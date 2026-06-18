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Legislativo Judiciário Executivo

Romeu Zema vem ao Ceará no início de julho para atos de pré-campanha, anuncia Eduardo Girão

Segundo o senador e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Girão (Novo), a visita deve ocorrer entre os dias 3 e 4 do próximo mês.

Escrito por Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 20:01

Pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) vem ao Ceará no início de julho. A informação foi dada em primeira mão pelo senador e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Girão (Novo), à Live PontoPoder, nesta quinta-feira (18). 

A visita deve ocorrer nos dias 3 e 4 do próximo mês, com possibilidade de ser prorrogada por mais um dia. “Ele vai ser muito bem recebido aqui, no estado do Ceará, eu tenho certeza”, disse Girão.

O senador ainda elogiou a gestão do colega mineiro, finalizada em março deste ano, e aproveitou para alfinetar os partidos dos seus principais rivais cearenses nas eleições de outubro: PT e PSDB. 

Romeu Zema é pré-candidato a presidente da República pelo partido Novo.
Legenda: Romeu Zema é pré-candidato a presidente da República pelo partido Novo.
Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG.

“Romeu Zema pegou terra arrasada lá em Minas Gerais, e olha como é engraçado: lá era PT, PSDB e o Novo. O PT quebrou o estado com o (Fernando) Pimentel; aí você tinha a candidatura do PSDB, que a população já tinha visto o que foi e, assim, resolveu olhar para frente. O que aconteceu? Um governo exemplar”, comentou, referindo-se às opções nas eleições de 2018, que deram ao correligionário o seu primeiro mandato no Executivo. 

Visita em 2025

O ex-governador esteve em Fortaleza em novembro de 2025, para o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo. Na ocasião, também esteve presente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e deputados federais do Novo e do PL.

A ocasião foi marcada pelas críticas de Michelle Bolsonaro ao apoio do PL no Ceará à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo. Em julho, a ex-primeira-dama também deve voltar ao Ceará para ato de campanha do PL, no dia 10, com a presença do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL).

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