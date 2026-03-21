Internado, Jair Bolsonaro completa 71 anos com melhora clínica

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faz 71 anos de vida neste sábado (21). O político está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo, onde familiares cantaram parabéns e celebraram a data.

“Foi um dia atípico de aniversário do meu pai, 71 anos de idade, internado. Mas é um momento em que a gente tenta levar alguma alegria para ele”, disse o senador Flávio Bolsonaro (PL), em coletiva de imprensa no hospital.

Ainda de acordo com o filho, o momento especial contou com a participação de outros familiares e médicos do ex-presidente.

"Cantamos um parabéns, com bolo. O Carlos, a Michelle, a Letícia, a Laura, alguns médicos, tentando trazer um pouquinho de alento”, compartilhou Flávio.

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ESTADO DE SAÚDE

Flávio contou que o pai tem melhorado, mas “os exames dele deram também uma melhorada, mas não está 100% ainda”.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde o último dia 13 de março, por uma pneumonia bacteriana advinda de um episódio de broncoaspiração, segue sem previsão de alta da UTI mesmo após apresentar melhora clínica.

Segundo boletim médico mais recente, quadro de Bolsonaro teve evolução pulmonar e redução da inflamação. O documento destaca que o ex-presidente “manteve boa evolução clínica e laboratorial”.

A previsão de tempo de internação inicial era de pelo menos uma semana, que foi atingida na sexta-feira (20). Há expectativa de que ele saia da UTI até este fim de semana caso o quadro siga evoluindo.