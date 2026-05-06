Elmano compara Cid a Pelé e fala sobre montagem de chapa: 'Quem indica ao Senado não indica a vice'

O governador cearense Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta quarta-feira (6), durante uma entrevista coletiva, que o senador Cid Gomes (PSB) deve ter uma participação importante na corrida eleitoral e poderá concorrer em qual posição ele quiser na eleição deste ano. Ao falar sobre a força do aliado na tomada de decisões, o petista comparou Cid ao jogador Pelé, ídolo da Seleção Brasileira.

Sobre a montagem da chapa majoritária, Elmano afirmou que se trata de uma "negociação política" e que um partido que indica nome para disputar a vice, não indica para as vagas do Senado.

"Eu quero ter o senador (como) vice, ao meu lado, ou em qualquer posição que ele escolha. É mais ou menos assim: você quer o Pelé no meio de campo, no ataque, como volante? (Você pergunta) 'Pelé, em qual posição você quer jogar?'. É assim que eu tenho a minha relação com o senador Cid Gomes", disse.

Na visão do chefe do Palácio da Abolição, os senadores Cid e Camilo Santana (PT), são "pessoas de qualidade tamanha" que, "em qualquer posição que eles queiram ocupar", o grupo deve atender com "tranquilidade" e "serenidade" o desejo deles. "O que já realizaram e o que realizam pelo estado do Ceará, lhes dá a condição de nós podermos perguntar em que posição eles querem estar", completou.

Especificamente sobre a posição de candidato a vice-governador ou vice-governadora, Elmano declarou que vai "chegar a hora de poder decidir e poder discutir qual é o perfil, qual é o nome, qual é o partido".

"Um partido vai indicar uma vice, um partido vai indicar o Senado. Quem indica o Senado, não indica a vice", pontuou, destacando que "cada partido tem seu projeto" e precisam ser ouvidos.

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"É importante que a gente faça uma rodada de conversas com as nossas lideranças para ouvir sobre os desafios das regiões, os desafios das áreas, quais são as propostas, porque um governo não vai para a eleição apenas dizer o que fez. O povo quer saber o que é que o novo governo irá fazer", falou, pontuando que esse processo descrito deve anteceder a decisão sobre os nomes que comporão a chapa majoritária.

E continuou: "Vamos apresentar numa campanha o que fizemos, mas nós temos que dizer o que é que nós estamos pensando em fazer no próximo período. É isso agora um grande desafio. Quando chegar lá para julho, aí nós vamos sentar, com essas propostas, com esse perfil".

Elmano participou, na manhã desta quarta-feira (6), do lançamento do “Enem Chego Junto, Chego Bem”, programa da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) que apoia estudantes no acesso ao ensino superior.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.