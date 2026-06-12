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Alunos da rede municipal elegem 24 jovens vereadores em projeto da Câmara de Fortaleza

Programa "Parla, Jovem!" mobilizou mais de 2,3 mil estudantes e recebeu 79 propostas sobre inclusão, inovação e sustentabilidade.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Legenda: Eleição do Parla, Jovem! na EM Jonhson.
Foto: José Leomar/CMFor.

Os estudantes da rede municipal de Fortaleza escolheram os 24 primeiros integrantes do programa "Parla, Jovem!", iniciativa da Câmara Municipal da Capital que simula o funcionamento do Legislativo e permite que alunos do 9º ano vivenciem a experiência de atuar como vereadores.

A eleição ocorreu nesta sexta-feira (12) e mobilizou 2.376 eleitores do 6º ao 9º ano de seis escolas públicas. Como cada estudante teve direito a dois votos — um para candidato do sexo masculino e outro para postulante do sexo feminino —, foram contabilizados 4.752 votos ao todo.

Ao final da votação, foram eleitos quatro representantes por escola, sendo duas meninas e dois meninos, totalizando 24 jovens vereadores. Os estudantes exercerão mandatos até o fim do ano letivo e participarão de sessões simuladas mensais no plenário da Câmara de Fortaleza.

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A definição das unidades escolares ocorreu a partir dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos finais do ensino fundamental. 

Propostas apresentadas

Antes da eleição, os candidatos precisavam elaborar projetos de lei voltados para pelo menos um dos três eixos temáticos definidos pelo programa: inclusão, inovação e sustentabilidade. Ao todo, foram apresentadas 79 propostas.

Os temas ligados à inclusão foram os mais frequentes, representando 40,5% das iniciativas. Em seguida apareceram sustentabilidade (27,8%) e inovação (26,6%). Também foram inscritos projetos que combinaram diferentes áreas, como inclusão e inovação (3,8%) e sustentabilidade e inovação (1,3%).

Entre os assuntos defendidos pelos candidatos estavam saúde mental nas escolas, ensino de Libras, combate ao cyberbullying, robótica educacional, energia solar, hortas escolares, acessibilidade e prevenção à desinformação.

Durante a eleição nesta sexta-feira, o presidente da Câmara, Leo Couto, celebrou a expressiva participação dos estudantes e destacou o engajamento dos jovens durante o processo eleitoral.

“Nosso objetivo foi alcançado: cerca de 80% dos jovens aptos a votar compareceram à votação, mesmo sem a obrigatoriedade do voto. Foi emocionante ver estudantes engajados, participando ativamente do processo eleitoral e compreendendo a importância da política na transformação da sociedade”
Leo Couto (PSB)
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Quem são os jovens vereadores eleitos

EMTI Deputado Roberto Mesquita

  • Caroline Gomes de Souza (147 votos)
  • Eloá Lavine Oliveira Alves (100 votos)
  • Davi Fernandes Barros (96 votos)
  • Lucas Renan da Costa Germano (76 votos)

EMTI Leonel de Moura Brizola

  • Ana Beatriz Oliveira da Silva (127 votos)
  • Luyane Emily Martins Ribeiro (111 votos)
  • Isac Acioly Freitas Sousa (99 votos)
  • Emerson Geovane Roseno Chaves (87 votos)

EMTI Professor Alexandre Rodrigues de Albuquerque

  • Rayssa Sousa Nagy Barbosa (109 votos)
  • Lívia Coutinho do Nascimento (83 votos)
  • Paulo Ricardo Torres Alves (172 votos)
  • Rheuel Andriel Ferreira Lima (65 votos)

EMTI Professor Antônio Girão Barroso

  • Kamelly Vitória Godoy de Moraes (155 votos)
  • Ana Júlia Guerra Bento (86 votos)
  • Júlio Sávio Rodrigues do Nascimento (231 votos)
  • Pedro Rhian Oliveira da Costa (130 votos)

EMTI Professor Joaquim Francisco de Sousa Filho

  • Maria Ludmilla Sousa Oliveira (188 votos)
  • Vitória Evellyn Vasconcelos Camelo (140 votos)
  • Davi Lucas da Silva Sousa (95 votos)
  • Kaynã Sabino Soledade (81 votos)

Escola Municipal Johnson

  • Ana Júlia Freitas de Carvalho (247 votos)
  • Lorena Soriano de Carvalho (214 votos)
  • José Rafael Rodrigues Vieira (297 votos)
  • Miguel Angello Lima Cardoso (198 votos)
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