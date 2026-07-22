Série Berço Político: Eduardo Girão recorda atuação no futebol e dia trágico que o levou à política

Fotografias da família, quadros de líderes pacifistas, troféus esportivos e referências ao espiritismo: o apartamento onde mora, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, reúne elementos que ajudam a contar a trajetória do senador e pré-candidato ao Governo do Ceará, Eduardo Girão (Novo). O local foi escolhido pelo próprio político para receber a reportagem no segundo episódio da série Berço Político, do PontoPoder, que será publicado nesta quarta-feira (22).

Legenda: Eduardo Girão é pré-candidato ao Governo do Ceará pelo partido Novo. Foto: Thiago Gadelha.

Ao longo da entrevista, Girão conta como a experiência como empresário, a atuação no esporte e a produção de filmes influenciaram sua visão sobre gestão pública. O senador também relembra a aproximação com o espiritismo, a passagem pela presidência do Fortaleza Esporte Clube e o caminho que o levou a ingressar na política, em 2018.

"Naquele dia, depois de muitos convites para entrar na política, que eu sempre recusava porque achava que não era o plano de Deus para mim, eu disse: 'A primeira pessoa que me convidar para entrar na política, eu vou aceitar, por gratidão a Deus'" Eduardo Girão (Novo) Pré-candidato a governador do Ceará

Série "Berço Político"

O episódio integra a série Berço Político, projeto do PontoPoder que percorre lugares marcantes na trajetória dos principais pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026.

Ao longo dos episódios, a reportagem acompanha cada um dos pré-candidatos em espaços escolhidos por eles para revisitar memórias pessoais e políticas, relacionando essas experiências à forma como enxergam o Estado e os desafios da administração pública.

Depois da estreia com Ciro Gomes (PSDB), em Sobral, a série será encerrada na sexta-feira (24), com o governador Elmano de Freitas (PT), que recebe a reportagem na casa da família, em Baturité, para relembrar a infância, a influência dos pais e o início da militância política.

Os episódios são publicados às 9h no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.