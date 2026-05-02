Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na pré-campanha
O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro nos dados estratificados varia.
A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira (30), para a disputa pelo Governo do Ceará mostra o desempenho pré-candidato Ciro Gomes (PSDB) em diferentes segmentações do eleitorado cearense para o primeiro turno da eleição deste ano.
O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.
Veja também
Confira os dados de Ciro Gomes no cenário 1 (estimulada):
Sexo
- Feminino: 38% (Margem de erro de 4 pp)
- Masculino: 44% (Margem de erro de 5 pp)
Faixa etária
- 16 a 34 anos: 38% (Margem de erro de 5 pp)
- 35 a 59 anos: 42% (Margem de erro de 5 pp)
- 60 anos ou mais: 40% (Margem de erro de 7 pp)
Escolaridade
- Ensino Fundamental: 39% (Margem de erro de 4 pp)
- Ensino Médio: 44% (Margem de erro de 5 pp)
- Ensino Superior: 42% (Margem de erro de 9 pp)
Renda domiciliar
- Até 2 Salários Mínimos: 36% (Margem de erro de 4 pp)
- Mais de 2 SM a 5 SM: 44% (Margem de erro de 5 pp)
- Mais de 5 SM: 50% (Margem de erro de 10 pp)
Religião
- Católica: 41% (Margem de erro de 4 pp)
- Evangélica: 47% (Margem de erro de 7 pp)
Posicionamento político
- Lulista: 28% (Margem de erro de 6 pp)
- Esquerda não Lulista: 33% (Margem de erro de 8 pp)
- Independente: 42% (Margem de erro de 6 pp)
- Direita não Bolsonarista: 64% (Margem de erro de 9 pp)
- Bolsonarista: 51% (Margem de erro de 10 pp)
Veja os dados de Ciro Gomes no cenário 2 (estimulada):
Sexo
- Feminino: 28% (Margem de erro de 4 pp)
- Masculino: 40% (Margem de erro de 5 pp)
Faixa etária
- 16 a 34 anos: 33% (Margem de erro de 5 pp)
- 35 a 59 anos: 34% (Margem de erro de 5 pp)
- 60 anos ou mais: 33% (Margem de erro de 7 pp)
Escolaridade
- Ensino Fundamental: 30% (Margem de erro de 4 pp)
- Ensino Médio: 36% (Margem de erro de 5 pp)
- Ensino Superior: 40% (Margem de erro de 9 pp)
Renda domiciliar
- Até 2 SM: 30% (Margem de erro de 4 pp)
- Mais de 2 SM a 5 SM: 37% (Margem de erro de 5 pp)
- Mais de 5 SM: 40% (Margem de erro de 10 pp)
Religião
- Católica: 33% (Margem de erro de 4 pp)
- Evangélica: 36% (Margem de erro de 7 pp)
Posicionamento político
- Lulista: 22% (Margem de erro de 6 pp)
- Esquerda não Lulista: 24% (Margem de erro de 8 pp)
- Independente: 37% (Margem de erro de 6 pp)
- Direita não Bolsonarista: 58% (Margem de erro de 9 pp)
- Bolsonarista: 48% (Margem de erro de 10 pp)