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Elmano compara Cid a Pelé e fala sobre montagem de chapa: 'Quem indica ao Senado não indica a vice'

Governador do Ceará disse que definição de propostas deve anteceder os nomes que comporão a majoritária.

Escrito por
Bruno Leite e Ana Alice Freire* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:44)
PontoPoder
Foto do govenador Elmano de Freitas duranrte coletiva de imprensa.
Legenda: Declarações foram feitas nesta quarta-feira (6), durante entrevista coletiva.
Foto: Thiago Gadelha.

O governador cearense Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta quarta-feira (6), durante uma entrevista coletiva, que o senador Cid Gomes (PSB) deve ter uma participação importante na corrida eleitoral e poderá concorrer em qual posição ele quiser na eleição deste ano. Ao falar sobre a força do aliado na tomada de decisões, o petista comparou Cid ao jogador Pelé, ídolo da Seleção Brasileira.

Sobre a montagem da chapa majoritária, Elmano afirmou que se trata de uma "negociação política" e que um partido que indica nome para disputar a vice, não indica para as vagas do Senado.

"Eu quero ter o senador (como) vice, ao meu lado, ou em qualquer posição que ele escolha. É mais ou menos assim: você quer o Pelé no meio de campo, no ataque, como volante? (Você pergunta) 'Pelé, em qual posição você quer jogar?'. É assim que eu tenho a minha relação com o senador Cid Gomes", disse.

Na visão do chefe do Palácio da Abolição, os senadores Cid e Camilo Santana (PT), são "pessoas de qualidade tamanha" que, "em qualquer posição que eles queiram ocupar", o grupo deve atender com "tranquilidade" e "serenidade" o desejo deles. "O que já realizaram e o que realizam pelo estado do Ceará, lhes dá a condição de nós podermos perguntar em que posição eles querem estar", completou. 

Especificamente sobre a posição de candidato a vice-governador ou vice-governadora, Elmano declarou que vai "chegar a hora de poder decidir e poder discutir qual é o perfil, qual é o nome, qual é o partido".

"Um partido vai indicar uma vice, um partido vai indicar o Senado. Quem indica o Senado, não indica a vice", pontuou, destacando que "cada partido tem seu projeto" e precisam ser ouvidos.

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E continuou: "Vamos apresentar numa campanha o que fizemos, mas nós temos que dizer o que é que nós estamos pensando em fazer no próximo período. É isso agora um grande desafio. Quando chegar lá para julho, aí nós vamos sentar, com essas propostas, com esse perfil". 

Elmano participou, na manhã desta quarta-feira (6), do lançamento do “Enem Chego Junto, Chego Bem”, programa da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) que apoia estudantes no acesso ao ensino superior.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.

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