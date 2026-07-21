PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Período para solicitar voto em trânsito nas eleições de 2026 vai até 20 de agosto

A modalidade é um direito previsto pelo Código Eleitoral e pode ser requerida virtualmente.

Escrito por Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 11:37
capa da noticia
Legenda: O prazo para pedir a transferência temporária é até 20 de agosto.
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Justiça Eleitoral deu início, nesta segunda-feira (20), ao período de solicitação do voto em trânsito para as eleições gerais de 2026. Os eleitores que não forem estar presentes no domicílio de votação no dia do pleito têm até o dia 20 de agosto para realizar a transferência temporária.

A modalidade de voto pode ser solicitada por qualquer brasileiro que esteja em trânsito dentro do País, assim como pelos eleitores que moram no exterior, mas estarão em solo brasileiro durante o pleito.

Para requerer a transferência temporária, o documento de votação precisa estar regularizado. O eleitor pode solicitar o voto em trânsito de maneira presencial, nos cartórios eleitorais, ou virtual, através da plataforma de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira o passo a passo para solicitar o voto em trânsito virtualmente:

  1. Acesse a plataforma Título Net;
  2. Na aba “Eleitora/Eleitor”, selecione a opção “Fazer transferência temporária do local de votação”;
  3. Escolha o domicílio em trânsito clicando em “Consulte os locais de votação para onde você pode solicitar a transferência temporária”;
  4. Insira os dados cadastrais requeridos e finalize a solicitação.

Aos eleitores que optarem por solicitar a transferência de maneira presencial, é necessário apresentar um documento original com foto.

Esse requerimento não altera quaisquer dados previstos no alistamento eleitoral. Passado o período de eleições, o título voltará automaticamente para a sessão eleitoral de origem.

Veja também

Imagem da notícia: Entenda o que é e quais são as regras para as convenções partidárias
PontoPoder

Entenda o que é e quais são as regras para as convenções partidárias
Imagem da notícia: TSE mantém teto de gastos para partidos nas eleições de 2026
PontoPoder

TSE mantém teto de gastos para partidos nas eleições de 2026

Como funciona o voto em trânsito?

O artigo 233-A do Código Eleitoral prevê essa modalidade de voto como solução para os eleitores que estejam em trânsito dentro do território nacional, permitindo a participação na eleição.

Além deles, podem solicitar esse tipo de voto os brasileiros com título emitido no exterior, mas que estejam em trânsito no Brasil, e os membros das forças armadas ou integrantes de órgãos de segurança pública que estejam em serviço durante o pleito.

Se o eleitor estiver em duas cidades diferentes no primeiro e segundo turno, é possível solicitar o voto para ambos os locais. Entretanto, o município de votação deve ser uma capital ou uma cidade com mais de 100 mil eleitores.

Há, ainda, restrições dentro da própria votação, a depender de onde o eleitor se encontra no dia da eleição. Confira o que a legislação estabelece:

  • Eleitores em território nacional, mas fora do estado de votação: Presidente;
  • Eleitores com título eleitoral cadastrado no exterior, mas em trânsito no Brasil: Presidente;
  • Eleitores em outro município, mas dentro do mesmo estado de votação: Deputado Estadual ou Distrital, Deputado Federal, Senador (primeira e segunda vaga), Governador e Presidente.

Eleições 2026

As eleições gerais de 2026, conforme o calendário eleitoral, acontecem dia 4 de outubro em todo o País. Em caso de segundo turno, a data estabelecida é dia 25 de outubro.

Os brasileiros que tenham entre 18 anos completos e 70 anos incompletos têm o dever de exercer o voto. Neste pleito, serão renovados os cargos de Deputado Estadual ou Distrital, Deputado Federal, Senador (duas vagas), Governador e Presidente.

Veja as principais datas do calendário eleitoral:

  • 20 de julho a 5 de agosto: convenções partidárias;
  • 20 de julho a 15 de agosto: registro de candidaturas;
  • 20 de julho a 20 de agosto: solicitação do voto em trânsito;
  • 16 de agosto: início das propagandas eleitorais;
  • 4 de outubro: primeiro turno;
  • 25 de outubro: segundo turno.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos Instituicões e Partidos/tre-ce

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Ciro acena a Renan Santos e Caiado em meio a impasse de palanque presidencial no Ceará
PontoPoder

Ciro acena a Renan Santos e Caiado em meio a impasse de palanque presidencial no Ceará

Candidato ao Governo pelo PSDB ainda não definiu apoio na disputa pela Presidência da República.

Marcos Moreira

Há 29 minutos

Imagem da notícia Período para solicitar voto em trânsito nas eleições de 2026 vai até 20 de agosto
PontoPoder

Período para solicitar voto em trânsito nas eleições de 2026 vai até 20 de agosto

A modalidade é um direito previsto pelo Código Eleitoral e pode ser requerida virtualmente.

Milenna Murta*

Há 1 hora

Imagem da notícia Eunício Oliveira recebe alta médica após diagnóstico de 'anemia profunda'
PontoPoder

Eunício Oliveira recebe alta médica após diagnóstico de 'anemia profunda'

O deputado federal estava temporariamente afastado da política devido ao tratamento de saúde.

Milenna Murta*

Há 1 hora

Imagem da notícia PSD está em vantagem na articulação para compor chapa de Elmano; veja cenários
Opinião

PSD está em vantagem na articulação para compor chapa de Elmano; veja cenários

Aliados do governador dão como certa a vaga de vice-governador para o partido comandado por Domingos Filho
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

21 de Julho de 2026

Imagem da notícia Ceará tem 6,9 milhões de eleitores aptos a votar em outubro; veja o perfil
Opinião

Ceará tem 6,9 milhões de eleitores aptos a votar em outubro; veja o perfil

É a maior quantidade de eleitores do Estado na série histórica do TSE.
Foto de Wagner Mendes

Wagner Mendes

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Eduardo Bolsonaro tem green card aprovado pelo governo de Donald Trump
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro tem green card aprovado pelo governo de Donald Trump

Ex-deputado, condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão, poderá viver, trabalhar e estudar nos EUA.

Redação

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Renan Santos, candidato ao cargo de presidente da República em 2026
PontoPoder

Quem é Renan Santos, candidato ao cargo de presidente da República em 2026

Atual líder do Partido Missão, ele também é fundador do Movimento Brasil Livre (MBL).

Redação

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Partido Missão confirma Renan Santos como candidato à Presidência da República
PontoPoder

Partido Missão confirma Renan Santos como candidato à Presidência da República

Essa será a primeira vez que o empresário e co-fundador do MBL disputa uma eleição.

Redação

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Ciro Gomes, que vai disputar o Governo do Ceará em 2026 pelo PSDB
PontoPoder

Quem é Ciro Gomes, que vai disputar o Governo do Ceará em 2026 pelo PSDB

Presidente estadual do partido, o político já esteve no cargo de governador durante os anos 1990.

Milenna Murta*

20 de Julho de 2026

Imagem da notícia Após ato formal, Ciro Gomes é confirmado o primeiro candidato ao governo do Ceará
Opinião

Após ato formal, Ciro Gomes é confirmado o primeiro candidato ao governo do Ceará

Definição ocorreu em convenção da federação PSDB-Cidadania na manhã desta segunda-feira (20)
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

20 de Julho de 2026