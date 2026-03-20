Voo com ministros Fux e André Mendonça é cancelado para inspeção
Todos os passageiros foram realocados e receberam assistência.
Um voo com os ministros Luiz Fux e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi cancelado nesta sexta-feira (20) para uma inspeção de danos. A informação foi confirmada pela Latam ao UOL.
De acordo com a companhia, o voo comercial, que sairia de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, foi cancelado de forma preventiva.
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O cancelamento teve como objetivo identificar danos e problemas técnicos após o avião colidir com uma ave durante um voo anterior.
Ao UOL, a empresa negou que tenha ocorrido falha mecânica na decolagem ou abortada.
Ainda de acordo com o comunicado, todos os passageiros foram realocados e receberam toda a assistência.