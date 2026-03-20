PDT marca votação da expulsão do vereador PP Cell para 30 de março

O diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Fortaleza marcou para o dia 30 de março a votação que pode definir a expulsão do vereador PP Cell da agremiação. A informação foi confirmada pelo presidente municipal da sigla, Iraguassú Filho, ao PontoPoder, nesta sexta-feira (20).

Segundo o dirigente, os membros do órgão partidário já foram convocados para participar do encontro. Inicialmente, a decisão iria ser tomada em 23 fevereiro, mas foi remarcada para 9 de março, por deliberação do diretório estadual, comandado pelo deputado federal André Figueiredo, e acabou não ocorrendo na segunda data.

A votação ocorre no contexto do processo de expulsão aberto pela sigla após uma representação ter sido protocolada pelo também vereador de Fortaleza, Adail Júnior. A medida disciplinar recebeu o aval do Conselho de Ética do PDT em 8 de janeiro.

À época do avanço do processo no Conselho de Ética, Iraguassú Filho afirmou que os integrantes da divisão partidária entenderam que, diante do que foi apresentado, “cabia a punição máxima, tendo em vista as questões de desvio das ações do partido”.

Filho pontuou que pesaram, nas acusações contrárias ao parlamentar, julgadas pelo Conselho de Ética, “questões ideológicas” e de discordância do “pensamento progressista”, defendidas pelo PDT.

PP Cell apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno da disputa eleitoral de 2024 — assim como Gardel Rolim (atualmente no Republicanos), Paulo Martins, Marcel Colares, Kátia Rodrigues e Jânio Henrique — e, após o pleito, se manteve como oposição ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT), em que o PDT compõe a base.

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No último dia 11, em conversa com a reportagem do PontoPoder, o parlamentar que é alvo do processo disciplinar considerou que estava com a situação "enganchada" no partido.

Ele afirmou que estava mantendo conversas com seu advogado para acompanhar o processo de expulsão e "tomar algumas medidas cabíveis", já que ele é pré-candidato a deputado federal e estaria receoso de que a demora na tomada de uma decisão atrapalhasse sua participação no pleito deste ano.

"Não pretendo ir pelo PDT, depois de tudo que aconteceu, diante do que o partido vem apoiando e das alianças que ele vem fazendo. Todo mundo sabe que hoje o PDT é aliado do PT, eu sou oposição e então não tem a menor condição", destacou.

O vereador PP Cell foi procurado, mais uma vez, nesta sexta-feira, para que pudesse comentar o assunto. Entretanto, não houve resposta até a última atualização deste texto.