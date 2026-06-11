Fortaleza pode ganhar um Festival Gastronômico do Pratinho; entenda

Os moradores da capital cearense poderão ter um evento comemorativo em celebração ao tradicional pratinho para chamar de seu. Nesta quinta-feira (11), a Câmara Municipal de Fortaleza iniciou a tramitação de um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Festival Gastronômico do Pratinho.

O texto, de autoria do vereador Ronaldo Martins (Republicanos), passou por leitura no plenário após ter sido protocolado no Legislativo municipal ainda em junho de 2025 e foi encaminhado para as comissões da Casa Legislativa.

De acordo com a matéria, o festival deverá ser comemorado anualmente no mês de abril, período que coincide com o mês do aniversário de Fortaleza.

O projeto menciona o "pratinho" como um ícone da cultura alimentar de rua da cidade, definindo sua formação tradicional pela combinação de baião de dois ou arroz, vatapá, carne de sol, calabresa, creme de galinha, salada e paçoca.

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Segundo a redação da proposta, o evento deverá ter como principais finalidades:

A promoção de eventos pela cidade para divulgar e valorizar a gastronomia local;

O incentivo à formação de um perfil gastronômico que revele a história, a cultura e as comidas regionais, especialmente o pratinho;

O incentivo ao turismo gastronômico das comidas típicas;

A valorização e a preservação das práticas, modos de preparo, saberes e fazeres culinários das comidas típicas;

O incentivo para a elaboração de um guia gastronômico virtual para mapear rotas e polos nos bairros do município;

Cultivar e divulgar o pratinho;

E debater e divulgar as variações do pratinho.

Para viabilizar o evento, o texto prevê que o Poder Executivo poderá atuar no apoio ao festival e fica autorizado a celebrar convênios com empresas privadas, ONGs e instituições de educação.

Na justificativa do projeto, o autor defende que a criação do festival serve para "fomentar a cultura local, promover a economia criativa, estimular o turismo gastronômico e reconhecer o papel social e identitário da gastronomia típica".

Outro viés destacado pelo vereador Ronaldo Martins é a de que o festival representa uma oportunidade para gerar renda e apoiar os pequenos empreendedores do setor de alimentação.

Pratinho é bem de relevante interesse cultural do Ceará

Em julho do ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou uma matéria protocolada pela deputada estadual Marta Gonçalves (PSB) em coautoria com o deputado estadual Simão Pedro (PSD) que reconheceu o pratinho como de relevante interesse cultural para o estado.

Conforme a própria redação da proposição, o reconhecimento teve "por objetivo fortalecer, promover e incentivar a difusão e a comercialização do pratinho, em âmbito estadual e nacional, não só apenas no período junino, mas durante todo o ano". O projeto de lei foi sancionado pelo governador Elmano de Freitas (PT) posteriormente.