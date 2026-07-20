PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Série Berço Político: Ciro Gomes volta a Sobral (CE) após quatro anos e revisita trajetória política

Os episódios serão publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 09:00

O palco do Theatro São João, em Sobral, reúne parte importante da trajetória política de Ciro Gomes (PSDB). Foi lá onde ele acompanhou o primeiro ato de campanha de Tasso Jereissati (PSDB) ao Governo do Ceará, em 1986, e onde relembra episódios que considera fundamentais para sua formação política. Quatro décadas depois, o teatro foi escolhido pelo ex-governador e pré-candidato ao Governo do Ceará como cenário da estreia da série Berço Político, do PontoPoder

Ciro Gomes visita o Teatro São João, em Sobral.
Legenda: Ciro Gomes visita o Teatro São João, em Sobral.
Foto: Ismael Soares.

A conversa ocorreu justamente no momento em que o tucano retornava à cidade pela primeira vez desde as eleições de 2022. Ao longo da conversa, Ciro relembra a infância em Sobral, explica como a cidade influenciou sua visão sobre política e gestão pública, faz uma autocrítica sobre o período em que se afastou da cidade e afirma que o retorno ao Beco do Cotovelo, em maio deste ano, representou uma reconciliação com sua história política

"Hoje eu saio daqui pronto para ganhar a eleição. Não tem quem me tome isso"
Ciro Gomes (PSDB)
Pré-candidato ao Governo do Ceará

Série 'Berço Político'

O episódio abre a série Berço Político, projeto do PontoPoder que percorre lugares marcantes na trajetória dos principais pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026.

Ao longo dos próximos episódios, a reportagem acompanha cada um dos pré-candidatos em espaços escolhidos por eles para revisitar memórias pessoais e políticas, relacionando essas experiências à forma como enxergam o Estado e os desafios da administração pública.

Depois de Ciro Gomes, a série terá episódios com o senador Eduardo Girão (Novo), em Fortaleza, na quarta-feira (22), e com o governador Elmano de Freitas (PT), em Baturité, na sexta-feira (24). Os vídeos vão ao ar às 9h.

Os episódios serão publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/governo do estado Pessoas/ciro gomes

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Série Berço Político: Ciro Gomes volta a Sobral (CE) após quatro anos e revisita trajetória política
PontoPoder

Série Berço Político: Ciro Gomes volta a Sobral (CE) após quatro anos e revisita trajetória política

Os episódios serão publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Igor Cavalcante

Há 1 hora

Imagem da notícia Convenções começam hoje a definir arranjos eleitorais em novo momento político do CE
Opinião

Convenções começam hoje a definir arranjos eleitorais em novo momento político do CE

Elmano de Freitas, Ciro Gomes e Eduardo Girão são os três nomes que irão liderar os embates na disputa pelo governo do Estado
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Entenda o que é e quais são as regras para as convenções partidárias
PontoPoder

Entenda o que é e quais são as regras para as convenções partidárias

O período para reuniões de partidos, federações e coligações inicia dia 20 de julho.

Milenna Murta*

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Partidos políticos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizar convenções; saiba quais têm data
PontoPoder

Partidos políticos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizar convenções; saiba quais têm data

Período é decisivo para oficialização de candidaturas e alianças para as eleições de 2026.

Bruno Leite

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Projetos para banir anúncios de 'bets' em espaços públicos aguardam votação na Câmara de Fortaleza
PontoPoder

Projetos para banir anúncios de 'bets' em espaços públicos aguardam votação na Câmara de Fortaleza

Ao menos cinco projetos de lei protocolados por vereadores na atual legislatura estão travados e aguardam avanços na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Bruno Leite

19 de Julho de 2026

Imagem da notícia PRD desiste de candidatura ao Governo do Ceará, e Giovanni Sampaio pode concorrer a deputado
PontoPoder

PRD desiste de candidatura ao Governo do Ceará, e Giovanni Sampaio pode concorrer a deputado

Decisão será oficializada em convenção, no dia 25 deste mês.

Ingrid Campos

19 de Julho de 2026

Imagem da notícia PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará
PontoPoder

PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará

Os episódios serão publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Igor Cavalcante

19 de Julho de 2026

Imagem da notícia Comissão da Câmara aprova projeto que prevê anular casamento de menores de 16 anos
PontoPoder

Comissão da Câmara aprova projeto que prevê anular casamento de menores de 16 anos

Texto agora segue para apreciação do Plenário do Senado.

Redação

18 de Julho de 2026

Imagem da notícia Jaques Wagner tentou vender terreno de R$ 15 milhões após ser alvo da PF
PontoPoder

Jaques Wagner tentou vender terreno de R$ 15 milhões após ser alvo da PF

A compra foi impedida pelo cartório após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação

18 de Julho de 2026

Imagem da notícia Alexandre de Moraes barra visita de Milei a Bolsonaro em Brasília
PontoPoder

Alexandre de Moraes barra visita de Milei a Bolsonaro em Brasília

Ministro do STF negou pedido de visita do presidente argentino e reforçou que o ex-presidente está proibido de receber pessoas com fins políticos até o fim das eleições de 2026.

Redação

18 de Julho de 2026