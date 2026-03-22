Romeu Zema renuncia ao governo de Minas Gerais para pré-campanha à Presidência da República

A cerca de duas semanas do prazo de desincompatibilização para concorrer à Presidência da República, Romeu Zema (Novo) oficializou a renúncia do cargo de governador de Minas Gerais neste domingo (22). Ele havia lançado a pré-candidatura para a Presidência da República em agosto de 2025, em evento em São Paulo.

Ainda nesta manhã, Mateus Simões (PSD) foi empossado como governador de Minas Gerais, em reunião solene no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Um segundo momento da transmissão de cargo foi realizado no Palácio da Liberdade, com a entrega do Colar da Inconfidência – maior honraria concedida pelo estado – ao novo chefe do Executivo estadual.

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"Hoje, eu encerro este ciclo com a consciência tranquila e o dever cumprido e passo o governo de Minas para as mãos do Mateus Simões. (...) Tenho a convicção de que ele é o líder capaz de levar o nosso projeto adiante e garantir uma vida melhor para todos os mineiros", afirmou Zema durante a cerimônia simbólica.

Apontado como possível nome para governador do estado nas eleições deste ano, Simões foi eleito vice-governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 2022. No mandato anterior, havia atuado como secretário-geral de Governo.