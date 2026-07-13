PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias

O ministro também determinou um prazo de 48 horas para que a defesa apresente manifestação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 18:22
capa da noticia
Legenda: Além da suspensão, Moraes deu o prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro apresente manifestação.
Foto: Reprodução/Youtube Flávio Bolsonaro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu por 90 dias as visitas do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), ao pai e ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão do magistrado ocorre após Flávio realizar uma live para ler uma carta supostamente assinada pelo pai, no último sábado (11). No texto em questão, Bolsonaro afirma que Flávio é seu "porta-voz" e o candidato escolhido para representá-lo.

Com a determinação, o pré-candidato fica proibido de encontrar o pai até o dia 11 de outubro, dias após o primeiro turno, que está previsto para o dia 4 do mesmo mês

Qual o motivo da decisão?

Segundo Moraes, a ação de Flávio desrespeita a medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar redes sociais, seja por acesso direto ou por ajuda de terceiros.

"Não há dúvidas, portanto, de que a conduta irregular de Flávio Nantes Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita", expressa trecho da determinação do ministro.

Além da suspensão, Moraes deu o prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro apresente manifestação sobre a possível desobediência.

Veja também

Imagem da notícia: Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'
PontoPoder

Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'
Imagem da notícia: PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão
PontoPoder

PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão
Imagem da notícia: Congresso entra em recesso na sexta-feira (17): veja quais projetos ficarão para o segundo semestre
PontoPoder

Congresso entra em recesso na sexta-feira (17): veja quais projetos ficarão para o segundo semestre

CONTEXTO DA CARTA 

O documento foi compartilhado no momento em que há uma crise interna no Partido Liberal, onde são personagens centrais Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

"O momento é de deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, violência e empobrecimento", diz ainda o texto.

Assuntos Relacionados
Pessoas/jair bolsonaro

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias
PontoPoder

Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias

O ministro também determinou um prazo de 48 horas para que a defesa apresente manifestação.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão
PontoPoder

PF investiga denúncia de ocultação de patrimônio de Evandro Leitão

O procedimento foi requisitado pela 3ª Promotoria Eleitoral de Fortaleza após denúncias veiculadas na imprensa.

Ingrid Campos

13 de Julho de 2026

Imagem da notícia Primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz morre aos 82 anos
PontoPoder

Primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz morre aos 82 anos

Político geriu a cidade do Litoral Norte por seis mandatos.

Redação

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'
PontoPoder

Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'

Adriana Gerônimo (Psol) já havia sido alvo de intimidação no fim de 2025.

Mylena Gadelha

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia STF bloqueia R$ 6,1 milhões de Eduardo Cunha por suspeita de desvios de emendas
PontoPoder

STF bloqueia R$ 6,1 milhões de Eduardo Cunha por suspeita de desvios de emendas

Decisão do ministro Flávio Dino ocorre após Polícia Federal apontar interferência de ex-deputado no repasse de verbas públicas federais.

Redação

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia Em ano eleitoral, Congresso pressiona governo com pautas-bomba no segundo semestre
PontoPoder

Em ano eleitoral, Congresso pressiona governo com pautas-bomba no segundo semestre

PEC dos agentes comunitários, securitização das dívidas rurais e novo teto do MEI seguem sem consenso e devem ficar para depois do recesso parlamentar.

Beatriz Matos, de Brasília.

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia Congresso entra em recesso na sexta-feira (17): veja quais projetos ficarão para o segundo semestre
PontoPoder

Congresso entra em recesso na sexta-feira (17): veja quais projetos ficarão para o segundo semestre

Câmara e Senado iniciam pausa legislativa com pautas importantes travadas, incluindo a PEC da escala 6x1, o novo limite do MEI e a criminalização da misoginia.

Redação

12 de Julho de 2026

Imagem da notícia Vereadores de Juazeiro do Norte revogam Zona Azul um mês após reimplantação da cobrança
PontoPoder

Vereadores de Juazeiro do Norte revogam Zona Azul um mês após reimplantação da cobrança

A Prefeitura da cidade informou que ainda não foi notificada da decisão pela Câmara Municipal.

Redação

11 de Julho de 2026

Imagem da notícia CNBB proíbe padres de se filiarem a partidos e participarem da campanha eleitoral
PontoPoder

CNBB proíbe padres de se filiarem a partidos e participarem da campanha eleitoral

Para a entidade, atitudes podem comprometer a credibilidade do ministério sacerdotal.

Redação

11 de Julho de 2026

Imagem da notícia Após crise com Michelle, Flávio lê carta de Bolsonaro em apoio ao filho: 'Meu porta-voz'
PontoPoder

Após crise com Michelle, Flávio lê carta de Bolsonaro em apoio ao filho: 'Meu porta-voz'

Ceará esteve no centro do embate na família Bolsonaro, com divergências sobre o apoio a Ciro Gomes.

Luana Barros

11 de Julho de 2026