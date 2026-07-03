Zema defende nome de Girão ao Governo e alfineta Ciro: 'Um erro do PL em caminhar junto'

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, visitou o Ceará nesta sexta-feira (3) para participar de um encontro promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE). Em conversa com a imprensa, ele defendeu a pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Estado e classificou como um “erro” a decisão do PL de apoiar o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Palácio da Abolição.

Ao comentar o cenário político cearense, Zema disse respeitar as diferenças nas composições estaduais, mas afirmou que o apoio do PL a Ciro destoa dos princípios defendidos pela legenda.

“Aqui, o meu apoio é ao Girão, mas em cada estado tem uma situação distinta. O Novo está caminhando com o PL nos estados do Sul e com o PSD em Minas Gerais, por exemplo. Cada situação é diferente. Eu encaro isso com total naturalidade e estou aqui para manifestar meu total apoio à candidatura dele”, afirmou.

Na sequência, criticou diretamente a aliança entre PL e PSDB no Ceará.

“Eu vejo, na minha opinião, um erro do PL em caminhar junto com um candidato que está longe de ter um histórico compatível com aquilo que o partido diz defender. Isso demonstra que partidos políticos no Brasil não têm propostas coerentes, exceto talvez o Novo. Nós temos propostas coerentes” Romeu Zema (Novo) Ex-governador de MG e pré-candidato à Presidência

O ex-governador também afirmou que há uma cultura política no Brasil de querer “sempre ganhar o jogo”.

“Ganhar e perder faz parte. Tem gente que fica se aliando com pessoas que eu considero do mal para obter vantagem política. O Novo não faz isso. Nós somos anti-PT. Onde tiver de combater o PT, eu estarei junto”, acrescentou.

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Segurança pública

Na visita ao Ceará, Zema também apresentou propostas para a segurança pública e afirmou que pretende aplicar nacionalmente a estratégia adotada em Minas Gerais durante seus dois mandatos como governador.

Segundo ele, a principal medida é "aumentar o custo da atuação das organizações criminosas". “Na hora em que o Brasil tiver um presidente que fale ‘eu vou aumentar o custo do crime’, nós vamos ter redução da criminalidade no Brasil todo”, ressaltou

Legenda: Eduardo Girão é pré-candidato ao Governo do Ceará pelo Novo. Foto: Ismael Soares.

O pré-candidato reconheceu que estados como Ceará e Bahia enfrentam uma situação mais grave e, por isso, demandariam uma atuação mais intensa. “Vamos dar remédio para o Brasil todo, mas talvez aqui a dose tenha que ser mais intensa”, completou.

Relação com o Nordeste

Zema também rebateu críticas que recebeu de lideranças nordestinas após defender, em 2023, maior protagonismo político para os estados do Sul e Sudeste.

Ele afirmou que não vê motivo para recuar das declarações e disse que a criação do Consórcio Sul-Sudeste teve como objetivo defender os interesses da região, da mesma forma que já ocorre com outros consórcios interestaduais.

Apesar disso, disse enxergar grande potencial econômico no Nordeste. “Tenho falado que o Nordeste é a região com maior potencial de crescimento”, concluiu.