Voo com ministros Fux e André Mendonça é cancelado para inspeção

Um voo com os ministros Luiz Fux e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi cancelado nesta sexta-feira (20) para uma inspeção de danos. A informação foi confirmada pela Latam ao UOL.

De acordo com a companhia, o voo comercial, que sairia de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, foi cancelado de forma preventiva.

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O cancelamento teve como objetivo identificar danos e problemas técnicos após o avião colidir com uma ave durante um voo anterior.

Ao UOL, a empresa negou que tenha ocorrido falha mecânica na decolagem ou abortada.

Ainda de acordo com o comunicado, todos os passageiros foram realocados e receberam toda a assistência.