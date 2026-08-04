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Novo oficializa Pedro Brito ao Governo e General Theophilo ao Senado no Ceará

O senador Eduardo Girão era pré-candidato ao Governo do Ceará, mas, nesta terça-feira (4), foi anunciado como vice na chapa do Novo à Presidência da República.

Escrito por Ingrid Campos e Igor Cavalcante
04 de Agosto de 2026 - 20:20 (Atualizado às 20:52)
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Legenda: O Partido Novo Ceará lançou a chapa para as eleições deste ano no Estado.
Foto: Kid Jr.

O Partido Novo oficializou, na noite desta terça-feira (4), a candidatura do advogado Pedro Brito ao Governo do Ceará e do General Theophilo ao Senado Federal nas eleições deste ano. A definição ocorreu durante convenção estadual da legenda, realizada em Fortaleza. Para a chapa majoritária, o nome escolhido para concorrer a vice-governadora é o da empresária Vera Lúcia.

O evento também marcou o alinhamento do diretório cearense com a chapa presidencial do partido, encabeçada pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que terá o senador Eduardo Girão (Novo) como candidato a vice-presidente da República.

A escolha de Pedro Brito ocorre após a mudança de estratégia do Novo no Ceará. Até a tarde desta terça-feira, Eduardo Girão era o pré-candidato da legenda ao Palácio da Abolição, mas deixou a disputa estadual para integrar a chapa presidencial de Zema. O advogado e pré-candidato ao Governo do Estado disputa a segunda eleição neste ano. Em 2024, ele concorreu pelo partido Novo à uma vaga na Câmara dos Vereadores do Fortaleza, mas não foi eleito. Ele recebeu 143 votos na disputa.

Durante o discurso já como candidato, Pedro Brito fez críticas à atual gestão do Governo do Ceará. Ele ressaltou que faz viagens constantes ao Interior e escuta reclamações recorrentes sobre saúde e segurança pública. 

"Em cada cidade, em cada macrorregião, as reclamações são as mesmas: favorecimento político em torno de sabotagem na saúde pública e na segurança pública. Isso é uma compra de voto que, ainda que não seja com dinheiro, é com a paz do cidadão de bem, é com a família dele, com o bem-estar da família dele"
Pedro Brito
Candidato ao Governo do Ceará pelo Novo

Brito também destacou o alinhamento com Eduardo Girão e disse que ambos defenderão as mesmas propostas durante a campanha. "O alinhamento que eu tenho com o senador é de 100%. Vamos defender o mesmo projeto para o Ceará", completou.

Já o General Theophilo volta a disputar uma eleição majoritária no Estado. General de quatro estrelas do Exército Brasileiro e ex-secretário de Segurança Pública do Brasil, ele foi candidato ao Governo do Ceará em 2018, quando terminou a disputa em segundo lugar.

Em seu discurso, o militar afirmou que o Novo é uma alternativa à política tradicional e defendeu que o partido mantenha uma atuação baseada na ética e na transparência. 

O senador também disse que a chapa tem como prioridade fortalecer a segurança pública, investir em escola cívico-militar, atrair empresas para o interior do Estado, aproximar a população da religião e incentivar a geração de empregos.

"O Novo não tem meio termo, o Novo não admite corrupção, desvio de ética, sem a transparência, isso não é Novo. Queremos mostrar que é possível fazer política de forma diferente"
General Theophilo
Candidato ao Senado pelo Novo Ceará

Além da chapa majoritária, a convenção também homologou os candidatos do partido à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e suplências.

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