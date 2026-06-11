Michel Lins pede licença do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza registrou, nesta quinta-feira (11), a comunicação oficial sobre o pedido de licença do vereador Michel Lins (Republicanos), por interesse pessoal pelo período de 120 dias.

O parlamentar encaminhou o requerimento à presidência da Casa Legislativa para formalizar o seu afastamento temporário nesta quarta-feira (10).

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Conforme o texto apresentado, o início do período de licença do parlamentar está marcado para o dia 15 de junho.

O documento foi assinado por Michel Lins, que também ocupa o cargo de vice-presidente estadual do partido Republicanos no Ceará.