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Após crise com Michelle, Flávio lê carta de Bolsonaro em apoio ao filho: 'Meu porta-voz'

Ceará esteve no centro do embate na família Bolsonaro, com divergências sobre o apoio a Ciro Gomes.

Escrito por Luana Barros luana.barros@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 16:18
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Legenda: O senador Flávio Bolsonaro leu carta do pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele reforça apoio à pré-candidatura à presidência do filho.
Foto: Reprodução/Youtube Flávio Bolsonaro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República, fez a leitura de uma carta assinada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma live neste sábado (11). No texto, o ex-presidente reforça o apoio ao filho, pede para apoiadores deixarem "de lado possíveis diferenças" e indica Flávio como o seu "porta-voz". 

"Meu pré-candidato, creio que o seu também, meu porta-voz no qual confiei para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade", escreveu. 

"O momento é de deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, violência e empobrecimento", acrescenta na carta. 

A divulgação da mensagem de Bolsonaro ocorre em um cenário de crise do PL, impulsionada pelo embate entre Flávio Bolsonaro e a madrasta e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com o Ceará no centro da disputa. 

Os dois divergem sobre a aliança do PL Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato ao Governo do Ceará. Michelle tem feito críticas constantes ao tucano e chegou a afirmar que haveria uma tentativa de "traição contra Jair Bolsonaro", em vídeo publicado no final de junho.  

Flávio cita 'boicote' à pré-candidatura

Sem citar o nome da madrasta, Flávio citou a "falta de unidade" do partido. "Muitas pessoas parecem até que estão boicotando a candidatura", disse o pré-candidato após ler a carta do pai.

"Primeiro, agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam falas conflituosas, direções diferentes que alguém possa estar seguindo em paralelo a nossa pré-campanha".
Flávio Bolsonaro
Senador e pré-candidato à presidência

Nos vídeos divulgados no final de junho, Michelle Bolsonaro citou o desgaste na relação com Flávio, inclusive motivado pela primeira crise vivenciada no PL Ceará. 

Em novembro, Michelle chamou de "precipitada" a aliança do partido com Ciro Gomes e defendeu apoio ao senador Eduardo Girão (Novo), também pré-candidato ao Governo do Ceará, 

Na época, Flávio e os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro se manifestaram em defesa do deputado federal André Fernandes (PL), presidente do PL Ceará. Apesar disso, as articulações entre o partido e Ciro foram suspensas. Contudo, a aliança foi confirmada em maio deste ano. 

Uma semana após divulgar os vídeos sobre o cenário eleitoral do Ceará, Michelle deixou a presidência do PL Mulher para se  "dedicar integralmente" aos cuidados do marido e da filha. A decisão, segundo ela, foi tomada em acordo com Jair. 

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Contudo, nesta sexta-feira (10), o antigo perfil do PL Mulher divulgou uma nota em que anuncia o movimento "Imparáveis MB". "Michele Bolsonaro não vai parar", diz o comunicado.  

Visita ao Ceará

A divulgação da carta do ex-presidente Bolsonaro por Flávio, feita em live no início da tarde, acontece apenas um dia depois da visita de Flávio Bolsonaro ao Ceará, quando lançou o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) como pré-candidato ao Senado Federal

A disputa interna do PL entre pré-candidaturas a senador também fez parte da crise vivenciada pelo partido. Michelle Bolsonaro apoiava o nome de Priscila Costa (PL), deputada federal recém-eleita, mas o nome dela sofre com resistências no PL Ceará.

Já André Fernandes lançou o pai, Alcides Fernandes, como "pré-candidato único" ao Senado. A intenção é que Alcides ocupe uma das vagas na chapa majoritária encabeçada por Ciro Gomes. 

Ao iniciar a live deste sábado, Flávio agradeceu às lideranças do Ceará, citando nominalmente André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto (PL), além de Alcides Fernandes, chamado de "nosso pré-candidato ao Senado". 

"Fiquei muito feliz de caminhar no centro de Fortaleza e ser recebido com tanto carinho e depois o evento a noite com tanta gente. (...)  Fiquei feliz de estar lá, ser recebido dessa forma", disse. 

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