Série Berço Político: Ciro Gomes volta a Sobral (CE) após quatro anos e revisita trajetória política

O palco do Theatro São João, em Sobral, reúne parte importante da trajetória política de Ciro Gomes (PSDB). Foi lá onde ele acompanhou o primeiro ato de campanha de Tasso Jereissati (PSDB) ao Governo do Ceará, em 1986, e onde relembra episódios que considera fundamentais para sua formação política. Quatro décadas depois, o teatro foi escolhido pelo ex-governador e pré-candidato ao Governo do Ceará como cenário da estreia da série Berço Político, do PontoPoder.

Legenda: Ciro Gomes visita o Teatro São João, em Sobral. Foto: Ismael Soares.

A conversa ocorreu justamente no momento em que o tucano retornava à cidade pela primeira vez desde as eleições de 2022. Ao longo da conversa, Ciro relembra a infância em Sobral, explica como a cidade influenciou sua visão sobre política e gestão pública, faz uma autocrítica sobre o período em que se afastou da cidade e afirma que o retorno ao Beco do Cotovelo, em maio deste ano, representou uma reconciliação com sua história política.

"Hoje eu saio daqui pronto para ganhar a eleição. Não tem quem me tome isso" Ciro Gomes (PSDB) Pré-candidato ao Governo do Ceará

Série 'Berço Político'

O episódio abre a série Berço Político, projeto do PontoPoder que percorre lugares marcantes na trajetória dos principais pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026.

Ao longo dos próximos episódios, a reportagem acompanha cada um dos pré-candidatos em espaços escolhidos por eles para revisitar memórias pessoais e políticas, relacionando essas experiências à forma como enxergam o Estado e os desafios da administração pública.

Depois de Ciro Gomes, a série terá episódios com o senador Eduardo Girão (Novo), em Fortaleza, na quarta-feira (22), e com o governador Elmano de Freitas (PT), em Baturité, na sexta-feira (24). Os vídeos vão ao ar às 9h.

Os episódios serão publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.