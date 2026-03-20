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Com mandato disputado pelo PDT, Gardel Rolim deixa o PRD e se filia ao Republicanos

Filiação ao novo partido ocorreu na terça-feira (17), segundo a Justiça Eleitoral.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Gardel Rolim.
Legenda: Partido empreendeu estratégia de fortalecimento para as eleições, segundo vice-presidente estadual.
Foto: Fabiane de Paula.

O vereador de Fortaleza, Gardel Rolim, deixou o Partido Renovação Democrática (PRD) e se filiou ao Republicanos. A informação consta no Sistema de Filiação Partidária (Filia), administrado pela Justiça Eleitoral, conforme consulta realizada pelo PontoPoder nesta sexta-feira (20).

O desembarque na nova legenda aconteceu na última terça-feira (17), em meio à disputa judicial entre o político e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), sua antiga casa. A sigla acusa o ex-filiado de infidelidade partidária e provocou o Ministério Público Federal (MPF) pedindo a cassação do mandato ocupado por ele na Câmara de Fortaleza.

Segundo a notícia de fato apresentada pela direção partidária à Procuradoria Regional Eleitoral, Gardel se desfiliou sem apresentar uma das hipóteses de justa causa previstas na legislação eleitoral. 

A mudança teria ocorrido sem comunicação prévia aos dirigentes da legenda. “O Sr. Gardel Rolim migrou, na ‘calada da noite’, para o PRD, num ato de completa infidelidade partidária”, sustentou um trecho da representação.

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Em manifestação pública, na tribuna da Câmara de Fortaleza, na terça-feira, Gardel frisou a crise interna que a sigla trabalhista está inserida desde 2022 e disse que o grupo vive “problemas insolucionáveis”. 

De acordo com ele, sua desfiliação não ocorreu “na calada da noite” e que pelo que prevê a legislação, a Justiça Eleitoral deveria ter notificado o diretório nacional da legenda sobre sua troca de filiação pelo PRD, por ele ser ocupante de um cargo eletivo.

A chegada dele ao Republicanos também ocorre após a ida do vereador Michel Lins para a vice-presidência do diretório estadual no Ceará. O parlamentar era o presidente estadual do PRD quando Gardel trocou de partido, em janeiro. 

A reportagem acionou o presidente estadual do PDT no Ceará, o deputado André Figueiredo, e a assessoria de imprensa de Gardel Rolim, para que pudessem comentar sobre o assunto. Não houve resposta alguma até a última atualização deste texto.

Novo quadro de filiados

Nesta quinta-feira (19), mais um vereador de Fortaleza trocou de legenda: Márcio Martins. Ele deixou o União Brasil e se filiou ao Republicanos num ato realizado na casa do presidente estadual da nova casa, o ex-senador Chiquinho Feitosa. Michel Lins explanou que se trata de uma estratégia de fortalecimento da legenda para as eleições.

Também se filiaram, no ato desta quinta-feira, o deputado estadual e decano da Assembleia Legislativa do Ceará, Fernando Hugo (que estava no PSD), e o ex-deputado estadual e superintendente do Procon-CE, Diego Barreto. 

Ao que disse Michel Lins, o partido pretende ampliar a presença tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. A meta é formar uma bancada de, no mínimo, três deputados estaduais e dois federais no próximo pleito.

Lins afirmou ainda que a legenda deve filiar novos quadros políticos nos próximos dias. De acordo com ele, a estratégia inclui montar uma nominata com potencial de eleger parlamentares com menor votação individual em comparação a outras siglas, o que, na avaliação interna, pode tornar o partido mais atrativo para candidatos.

No âmbito municipal, o dirigente destacou que, com a chegada de novos vereadores, o Republicanos se consolida como a segunda maior bancada da Câmara de Fortaleza, com possibilidade de crescimento.

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