL no Ceará defendem Flávio Bolsonaro
PontoPoder

Com Michelle fora do jogo, lideranças femininas do PL no Ceará defendem Flávio Bolsonaro
Imagem da notícia: Priscila Costa se solidariza após Michelle deixar PL Mulher: 'Não é fácil ver injustiças'
PontoPoder

Priscila Costa se solidariza após Michelle deixar PL Mulher: 'Não é fácil ver injustiças'

Nos últimos dias, Michelle divulgou um vídeo em que acusou integrantes da legenda de "traição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticou a postura de aliados durante as negociações no Ceará. Ela também afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro, episódio que antecedeu sua saída da presidência nacional do PL Mulher.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoas/jair bolsonaro

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local
PontoPoder

Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local

O ato está previsto para ocorrer no bairro Maraponga, a partir das 18h desta sexta-feira (10).

Igor Cavalcante

10 de Julho de 2026

Imagem da notícia Aécio Neves desiste de disputar a presidência da República pelo PSDB
PontoPoder

Aécio Neves desiste de disputar a presidência da República pelo PSDB

Silga também informou que não terá nenhum candidato para o pleito deste ano.

Redação

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele
PontoPoder

Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele

Emedebista afirmou que deputados da base beneficiaram Marcos Sobreira (PSB) em discussão sobre projeto na área da saúde.

Bruno Leite

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica
PontoPoder

Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica

O parlamentar nega qualquer articulação entre o presidente da República e Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará.

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Após período recluso, Cid Gomes retoma agenda com aliados e articulações pré-eleitorais
PontoPoder

Após período recluso, Cid Gomes retoma agenda com aliados e articulações pré-eleitorais

O senador esteve em reunião com deputados estaduais nesta quarta-feira (8).

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Entenda o cálculo do quociente eleitoral e o sistema proporcional nas eleições
PontoPoder

Entenda o cálculo do quociente eleitoral e o sistema proporcional nas eleições

Mecanismo é utilizado para eleger os deputados federais, estaduais e vereadores.

Milenna Murta*

09 de Julho de 2026

Imagem da notícia Camilo diz que sumiço de Cid foi 'problema de saúde' e que senador retomou o diálogo com Elmano
PontoPoder

Camilo diz que sumiço de Cid foi 'problema de saúde' e que senador retomou o diálogo com Elmano

O petista voltou a defender a indicação de Cid a candidato ao Senado.

Ingrid Campos, Beatriz Matos

08 de Julho de 2026

Imagem da notícia Governo do Ceará envia à Alece novas regras ambientais para data centers e baterias de energia
PontoPoder

Governo do Ceará envia à Alece novas regras ambientais para data centers e baterias de energia

Proposta, lida nesta quarta-feira (8), prevê normas específicas baseadas no tamanho e no potencial poluidor das instalações.

Bruno Leite

08 de Julho de 2026

Imagem da notícia PF faz buscas na casa de Bolsonaro após divergências sobre armas do ex-presidente
PontoPoder

PF faz buscas na casa de Bolsonaro após divergências sobre armas do ex-presidente

Operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e não encontrou armamentos no local.

Redação

08 de Julho de 2026

Imagem da notícia Camilo Santana assume liderança do PT no Senado nesta quarta (8)
PontoPoder

Camilo Santana assume liderança do PT no Senado nesta quarta (8)

Além do novo cargo, senador é um dos principais cotados para coordenar a campanha de Lula no Ceará, missão que ainda não foi oficializada.

Beatriz Matos, de Brasília

08 de Julho de 2026