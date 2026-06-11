Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Fortaleza pode ganhar um Festival Gastronômico do Pratinho; entenda

Proposta em tramitação na Câmara Municipal prevê evento anual para celebrar a comida de rua.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de um pratinho cearense.
Legenda: Expectativa é de que o Festival do Pratinho coincida com o mês do aniversário de Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

Os moradores da capital cearense poderão ter um evento comemorativo em celebração ao tradicional pratinho para chamar de seu. Nesta quinta-feira (11), a Câmara Municipal de Fortaleza iniciou a tramitação de um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Festival Gastronômico do Pratinho.

O texto, de autoria do vereador Ronaldo Martins (Republicanos), passou por leitura no plenário após ter sido protocolado no Legislativo municipal ainda em junho de 2025 e foi encaminhado para as comissões da Casa Legislativa.

De acordo com a matéria, o festival deverá ser comemorado anualmente no mês de abril, período que coincide com o mês do aniversário de Fortaleza.

O projeto menciona o "pratinho" como um ícone da cultura alimentar de rua da cidade, definindo sua formação tradicional pela combinação de baião de dois ou arroz, vatapá, carne de sol, calabresa, creme de galinha, salada e paçoca. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Projeto na Câmara cria protocolo contra racismo e intolerância religiosa em escolas de Fortaleza

teaser image
PontoPoder

Michel Lins pede licença do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

Segundo a redação da proposta, o evento deverá ter como principais finalidades:

  • A promoção de eventos pela cidade para divulgar e valorizar a gastronomia local; 
  • O incentivo à formação de um perfil gastronômico que revele a história, a cultura e as comidas regionais, especialmente o pratinho;
  • O incentivo ao turismo gastronômico das comidas típicas; 
  • A valorização e a preservação das práticas, modos de preparo, saberes e fazeres culinários das comidas típicas;
  • O incentivo para a elaboração de um guia gastronômico virtual para mapear rotas e polos nos bairros do município;
  • Cultivar e divulgar o pratinho;
  • E debater e divulgar as variações do pratinho.

Para viabilizar o evento, o texto prevê que o Poder Executivo poderá atuar no apoio ao festival e fica autorizado a celebrar convênios com empresas privadas, ONGs e instituições de educação.

Na justificativa do projeto, o autor defende que a criação do festival serve para "fomentar a cultura local, promover a economia criativa, estimular o turismo gastronômico e reconhecer o papel social e identitário da gastronomia típica".

Outro viés destacado pelo vereador Ronaldo Martins é a de que o festival representa uma oportunidade para gerar renda e apoiar os pequenos empreendedores do setor de alimentação.

Pratinho é bem de relevante interesse cultural do Ceará

Em julho do ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou uma matéria protocolada pela deputada estadual Marta Gonçalves (PSB) em coautoria com o deputado estadual Simão Pedro (PSD) que reconheceu o pratinho como de relevante interesse cultural para o estado.

Conforme a própria redação da proposição, o reconhecimento teve "por objetivo fortalecer, promover e incentivar a difusão e a comercialização do pratinho, em âmbito estadual e nacional, não só apenas no período junino, mas durante todo o ano". O projeto de lei foi sancionado pelo governador Elmano de Freitas (PT) posteriormente.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fachada da sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, em Fortaleza. O prédio de paredes claras exibe as inscrições “Governo do Estado do Ceará” e “Defensoria Pública Geral”.
PontoPoder

O que muda com a atuação da Defensoria Pública nas eleições de 2026

Acordo firmado com Tribunal Superior Eleitoral prevê 'atuação prioritária' dos órgãos estaduais em temas da seara eleitoral.

Luana Barros
Há 24 minutos
Flávio Bolsonaro, homem branco com blusa preta, discursando com microfone.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro anuncia ato de pré-campanha no Ceará para 10 de julho

Agenda tem como mote o lançamento de pré-candidaturas do PL no Estado.

Milenna Murta*
Há 1 hora
Foto de um pratinho cearense.
PontoPoder

Fortaleza pode ganhar um Festival Gastronômico do Pratinho; entenda

Proposta em tramitação na Câmara Municipal prevê evento anual para celebrar a comida de rua.

Bruno Leite
Há 1 hora
Foto da Reitoria da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
PontoPoder

Alece aprova criação de 37 cargos de professor efetivo da Uece para nova convocação

Medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas na segunda-feira (8).

Marcos Moreira
Há 1 hora
Foto do vereador Michel Lins na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Michel Lins pede licença do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

Vereador do Republicanos solicitou afastamento do cargo por interesse particular.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026
Pessoas dançando forró durante show de banda na Estação das Artes, em Fortaleza.
PontoPoder

Forró será tema da grade curricular das escolas públicas do Ceará, aprovam deputados

Projeto é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri.

Marcos Moreira
10 de Junho de 2026
Foto de uma das barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova barracas da Praia do Futuro como patrimônio histórico-cultural

Projeto garante proteção aos estabelecimentos e prevê melhorias de infraestrutura; texto tramitava desde maio de 2025.

Bruno Leite
10 de Junho de 2026
André diz não entender críticas que tem recebido de Girão: 'Que não se repita o erro de 2024'
PontoPoder

André diz não entender críticas que tem recebido de Girão: 'Que não se repita o erro de 2024'

O presidente do PL Ceará participou da live do PontoPoder desta terça-feira (9).

Igor Cavalcante
10 de Junho de 2026
Foto de deputados da Câmara dos Deputados na CCJ.
PontoPoder

CCJ da Câmara aprova redução da maioridade penal para 16 anos

Conteúdo da proposta será avaliado por uma comissão especial antes seguir para o Plenário.

Redação e Agência Brasil
10 de Junho de 2026
Foto da vereadora Adriana Almeida (PT), de Fortaleza.
PontoPoder

Projeto na Câmara cria protocolo contra racismo e intolerância religiosa em escolas de Fortaleza

Proposta estabelece regras preventivas e repressivas na rede de ensino; projeto surge após polêmica com vereador.

Bruno Leite
10 de Junho de 2026
Deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Após dois meses travado, Código de Ética da Alece é aprovado com acordo por emendas da oposição

Regramento estava parado na Assembleia Legislativa do Ceará desde março por falta de consenso.

Marcos Moreira
10 de Junho de 2026
Imagem mostra Lula segurando microfone, em montagem ao lado de Flávio Bolsonaro.
PontoPoder

Pesquisa Quaest: Lula tem 39% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 29%

Em um cenário de segundo turno, o petista registra 44% das intenções, contra 38% do senador.

Milenna Murta*
10 de Junho de 2026
Vereador de Meruoca se refere a futebol feminino como 'ver mulher de short curto'
PontoPoder

Vereador de Meruoca se refere a futebol feminino como 'ver mulher de short curto'

Declaração ocorreu em sessão da Câmara Municipal, na última segunda-feira (8).

Redação
10 de Junho de 2026
Torre de edifício alto com fachada em vidro e concreto no centro de uma cidade, com vista panorâmica de ruas, árvores e construções ao redor sob céu parcialmente nublado
PontoPoder

Senado aprova PEC que dá autonomia financeira ao Banco Central; entenda mudanças

Medida transforma o banco em uma autarquia pública independente do Orçamento da União.

Redação
10 de Junho de 2026
'É questão de tempo até ela perdoar o Ciro', diz André Fernandes sobre Michelle Bolsonaro
PontoPoder

'É questão de tempo até ela perdoar o Ciro', diz André Fernandes sobre Michelle Bolsonaro

O pré-candidato a deputado federal participou da live do PontoPoder nesta terça-feira (9).

Milenna Murta*
10 de Junho de 2026
André Fernandes fala sobre aliança com Ciro: ‘Hoje temos mais convergências que divergências’
PontoPoder

André Fernandes fala sobre aliança com Ciro: ‘Hoje temos mais convergências que divergências’

O presidente do PL Ceará participou da live do PontoPoder desta terça-feira (9).

Igor Cavalcante
09 de Junho de 2026
Senador Flávio Bolsonaro durante agenda.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro virá ao Ceará em julho para lançar pré-candidatos do PL, anuncia André

Presidente estadual do PL participou da live no PontoPoder nesta terça-feira (9).

Marcos Moreira
09 de Junho de 2026
Foto da fachada da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova mudanças na Procuradoria-Geral do Município e nova regra para honorários

Texto apreciado nesta terça-feira (9) centraliza comunicações judiciais e adapta pagamento de procuradores a decisão recente do STF.

Bruno Leite
09 de Junho de 2026
Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, em junho de 2026
Inácio Aguiar

Uso irregular de inteligência artificial na política inicia batalha na Justiça Eleitoral

Após pedido do presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, TRE-CE determina que Meta identifique perfis acusados de desinformação e uso irregular de IA

Inácio Aguiar
09 de Junho de 2026
Imagem mostra palco com dezenas de espectadores que assistem a palestras do Seminário de Prefeitos.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos 2026 traz inovações para aperfeiçoar processos em prefeituras

Apenas 26% das gestões municipais no País utilizam soluções baseadas em inteligência artificial na rotina de trabalho; temas serão abordados no 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.

Redação
09 de Junho de 2026