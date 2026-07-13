Alexandre de Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu por 90 dias as visitas do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), ao pai e ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão do magistrado ocorre após Flávio realizar uma live para ler uma carta supostamente assinada pelo pai, no último sábado (11). No texto em questão, Bolsonaro afirma que Flávio é seu "porta-voz" e o candidato escolhido para representá-lo.

Com a determinação, o pré-candidato fica proibido de encontrar o pai até o dia 11 de outubro, dias após o primeiro turno, que está previsto para o dia 4 do mesmo mês.

Qual o motivo da decisão?

Segundo Moraes, a ação de Flávio desrespeita a medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar redes sociais, seja por acesso direto ou por ajuda de terceiros.

"Não há dúvidas, portanto, de que a conduta irregular de Flávio Nantes Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita", expressa trecho da determinação do ministro.

Além da suspensão, Moraes deu o prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro apresente manifestação sobre a possível desobediência.

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CONTEXTO DA CARTA

O documento foi compartilhado no momento em que há uma crise interna no Partido Liberal, onde são personagens centrais Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

"O momento é de deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, violência e empobrecimento", diz ainda o texto.