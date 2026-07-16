TSE mantém teto de gastos para partidos nas eleições de 2026

O teto de gastos para as eleições de 2026 permanecerá nos mesmos moldes monetários já estabelecidos no último pleito, conforme estabelecido em decisão, por unanimidade, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início do mês de julho.

Os valores para cada cargo variam a depender da unidade federativa. Para o estado do Ceará, o limite de gastos para o cargo de Governador permanece em R$ 11,5 milhões, podendo haver um acréscimo de até R$ 5,7 milhões em caso de segundo turno.

Essa é a função com o maior teto no Ceará. Em seguida, está a disputa pelo Senado Federal, com um máximo de R$ 4,4 milhões para uso em campanha. Em 2026, serão renovados dois terços desses parlamentares, ou seja, duas vagas por estado.

As eleições proporcionais, por sua vez, ficam estabelecidas com um limite de R$ 3,1 milhões para deputados federais e R$ 1,2 milhão para os estaduais.

Já quanto ao cenário nacional, a campanha para Presidência da República possui o maior teto de gastos, fixado desde 2022 em R$ 88,9 milhões para o primeiro turno, e com acréscimo de R$ 44,4 milhões em caso de segundo turno.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest: Lula tem 40% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 28% PontoPoder 'Voto Livre': PF deflagra nova operação contra compra de votos nas eleições de 2024

A decisão do TSE parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, sancionada pelo presidente Lula (PT) em janeiro. À época, o chefe do Executivo vetou reajustes ao Fundo Partidário, que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional.

Além disso, o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), ou Fundo Eleitoral, também não sofreu alterações, permanecendo fixado em R$ 4,9 bilhões.

Distribuição de verba para os partidos

O órgão eleitoral também divulgou o cálculo final quanto à distribuição de recursos financeiros, através do Fundo Eleitoral, para os partidos políticos, à nível nacional. Confira, a seguir, os dez partidos com a maior fatia desse montante de R$ 4,9 bilhões:

PL: R$ 881,6 milhões; PT: R$ 615,3 milhões; União Brasil: R$ 526,2 milhões; PSD: R$ 421 milhões; PP: R$ 417 milhões; MDB: R$ 400 milhões; Republicanos: R$ 348,5 milhões; Podemos: R$ 245,9 milhões; PDT: R$ 169,2 milhões; PSB: R$ 152,2 milhões.

Devido à formação da Federação União Progressista, a soma de ambos os montantes coloca o grupo em primeiro lugar entre aqueles que mais receberam recursos do fundo, com um total de R$ 943,2 milhões.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.