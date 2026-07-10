Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Alcides ao Senado no Ceará em meio à crise no PL local

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, cumpre agenda em Fortaleza nesta sexta-feira (10) para participar do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado Federal. A visita ocorre em meio ao impasse vivido pelo PL Ceará na definição da chapa majoritária e ao desgaste provocado pela disputa interna envolvendo a segunda vaga para a Câmara Alta.

Segundo o PL Ceará, o evento será realizado a partir das 18h, na Rua Francisco Glicério, nº 315, no bairro Maraponga, em frente ao Maraponga MartModas. A legenda informou que o ato também reunirá os pré-candidatos do partido à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Ceará.

Disputa pelo Senado

A passagem de Flávio pelo Estado acontece em um momento de tensão dentro do partido. Embora lideranças locais tenham intensificado a defesa do nome de Alcides Fernandes para uma das vagas ao Senado na chapa da oposição, aliados da vereadora de Fortaleza e deputada federal Priscila Costa (PL) também trabalham para viabilizar sua candidatura.

O impasse ganhou dimensão nacional após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro demonstrar insatisfação com a condução das articulações políticas no Ceará, especialmente diante da aproximação entre dirigentes do PL e o pré-candidato ao Governo do Estado, Ciro Gomes (PSDB).

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Nos últimos dias, Michelle divulgou um vídeo em que acusou integrantes da legenda de "traição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticou a postura de aliados durante as negociações no Ceará. Ela também afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro, episódio que antecedeu sua saída da presidência nacional do PL Mulher.