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'Solteirice' domina eleitorado cearense e chega a 4,4 milhões de votantes, aponta Justiça Eleitoral

Dados apontam aumento na proporção de eleitores solteiros no estado em relação ao ano de 2024, quando houve o último pleito.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Levantamento foi divulgado na última segunda-feira (21).
Foto: Fabiane de Paula.

Uma das categorias estratificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na base de dados sobre perfil do eleitorado, divulgada na última terça-feira (21), o estado civil no Ceará é preenchido majoritariamente por pessoas solteiras.

Ao todo, cerca de 4,4 milhões de eleitores (equivalente a 64%) estão nesta condição. O patamar representa um tímido crescimento se comparado aos números da última eleição, em 2024, que o quantitativo de cearenses eleitores solteiros era de aproximadamente 4,3 milhões (em torno de 63,1%).

Por outro lado, o número de casados no eleitorado cearense também é relevante, segundo mostra o levantamento. Atualmente, 2,1 milhões se enquadram neste estado civil (cerca de 30% dos eleitores). O número manteve uma estabilidade considerando os dados de votantes no último pleito.

Além disso, pelo que indica a pesquisa realizada pelo TSE, devem ir às urnas neste ano 195,3 mil divorciados (3% dos eleitores), 170 mil viúvos (2%) e 53,2 mil separados judicialmente (1%). Somente 164 pessoas não informaram seu estado civil para a Justiça Eleitoral, não registrando nenhum ponto percentual.

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Viçosa do Ceará, a capital da 'solteirice'

Em números proporcionais, o maior eleitorado de solteiros de 2026 está em Viçosa do Ceará. No município, 81,98% (aproximadamente 39,6 mil) dos eleitores ocupam essa condição estatística e relacional.

Os colégios eleitorais de Camocim e Martinópole aparecem logo depois no ranking da “solteirice”, na segunda e terceira posição, respectivamente. O primeiro tem 78,93% dos eleitores solteiros (40,3 mil) e o posterior 78% (cerca de 8,4 mil).

Quanto aos casados, Baixio lidera as cidades com maior concentração proporcional deste recorte demográfico, em razão dos 41,6% de eleitores com papel passado no cartório (2,2 mil). Logo depois estão Barro, com 40,3% (6,8 mil), e os 40,2% de Aurora (8,1 mil).

Embora as proporções pareçam baixas comparadas aos demais estratos, os maiores índices de eleitores divorciados estão em Fortaleza, com 4,11% (73,6 mil); em Juazeiro do Norte, com 3,63% (7,2 mil); e no Crato, com 3,61% (3,4 mil).

Os municípios cearenses com as maiores taxas de eleitores viúvos possuem os seguintes totais: Piquet Carneiro, com 4,62% (560); Tauá, com 4,13% (1,9 mil); e Senador Pompeu, com 4,07% (828).

Tauá reúne a maior proporção de eleitores separados judicialmente, com um índice de 1,80%, o que equivale a 853 pessoas. Potiretama vem em seguida, com 1,62% (95). E Parambu é a terceira, já que 1,59% (436) do número total de eleitores indicaram esse estado civil ao TSE.

Por fim, na categoria de eleitores que não informaram à Justiça Eleitoral o dado sobre situação familiar, aparecem liderando proporcionalmente: Potengi (1 eleitor), Poranga (1 eleitor) e Santa Quitéria (3 eleitores). Porém, todos eles apresentam percentuais inexpressivos, que não chegam a uma casa decimal.

Mulheres são maioria

Os dados do eleitorado no Ceará mostram que o gênero feminino é predominante em quase todas as categorias de estado civil. O único recorte com maioria masculina é o formado por pessoas que não informaram esse dado, uma vez que 76 eleitores e 65 eleitoras optaram por isso.

Ao todo, são 2,2 milhões de mulheres solteiras e 2,1 milhões de homens nesta condição. Da mesma forma, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 1,1 milhões de mulheres casadas e 991,9 homens com o mesmo status de relacionamento.

Por outro lado, foram contabilizadas 124 mil divorciadas frente a 71,2 mil divorciados, 29,9 mil separadas judicialmente e 23,2 mil homens separados judicialmente. E há um predomínio expressivo do gênero feminino de eleitoras viúvas em relação ao masculino: são 138,2 mil mulheres e 32,4 mil homens neste quesito.

Estado civil e faixa etária

A base de dados do TSE também aponta para faixas etárias em que cada estado civil é mais predominante. No campo dos solteiros, por exemplo, a maior concentração está na faixa de 25 a 29 anos, com 679,5 mil eleitores. 

Já entre os casados e de título de eleitor na mão, o pico ocorre entre os 60 a 64 anos, totalizando 244,4 mil eleitores. Entre os viúvos, a faixa etária predominante é de 75 a 79 anos, com 27.116 eleitores.

Local de votação durante eleição, em Fortaleza.
Legenda: Local de votação durante eleição, em Fortaleza.
Foto: Helene Santos/Acervo SVM.

Assim como os casados, o maior número de eleitores divorciados está na faixa de 60 a 64 anos, somando 29.383 pessoas. Também apresenta maior predominância na faixa de 60 a 64 anos, com 9.123 eleitores, os separados judicialmente.

Os que não informaram possuem maior registro entre os eleitores com idade entre 60 a 64 anos, com 30 eleitores.

Estado civil por cor/raça

No Ceará, a categoria parda é a mais frequente em todos os estados civis entre os eleitores que declararam sua cor ou raça. 

Entre os solteiros, o grupo pardo soma 703,3 mil pessoas, seguido pelos brancos, com 231,8 mil eleitores, e pretos, com cerca de 72 mil. Nesse estado civil, no entanto, a maior parte do eleitorado (3,4 milhões) não tem a cor ou raça informada nos registros oficiais.

Levantamento aponta categorias de cor e raça em que cada estado civil é mais predominante entre eleitores do Ceará.
Legenda: Levantamento aponta categorias de cor e raça em que cada estado civil é mais predominante entre eleitores do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

Para os eleitores casados, a predominância da cor parda se mantém, com 178,9 mil declarações. As categorias branca (57,9 mil) e preta (13,8 mil) aparecem na sequência. O contingente de pessoas que não informaram dado cor/raça ao TSE abrange mais de 1,8 milhão de cidadãos casados.

O padrão de maioria da cor parda também se repete entre os divorciados (35,3 mil eleitores), viúvos (17,7 mil eleitores) e separados judicialmente (4,3 mil eleitores). 

Grau de instrução e situação conjugal

Entre os solteiros, casados e divorciados, o grau de instrução com maior número de pessoas é o Ensino Médio completo. No grupo dos solteiros, esse nível de ensino alcança 1,2 milhões de eleitores. Entre os casados, são 532 mil pessoas com o Ensino Médio concluído, enquanto no grupo dos divorciados esse número é de 56,5 mil.

Esse padrão muda quando observados outros perfis. No caso dos separados judicialmente, por exemplo, a maior concentração de eleitores está no Ensino Fundamental incompleto, com um total de 14,2 mil pessoas.

Já entre os viúvos, o grupo mais numeroso é o daqueles que apenas leem e escrevem, somando 47,1 mil eleitores. Esse mesmo nível de instrução, o de quem lê e escreve, também é o mais frequente entre os eleitores que não informaram seu estado civil à Justiça Eleitoral, totalizando 56 registros.

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