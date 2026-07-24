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Legislativo Judiciário Executivo

Série Berço Político: Elmano retorna à casa onde nasceu e relembra trajetória até o Governo do Ceará

Os episódios da série estão disponível o canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 09:00

A casa onde nasceu e passou a infância, em Baturité, passou por mudanças, mas ainda reúne, em cada cômodo, memórias do governador Elmano de Freitas (PT), pré-candidato à reeleição. Foi no imóvel, onde ainda vive a mãe do petista, Elma de Freitas da Costa, e nas ruas do entorno que ele aprendeu as primeiras lições com a família, teve contato com a Igreja Católica, iniciou a militância política e construiu as lembranças que, segundo ele, ajudam a explicar o caminho até o Palácio da Abolição.

O local foi escolhido por Elmano para receber a reportagem no terceiro episódio da série "Berço Político", do PontoPoder.

Elmano de Freitas é governador do Ceará e candidato à reeleição.
Legenda: Elmano de Freitas é governador do Ceará e candidato à reeleição.
Foto: Ismael Soares.

Ao longo da entrevista, Elmano relembra a infância em Baturité, fala da influência dos pais, do trabalho de evangelização conduzido por um padre local e da atuação junto à comunidade quilombola da Serra do Evaristo.

O governador também recorda a mudança para Fortaleza aos 15 anos, a participação na campanha de Maria Luiza Fontenele, em 1985, e o momento em que foi escolhido por Camilo Santana (PT) para disputar o Governo do Ceará, em 2022.

"Lembro muito quando o Camilo me chamou para uma reunião e disse: 'Elmano, estou te chamando porque você vai ser o nosso candidato a governador'"
Elmano de Freitas (PT)
Pré-candidato ao Governo do Ceará

Série "Berço Político"

O episódio encerra a série Berço Político, projeto do PontoPoder que percorre lugares marcantes na trajetória dos principais pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026.

Ao longo dos episódios, a reportagem acompanha cada um dos pré-candidatos em espaços escolhidos por eles para revisitar memórias pessoais e políticas, relacionando essas experiências à forma como enxergam o Estado e os desafios da administração pública.

Depois dos episódios com Ciro Gomes (PSDB), em Sobral, e Eduardo Girão (Novo), em Fortaleza, a série termina com Elmano de Freitas, que recebe a reportagem na casa onde nasceu para revisitar a infância, a formação política e os acontecimentos que marcaram sua trajetória até chegar ao Governo do Ceará.

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