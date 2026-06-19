Após atrito no PL, Girão defende Zema sobre críticas a Flávio Bolsonaro: 'Indignação dos justos'

O senador e pré-candidato ao Governo do Ceará, Eduardo Girão (Novo), classificou como um ato de "indignação dos justos" as críticas feitas pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ao senador carioca Flávio Bolsonaro (PL). Ambos os políticos são pré-candidatos à presidência da República.

A declaração ocorreu durante uma entrevista do senador para a live do PontoPoder desta quinta-feira (18).

Girão admitiu que, se estivesse no lugar de Zema durante a ocasião, teria feito "diferente" e apontou que o ex-governador poderia ter "ouvido a versão de Flávio" primeiro. Entretanto, o senador também saiu em defesa do correligionário, afirmando que a "crítica faz parte":

O Zema pode ter sido, ali, naquele primeiro momento, um pouco instantâneo, a resposta muito rápida, muito intempestivo. [...] Mas a gente não pode crucificar, porque ali eu coloco na conta da indignação dos justos. Aquela revelação, aquele áudio, precisa de explicação. Eduardo Girão Senador

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O senador também aproveitou o espaço para criticar o caso envolvendo Daniel Vorcaro. Conforme o parlamentar, "o cerco está fechando para os ditadores da toga que nós temos no Brasil", referindo-se às figuras envolvidas no escândalo do Banco Master.

Embate de Zema e Flávio

O ex-governador de Minas Gerais, no mês de maio, utilizou as redes sociais para manifestar sua indignação com a polêmica relação de Flávio Bolsonaro com o empresário investigado Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

À época, trocas de mensagens revelaram uma cobrança monetária do senador carioca para financiar o filme "Dark Horse", que pretende contar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa", decretou Zema.

Nesta quinta-feira (18), ele reforçou a crítica, afirmando que "quem se aproximou do banqueiro bandido tem de ser visto com reservas". Antes do embate entre os pré-candidatos, ambos possuiam uma relação de proximidade por estarem em campos similares da direita brasileira.

No último final de semana, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL), irmão de Flávio, publicou uma mensagem em rede social sugerindo um "rompimento geral" com o partido Novo.

Na segunda-feira (15), Romeu Zema reafirmou as críticas a Flávio, mas minimizou a declaração de Eduardo, reforçando que Novo e PL estão unidos em diferentes estados.

Veja a entrevista do PontoPoder na íntegra

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.