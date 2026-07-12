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Legislativo Judiciário Executivo

Vereadora de Fortaleza denuncia segunda ameaça de morte em 7 meses: 'É revoltante'

Adriana Gerônimo (Psol) já havia sido alvo de intimidação no fim de 2025.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 18:45
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Legenda: No ano passado, a parlamentar confirmou que havia registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso.
Foto: Luciano Melo/CMFor.

A vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol) denunciou, por meio das redes sociais, ter recebido novas ameaças de morte e estupro por e-mail neste domingo (12). Segundo a parlamentar, a mensagem enviada cita o endereço onde ela mora, assim como de familiares, e expõe detalhes da arma que seria utilizada para cometer o crime.

"Aconteceu de novo, hoje recebi mais um e-mail com uma grave ameaça de morte e estupro. Descrevem a arma que usarão e citam endereços de familiares e também o endereço da minha casa", expôs a vereadora em uma publicação no próprio perfil no Instagram.

No mesmo texto, Adriana questionou o fato de não terem encontrado, até o momento, o autor das ameaças. A parlamentar já havia sido alvo de ameaças por e-mail no fim do ano passado.

Veja a publicação:

"Me querem morta e é revoltante que não consigam achar quem tanto deseja me matar. Vão esperar que eu morra para circularem notas de pesar e exigir justiça", questionou.

A vereadora não explicou, até o momento, se as ameaças teriam sido enviadas pelo mesmo remetente do caso anterior. Procurada pela reportagem, a assessoria da parlamentar afirmou que ela deve se pronunciar nesta segunda-feira (13).

Parlamentares deixaram mensagens de apoio

Diante da repercussão do caso, outros parlamentares, colegas de Adriana Gerônimo na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), deixaram mensagens de apoio relacionadas às ameaças de morte.

Gabriel Biologia (Psol) definiu a situação como "revoltante". "Minha solidariedade. Conte comigo para o que precisar. Essas pessoas precisam ser encontradas, identificadas e punidas por esses crimes de ódio", escreveu.

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Enquanto isso, a vereadora Adriana Almeida (PT) apontou que a Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara estará "à disposição" para auxiliar Adriana Gerônimo. 

Câmara Municipal de Fortaleza repudia ameaças

A Câmara de Fortaleza se pronunciou sobre a denúncia de Adriana Gerônio ainda no fim deste domingo (12). Em nota, a Casa afirmou repudiar "com veemência" as novas ameaças "marcadas por ataques homofóbicos, racistas e de violência sexual".

"Diante da repetição desses crimes, reafirmamos nosso total apoio institucional à vereadora e cobraremos a rápida identificação e responsabilização dos autores, bem como a adoção de todas as medidas necessárias para garantir sua segurança e o pleno exercício de seu mandato", reiterou o posicionamento.

Alvo de situações semelhantes

Antes das ameaças recebidas virtualmente em dezembro de 2025, Adriana Gerônimo já havia sido alvo de ataques nas redes sociais, além de ter recebido diversos comentários misóginos nas próprias publicações.

Em um dos casos, a parlamentar sofreu ataques de colegas da Casa, ainda em 2023, após fazer críticas sobre o transporte coletivo da capital cearense.

Outro momento ocorreu quando Adriana atuou para o cancelamento da apresentação da dupla sertaneja Victor & Léo no Ceará

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