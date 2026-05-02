Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na pré-campanha

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira (30), para a disputa pelo Governo do Ceará mostra o desempenho pré-candidato Ciro Gomes (PSDB) em diferentes segmentações do eleitorado cearense para o primeiro turno da eleição deste ano.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 41%; Elmano tem 32%; Girão, 4% PontoPoder Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid e Capitão Wagner lideram; Roberto e Luizianne vêm em seguida

Confira os dados de Ciro Gomes no cenário 1 (estimulada):

Sexo

Feminino: 38% (Margem de erro de 4 pp)

Masculino: 44% (Margem de erro de 5 pp)

Faixa etária

16 a 34 anos: 38% (Margem de erro de 5 pp)

35 a 59 anos: 42% (Margem de erro de 5 pp)

60 anos ou mais: 40% (Margem de erro de 7 pp)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 39% (Margem de erro de 4 pp)

Ensino Médio: 44% (Margem de erro de 5 pp)

Ensino Superior: 42% (Margem de erro de 9 pp)

Renda domiciliar

Até 2 Salários Mínimos: 36% (Margem de erro de 4 pp)

Mais de 2 SM a 5 SM: 44% (Margem de erro de 5 pp)

Mais de 5 SM: 50% (Margem de erro de 10 pp)

Religião

Católica: 41% (Margem de erro de 4 pp)

Evangélica: 47% (Margem de erro de 7 pp)

Posicionamento político

Lulista: 28% (Margem de erro de 6 pp)

Esquerda não Lulista: 33% (Margem de erro de 8 pp)

Independente: 42% (Margem de erro de 6 pp)

Direita não Bolsonarista: 64% (Margem de erro de 9 pp)

Bolsonarista: 51% (Margem de erro de 10 pp)

Veja os dados de Ciro Gomes no cenário 2 (estimulada):

Sexo

Feminino: 28% (Margem de erro de 4 pp)

Masculino: 40% (Margem de erro de 5 pp)

Faixa etária

16 a 34 anos: 33% (Margem de erro de 5 pp)

35 a 59 anos: 34% (Margem de erro de 5 pp)

60 anos ou mais: 33% (Margem de erro de 7 pp)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 30% (Margem de erro de 4 pp)

Ensino Médio: 36% (Margem de erro de 5 pp)

Ensino Superior: 40% (Margem de erro de 9 pp)

Renda domiciliar

Até 2 SM: 30% (Margem de erro de 4 pp)

Mais de 2 SM a 5 SM: 37% (Margem de erro de 5 pp)

Mais de 5 SM: 40% (Margem de erro de 10 pp)

Religião

Católica: 33% (Margem de erro de 4 pp)

Evangélica: 36% (Margem de erro de 7 pp)

Posicionamento político