Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

O que está em jogo no julgamento sobre royalties de petróleo no STF; CE pode ser beneficiado

Estado e municípios tiveram prejuízo de R$ 17,15 bilhões com impasse federativo.

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Imagem aérea de uma plataforma de petróleo em alto-mar, cercada por águas azuis calmas. A estrutura metálica semissubmersível ocupa o centro da imagem, com torre de perfuração elevada, equipamentos industriais e heliponto visível na parte superior. O horizonte do oceano aparece ao fundo sob céu claro com poucas nuvens.
Legenda: O Ceará tem uma produção residual de petróleo e gás, dependendo do Fundo Especial para acessar a riqueza da exploração do Pré-Sal.
Foto: Alexandre Brum/Petrobras.

Enquanto o mundo acompanha a repercussão da tensão militar no Oriente Médio no preço do petróleo, o Brasil tenta resolver um problema interno de divisão dos royalties da exploração da commodity. O litígio que se arrasta há mais de uma década pode ter um desfecho nesta quarta-feira (6), com o julgamento do mérito da ADI 4916 no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ceará pode ser beneficiado se os ministros decidirem validar a Lei 12.734/2012, que altera as regras de distribuição dos royalties e da participação especial (PE) e amplia os repasses do Fundo Especial a estados e municípios brasileiros, diminuindo a concentração de recursos nos entes produtores ou confrontantes.

Em 2013, diversos dispositivos do texto foram suspensos em liminar concedida por Carmen Lúcia na ação movida pelo estado do Espírito Santo contra o novo modelo. Desde então, diversas entidades têm se organizado para destravar a discussão no Supremo e garantir a aplicação da lei de 2012.

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) se uniu a outros 18 estados e à Confederação Nacional dos Municípios (CNM) na articulação. O interesse na discussão ocorre porque o Ceará tem uma produção residual de petróleo e gás, dependendo do Fundo Especial – origem de um prejuízo bilionário pós-embargo – para acessar a riqueza da exploração do Pré-Sal.

Com a pressão coordenada, a ADI 4916 e as ações conexas, também propostas por estados petroleiros, passaram a tramitar no Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (Nusol) do STF no ano de 2023, em busca de uma solução mediada.

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Preço do petróleo dispara por medo de conflito EUA x Irã

teaser image
Negócios

Por que nenhuma empresa tem interesse em explorar petróleo em águas cearenses?

Desde então, foram realizadas 33 reuniões técnicas com representantes da União, estados e municípios para avaliar propostas de acordo. O grupo composto pelo Ceará pleiteia a revogação da medida cautelar e a improcedência das ações que questionam a divisão paritária no STF.

Prejuízo bilionário

Com a concessão feita pela ministra relatora em 2013, continuaram em vigor os critérios de repartição das leis anteriores (Leis 7.990/1989 e 9.478/1997). Foi com base nessas normas que, em 2022, por exemplo, 87% dos recursos destinados a entes subnacionais ficaram com apenas três estados (RJ, SP e ES) e suas respectivas prefeituras.

Assim, o dinheiro nunca chegou na forma planejada ao resto do País. Os estados não produtores deixaram de arrecadar cerca de R$ 189,7 bilhões entre 2013 e 2025, segundo estudo do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). Já a CNM estima uma perda de aproximadamente R$ 111 bilhões até 2024 para as prefeituras.

Unindo os dois levantamentos, tanto o Ceará quanto os municípios cearenses deixaram de receber mais de R$ 17,15 bilhões ao longo desses 13 anos de conflito federativo

O momento é de tensão, já que, ao menos até a última semana, não havia consenso sobre o tema, segundo a PGE-CE. “Compreendendo, com base na Constituição Federal, que o petróleo é patrimônio de todos os brasileiros, o estado do Ceará vem participando de diversas reuniões e audiências no STF em busca de um alinhamento possível”, informou a procuradoria, por meio de nota. 

R$ 17,15 bilhões
É o prejuízo do Estado do Ceará e dos municípios cearenses causado pela suspensão da Lei 12.734/12.

Proposta em pauta

Ao fim dos trabalhos de conciliação, o grupo composto pelo Ceará ofereceu uma proposta para que a Lei 12.734 produza efeitos somente a partir da última sexta-feira (1º), observando-se o período de transição de sete anos previsto originalmente, e renunciou à cobrança retroativa dos valores bloqueados.

Em 2026, estima-se que o governo cearense deixará de arrecadar R$ 2,24 bilhões caso a suspensão se mantenha. Por outro lado, o montante poderá ser incorporado ao Tesouro Estadual em breve se o cenário atual for revertido.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Aprovada reforma administrativa que mexe em autarquias e amplia 1º escalão da gestão de Evandro

teaser image
PontoPoder

Elmano envia PLDO 2027 à Alece com alta de 6% na receita e redução de 13% nos investimentos

Mas, como apontou a PGE-CE, a discussão não está completamente pacificada. O argumento central pela manutenção do embargo é que a destinação da maior parte desses recursos a unidades federadas não impactadas pela atividade petrolífera viola o caráter compensatório dos royalties. Para os outros envolvidos no processo, contudo, o entendimento é diferente.

A tese dos estados signatários e da CNM é simples: os royalties marítimos não constituem receita patrimonial originária dos Estados confrontantes, nem indenização civil por dano local individualizado, nem percentual constitucionalmente imutável. Constituem participação pela exploração de bem da União, repartida na forma da lei.
Estados signatários e CNM
Memoriais à ADI 4916, no STF

Redistribuição beneficia Fundo Especial

Em 2025, a participação cearense na produção nacional de petróleo e gás foi de apenas 0,02%. A exploração terrestre no Estado se concentra no bloco Fazenda Belém, que se estende por Aracati e Icapuí. Esses campos, contudo, são considerados maduros, com produção em declínio. 

Já a atividade offshore é possível na Bacia do Ceará e na Bacia Potiguar (em águas cearenses) da Margem Equatorial. Ambas tiveram blocos disponibilizados em leilão no ano passado, mas os da primeira bacia foram retirados de oferta e os blocos que contemplavam o Estado na segunda bacia não atraíram interessados.

Por isso, o reforço do Fundo Especial (dos estados e dos municípios) é ponto central da articulação dos entes não produtores. Atualmente, esse fundo sofre uma disparidade de repasse em relação ao montante destinado aos royalties diretos dos poucos entes produtores de petróleo e gás. 

A fonte especial recebe apenas pequenas fatias da compensação pela produção marítima de petróleo (10% da parcela mínima e 7,5% da parcela excedente), deixando os estados e municípios não produtores totalmente excluídos das receitas da exploração terrestre e da Participação Especial (PE). 

Além disso, as normas em vigor dividem o Fundo Especial com os estados e municípios petroleiros, configurando uma dupla vantagem distributiva. A Lei 12.734/2012 inclui, então, uma vedação a esse dispositivo, reservando os recursos dos fundos especiais às unidades federadas que não recebem royalties ou PE como produtoras.

O texto embargado também prevê o aumento da fatia dos royalties no Fundo Especial de 8,75% para 54% após a transição de sete anos, que, conforme a proposta dos não produtores, começaria a ser contada neste mês. Incluiria, ainda, a PE nessa conta, com um reforço de 30% para todos os entes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem aérea de uma plataforma de petróleo em alto-mar, cercada por águas azuis calmas. A estrutura metálica semissubmersível ocupa o centro da imagem, com torre de perfuração elevada, equipamentos industriais e heliponto visível na parte superior. O horizonte do oceano aparece ao fundo sob céu claro com poucas nuvens.
PontoPoder

O que está em jogo no julgamento sobre royalties de petróleo no STF; CE pode ser beneficiado

Estado e municípios tiveram prejuízo de R$ 17,15 bilhões com impasse federativo.

Ingrid Campos
Há 1 hora
Michelle e os filhos de Jair Bolsonaro têm relação familiar turbulenta
Inácio Aguiar

Novas críticas de Michelle Bolsonaro a Ciro revelam divergências com Flávio

Ex-primeira-dama confronta aliança no Ceará e questiona métodos do enteado em uma divergência antiga

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Foto da vereadora Adriana Almeida.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza repudia ataques de dirigente do Sindiute à vereadora do PT

Políticos de oposição e situação saíram em defesa de Adriana Almeida (PT), alvo dos episódios denunciados.

Bruno Leite
05 de Maio de 2026
Imagem de um celular para matéria sobre Lula sancionar lei que endurece penas de furto, fraude, golpes e outros crimes.
PontoPoder

Lula sanciona lei que endurece penas de furto, fraudes e outros crimes; entenda mudanças

Com medida, Governo busca responder a essas situações com maior rigor.

Redação
05 de Maio de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Elmano envia PLDO 2027 à Alece com alta de 6% na receita e redução de 13% nos investimentos

Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votado até o final do primeiro semestre de 2026.

Marcos Moreira
05 de Maio de 2026
Homem de barba curta e cabelos escuros, usando paletó azul e camisa social clara, sentado em uma mesa de reunião com microfone à frente. Ele está com as mãos entrelaçadas, olhando para o lado, em ambiente que parece ser uma sessão legislativa ou audiência pública. Sobre a mesa há taças de água, monitores e placas de identificação. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas em pé.
PontoPoder

Vereador de Morada Nova é preso em operação contra braço financeiro de facção criminosa

A prisão foi cumprida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) como um desdobramento da Operação Traditori, que deteve cinco vereadores em março.

Ingrid Campos
05 de Maio de 2026
Imagem de um plenário com maioria de mesas e cadeiras vazias.
PontoPoder

Criada em 2017, Coordenadoria de Proteção Animal de Fortaleza é extinta e atribuições vão para SMPA

Proposta foi aprovada pela CMFor nesta terça-feira (5), com outras medidas do prefeito Evandro Leitão.

Milenna Murta* e Bruno Leite
05 de Maio de 2026
Homem e mulher sentados em evento político conversam entre si; ele usa camiseta verde com a frase “Não vão nos calar”, e ela veste camiseta azul com menção a Bolsonaro, diante de painel com cores verde e amarelo ao fundo.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro e Eduardo Girão voltam a criticar ala da direita que apoia Ciro Gomes no Ceará

Integrantes do PL no Estado têm defendido aliança com Ciro, apesar de articulações estarem suspensas desde o fim de 2025.

Luana Barros e Marcos Moreira
05 de Maio de 2026
Foto do prefeito Evandro Leitão e vereadores de Fortaleza durante entrevista coletiva.
PontoPoder

Aprovada reforma administrativa que mexe em autarquias e amplia 1º escalão da gestão de Evandro

Projeto da Prefeitura de Fortaleza tramitou em regime de urgência.

Bruno Leite
05 de Maio de 2026
Urna eletrônica com dez dígitos de 0 a 9 e botões
PontoPoder

Prazo para regularizar título eleitoral acaba nesta quarta (6); veja locais de atendimento no Ceará

Em Fortaleza, o serviço é ofertado pelo TRE-CE e pelas unidades do Vapt Vupt.

Milenna Murta*
05 de Maio de 2026
Deputado estadual Thiago Rangel (Avante).
PontoPoder

Deputado Thiago Rangel é preso em operação da PF no Rio de Janeiro

Policiais cumprem sete mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital carioca.

Redação
05 de Maio de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece fica sem votar projetos às quartas por desafio de quórum em sessões presenciais

Rotina parlamentar e acordos pontuais são citados por líderes como motivos para concentração de votações híbridas.

Marcos Moreira
05 de Maio de 2026
Bolsonaro é um homem de meia-idade que, na imagem, está em primeiro plano, usando camisa polo verde, cercado por agentes com coletes escuros ao fundo; foto está sendo usada em matéria sobre sua alta hospitalar para voltar a prisão domiciliar.
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta após três dias internado para cirurgia no ombro

Ex-presidente voltará para casa, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar.

Redação
04 de Maio de 2026
Mão parda esticada coletando digitais em aparelho.
PontoPoder

É preciso fazer cadastro biométrico para as eleições de 2026?

Coleta deve ser realizada até o dia 6 de maio.

Milenna Murta*
04 de Maio de 2026
Foto que mostra Roberto Parcifal, Regis Barroso, Igor Queiroz Barroso e Ciglinda Barroso
PontoPoder

Morre o ex-deputado federal cearense Régis Barroso, aos 84 anos

O advogado e empresário teve vasta atuação na vida pública e nos bastidores da política cearense.

Redação
03 de Maio de 2026
Pasta de celular intitulada
PontoPoder

Influenciadores podem se manifestar na eleição? Saiba o que diz a legislação

Especialistas apontam para um ‘grande potencial impacto’ dos criadores de conteúdo neste pleito.

Milenna Murta*
03 de Maio de 2026
Deputado Max Lemos, de terno, com rosto sério.
PontoPoder

Carro do deputado federal Max Lemos é alvo de ataque a tiros no RJ

A ocorrência foi registrada na 62ª Delegacia de Polícia de Imbariê, em Duque de Caxias.

Redação
03 de Maio de 2026
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

'Débora do Batom' pede redução de pena ao STF, após derrubada de veto ao PL da Dosimetria

Ela foi condenada por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Redação
02 de Maio de 2026
Foto que contém Romeu Zema. Ele está sentado, com óculos de aro grande, e veste uma camisa azul.
PontoPoder

Pré-candidato à Presidência, Romeu Zema afirma que crianças deveriam trabalhar no Brasil

Declarações do ex-governador de Minas Gerais repercutiram por ter sido feitas no Dia do Trabalho.

Redação
02 de Maio de 2026
Foto de Ciro Gomes durante entrevista coletiva.
PontoPoder

Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na pré-campanha

O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro nos dados estratificados varia.

Bruno Leite
02 de Maio de 2026