Bolsonaro segue estável e sem febre, mas não tem previsão de alta, diz boletim de domingo (22)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve-se estável clinicamente nas últimas 24 horas, sem febre e sem intercorrências. Contudo, segue sem previsão de alta hospitalar, com acompanhamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). É o que diz o boletim médico divulgado neste domingo (22), pelo Hospital DF Star, onde ele está internado.

Ele foi novamente hospitalizado no último dia 13, com um quadro de broncopneumonia. Conforme o boletim mais recente, o ex-presidente segue em tratamento com “antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora”.

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Bolsonaro tem apresentado vários problemas de saúde desde que foi preso. Em setembro do ano passado, quando ainda estava em prisão domiciliar, ele precisou de atendimento médico devido a um quadro de vômitos, tontura e queda da pressão arterial.

Quatro meses depois, já detido na Superintendência da Polícia Federal, o ex-presidente foi internado após passar mal e bater a cabeça em um móvel da cela.

Ainda naquele mês, a defesa solicitou a transferência do ex-presidente para a unidade conhecida como Papudinha. O local conta com estrutura com apoio de fisioterapia, médicos 24 horas, barra de apoio na cama e cozinha. O pedido foi atendido.

Veja boletim médico de Bolsonaro na íntegra:

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Nas últimas 24 horas, manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar".